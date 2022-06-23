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Необхідності евакуюватись з Харкова наразі немає, але на вулицях перебувати дійсно небезпечно, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Ситуація в Харкові повністю контрольована, ЗСУ тримають свої позиції, тому говорити про евакуацію наразі передчасно.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо евакуації, то наразі такої необхідності та передумов для цього немає, військова обстановка важка, але абсолютно контрольована. Наші ЗСУ тримають свої позиції на півночі, на східному напрямку та Ізюмському. Тому говорити, що для міста Харкова потрібна евакуація наразі не доводиться. Це абсолютно передчасно та необґрунтовано", - пояснив він.

Водночас, додав глава ОВА, на вулицях Харкова дійсно перебувати небезпечено.

"Тому ми закликаємо людей дослухатися до сигналів повітряної тривоги і знаходитися під час цього в укриттях", - зазначив Синєгубов.

Читайте: Існує загроза артобстрілу Харкова, містян просять обмежити перебування на вулиці, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Це мають вирішувати самі жителі а не чиновники
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23.06.2022 12:51 Відповісти
Та да, в Мариуполе тоже, пока не было
А потом не стало возможности
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23.06.2022 12:59 Відповісти
Мариуполь проглотили за 2 дня, благодаря формуле "прекратить стрелять". разминировали Крым по приказу пи@орастов из ОПы. В Харькове на сегодня русишваны могут только отсосать, он как 100 Северодонецков. НО! если сегодня будет ответка на каждый обстрел в точку вылета, все прекратиться сразу! короче - ПО БЕЛГОРОДУ @Б ВАШУ МАТЬ!
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23.06.2022 13:12 Відповісти
 
 