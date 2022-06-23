Прем’єр Албанії Рама закликав українців не радіти передчасно статусу кандидата на вступ до ЄС: Ми чекали 8 років
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією.
Про це Рама сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рама застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.
"Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ - дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього", - зауважив Рама.
У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.
Будь ласка, зачекайте...
Или может погибли только украинцы ?
Зачем один бред аргументировать другим бредом ???
Начнем с того, что ЕС не существовало, когда Европу освобождали от нацизма - ну то такое.
Меня лично смущает упоминание о количестве украинцев - количество имеет значение ?
Одного было бы недостаточно, чтобы быть выше ?
Или тех, кого полегло меньше, можно не слушать ?!
Щодо ілюзій - однозначно, що можемо чекати і 20 років при тому, що формально усе в нашій країні буде відповідати правилам ЄС. Однак буде один важливий момент - ми велика країна з добрими ресурсами і будемо (при НАШІЙ ПРАВИЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ) надто розвинуті, щоб бути реальним конкурентом країнам західної частини Європи (по деяким напрямкам ми вже їх реальні конкуренти). Тобто можуть просто тягнути. Хоча, можливо, я занадто песиміст.
- Нет, не слышали...
По состоянию на начало 2011 года военный бюджет составлял около 200 млн долларов США, вооружённые силы комплектовались по призыву (срок службы составлял 12 месяцев) и насчитывали 14 245 человек[26]
сухопутные войска: 8150 человек - одна лёгкая пехотная бригада быстрого реагирования, 5 пехотных бригад резерва, полк специального назначения, танковый батальон, артиллерийский дивизион, батальон связи и батальон тылового обеспечения, на вооружении которых имелось 43 танка «тип 59», 6 бронетранспортёров «тип 5310», 18 шт. 133-мм РСЗО, 18 шт. 152-мм буксируемых артиллерийских орудий, 81 шт. 82-мм миномётов, 42 шт. 37-мм зенитных орудий[26]военно-воздушные силы: 1370 человек, 7 вертолётов Bell-206C, три Bell-205A, пять MBB Bo 105, один AW-109[26]военно-морские силы: 1100 человек, артиллерийский катер «Шанхай-2», два патрульных корабля, тральщик, десантный катер, 12 патрульных катеров и 4 вспомогательных судна[26]кроме того, при необходимости в оперативное подчинение министерства обороны могли быть переданы военизированные формирования министерства внутренних дел (один батальон полиции особого назначения в Тиране и подразделения полиции особого назначения в остальных крупных городах страны) и пограничная полиция (500 человек)[26].
А теперь вопрос: в чем проблема, из-за чего задержка? Ответ простой: поставленные условия не выполнены.
Албания не могла выполнить условий 8 лет. Турция не могла выполнить условий 30 лет. Но это не проблема ЕС или Украины. Это проблема Албании и Турции.
Если Украина выполнит условия - она войдет в ЕС. Не выполнит - не войдет. Вот и вся фактура. Остальное - дешевые манипуляции.
FYI
Копенгагенские критерии - Википедия
Але нам в умовах жахливої війни, коли ***** кожний день вбиває тисячі наших громадян, краще помовчати і не влазити в албансько-болгарські суперечності.
Якщо новий болгарський уряд виявиться сформованим з путінських агентів, тоді доведеться щось говорити, але не раніше.
Подивіться ВВП Албанії. Подивіться мінімальну заробітну платню. Подивіться медіанну заробітну платню. Подивіться на рівень корупції, рейтинг у дуінг бізнес і так далі.
А потім цитуйте всіх, кого завгодно. Україна не Албанія. І не Північна Македонія. Україна - це Україна. І наш шлях не схожий на жодну іншу країну.
Ми закінчимо війну, відновимо економіку та вступимо в ЄС. Це не буде завтра і через рік. Але це буде.
Они не берут страны с территориальными проблемами и уж тем более с активными боевыми действиями.
По причине территориальных проблем в Молдове не форсируют необходимые законы и реформы, так как в итоге всё упирается в выбор между отказаться от Приднестровья (что неприемлемо) и отвоевать его (что нереально)
1. Демократия
2. Верховенство закона
3. Права человека
4. Уважение и защита прав меньшинств
Далее, экономические критерии, в широком смысле, требуют, чтобы страны-кандидаты имели функционирующую рыночную экономику и чтобы их производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках ЕС.
И наконец, формально, не копенгагенский критерий. Дополнительное требование о том, что все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права, формировавшимися на протяжении всей истории Союза, известными как акты сообщества.
Харе Рама...
Почему была, теперь разве не кандидат, что Северная Македония и Албания уже в Евросоюзе?