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війна (56124) допомога (5007) Притула Сергій (84) Байрактар (157)

Проєкт Притули "Народний Байрактар" за добу зібрав 366 млн грн на придбання турецьких безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

притула

Відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали кошти на два ударних безпілотники "Байрактар".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Добу тому, о 9.00 ми розпочали збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар". Розуміючи на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ.

Минула доба… Станом на 9.00 23.06 ви задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і маємо сумарно 366 000 000 гривень!!!!!!!!!

А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!!! ДВА ЗА ДОБУ!!!! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію!" - йдеться в повідомленні.

Підтримати українських захисників можна за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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23.06.2022 12:46
+21
Сума вражає. Це вам не гармошку дарувати)
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23.06.2022 12:52
+15
тобто в нас вчителі спеціально навчають неправильно, бо їм премії не дають? Так нахєр таких вчителів. Премії дають за щось якісно зроблене, а не щоб щось було зроблене.
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23.06.2022 12:58
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Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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23.06.2022 12:46 Відповісти
если серьезно и на самолеты наскребем субботниками и народными сборами и на флот..
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23.06.2022 12:54 Відповісти
Якщо ще буде відкрито збір на ядерну зброю, то піду міняти доляри.
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23.06.2022 14:03 Відповісти
Сума вражає. Це вам не гармошку дарувати)
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23.06.2022 12:52 Відповісти
Гроші потрібно збирати на Премії для Вчителів, аби краще і ПРАВИЛЬНО навчали. Інакше, через пару років, знову прийдеться збирати на "Байрактари".
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23.06.2022 12:52 Відповісти
тобто в нас вчителі спеціально навчають неправильно, бо їм премії не дають? Так нахєр таких вчителів. Премії дають за щось якісно зроблене, а не щоб щось було зроблене.
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23.06.2022 12:58 Відповісти
Як кажуть іди в сраку !Наразі війна дебіла ти кусок !
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23.06.2022 13:04 Відповісти
У мене тато, вчитель музичної культури, заробітна платня 150 євро. Але ще є пенсія, приблизно 100 євро. Наразі як такової роботи нема, прилетів до мене, але вже хоче летіти назад, допомагати школі. Йому 73 роки. Полтава. Є люди, які будуть працювати за ідею і мінімальні гроші..
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23.06.2022 14:01 Відповісти
РФ зовсім ніяк не реагує через продаж Турцією нам Байрактарів, ну там жодних, мит-заборон на імпорт турецьких овочів-фруктів, заборон на рейси і відпочинок росіян в Турції, значить або ця зброя не є достатньо ефективною, або Турція передала механізми захисту та знищення цієї зброї РФ...
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23.06.2022 12:52 Відповісти
А вариант то что они очкуют трогать Турцию, ты не приводишь?
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23.06.2022 12:55 Відповісти
він же вірить, що росіюшка всемогутня, це ж імпєрія, метрополія, це ми з турками тут якісь селюки, які ссуться вєлікоросов
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23.06.2022 12:56 Відповісти
Когда турки сбили возле границы Сирии самолёт РФ, РФ ввела эти запреты, потом отменила... Сейчас же на поставки Байрактаров, которые "эффективно" работают на фронте уничтожая армию РВ в Украине, РФ в обще не реагирует, почему?
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23.06.2022 13:03 Відповісти
"РФ в обще не реагирует, почему?" - может потому, что туда никто ничего не продает, а тут еще и самим запреты вводить)))))))) - чем они могут Турцию напугать?)))) Им и так только через Турцию можно "выползти" в мир.
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23.06.2022 13:54 Відповісти
Чув від наших силовиків, що турки щось продали рашистам, яке дозволяє більш ефективно виявляти і збивати наші байрактари. Просто бізнес. Просто хитрожопі турки.
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23.06.2022 13:02 Відповісти
І який це може бути бізнес? Ти не розумієш, що при наявності такої вузько спеціалізованої технології в турків, байрактари просто ніхто не буде купувати. Подумай, який сенс їх комусь купувати, якщо турки можуть продати контрзасіб ворогу? Це байки кацапофашистів, які надто далеко зайшли. Не більше.
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23.06.2022 13:08 Відповісти
це мабуть брат друга троюрідної сестри, да?
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23.06.2022 14:30 Відповісти
Ох ці жертви конспірології та ворожої пропаганди. Все значно простіше - кацапи банально сцять сваритися з турками. Про Сирію не забувай. Недавно кінь Лавруша особисто літав до Ердогана просити, щоб той не рухав фронт. Про Карабах теж не забувай. Азербайджан потирає руки. Почитай краще про це.
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23.06.2022 13:02 Відповісти
Просто турки єдині з цивілізованого світу, хто ще зовсім не обірвав зв'язки з лаптєстаном, тому і не реагують, бо насрать на тих ваньок, яких той байрактар накосить, а от мати ще якийсь вихід для бізнесу і літаків своїх вигідніше. Це ж все-таки легкий беспілотник, а не Ріпер якийсь. Ну і не тисячами постачають ті байрактари.
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23.06.2022 13:04 Відповісти
Це хто донатив? Коломойський - Ахметов - Пінчук?
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23.06.2022 12:52 Відповісти
в Україні десятки мільйонів населення, кожному скинутись по 10 грн на Байрактар не так важко, як ти думаєш
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23.06.2022 12:55 Відповісти
Oн не думает. Ему важно просто плюнуть в их сторону , по поводу или без повода.
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23.06.2022 13:00 Відповісти
У якомусь міжнародному співтоваристві програмерів бачив сторінку на донейшн Україні, і поруч з повернись живим був банер і пердули. Так що іноземці також могли непогано насипати.
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23.06.2022 12:59 Відповісти
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23.06.2022 12:59 Відповісти
Я донатив особисто, небагато 300 грн, але, якщо хоча б кожен 40 Українець зробив би так, ось вам і необхідна сума. Також допомога надходить із-за кордону.
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23.06.2022 16:05 Відповісти
https://censor.net/ua/photo_news/3349526/ukrayinskym_rozvidnykamy_terminovo_potribni_drony_na_shodi_tryvayut_pekelni_boyi_volonterka_yusupova

Еще украинским разведчикам срочно нужны дроны ! 🇺🇦❤️
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23.06.2022 12:55 Відповісти
Пердула - класний пацан, але я боюсь що він на війні почав передвиборчу компанію. Якщо врахувати його родинні зв'язки з ригом хомутинником, то перед нами зеленський2.
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23.06.2022 12:56 Відповісти
Так иди ты тоже делай сегодня рейтинги, Притула сколько для армии передал, что тебе и не снилось.
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23.06.2022 13:02 Відповісти
Той факт що пердула багато робить для країни мною не заперечується. Однак риг хомутинник буде мати непогані дивіденти від того, що пердула пройде у раду. І ці дивіденти підуть із наших з тобою кишень.
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23.06.2022 13:04 Відповісти
І що? В мене чверть родичів в кацапії проживає. З 14-го року зв'язок втрачено. Вважай похоронив. Так тут в багатьох історично склалось. То що, це має означати, що мені і решті до державотворення та політики дорога закрита, бо завжди знайдеться пан на кшталт Super Gut, який буде нас безпідставно звинувачувати в зраді і гівном поливати? Далеко зайдеш.
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23.06.2022 13:21 Відповісти
Ну как бы так оно и начинается. Тут явно идут грязные деньги. Я не знаю от кого, но это всё неспроста.
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23.06.2022 13:11 Відповісти
То в мокселе отправляют на смерть родственников, чтобы кровавые рубли получить, а у нас "трішки навпаки".
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23.06.2022 15:09 Відповісти
Е різниця,:свої давати,чи людські збирати.
Зібрав,і добре.А те,що пов'язаний з Пінчуківським кланом Притула є політиком,-ніби як не секрет...
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Гетьманцев захлинається слиною.. скоро запровадить чергові новинки з оподаткування
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23.06.2022 12:56 Відповісти
Там крутий комент знайшов - "Як думаєте, це вже Українці почали міняти долари чи ні?".
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23.06.2022 12:56 Відповісти
Молодцы! Такие новости намного крепче бьют по морали орков, чем собственно сам Байрактар.
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23.06.2022 12:58 Відповісти
Наступний збір на ядерку на кремль
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23.06.2022 12:59 Відповісти
А сколько можно было купить Байрактаров на 11 миллиардов выделенных на ковидную тысячу или за 30 миллиардов ежегодных *зеленых тарифов*?
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23.06.2022 13:01 Відповісти
Більшу частку від "ковідних тисяч" не було витрачено населенням, а с початку війни було автоматично переведено на допомогу армії. Так було у всіх моїх родичів.
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23.06.2022 22:11 Відповісти
А что мешает донатить прямиком на счет нацбанка? Или вам обязтельно нужен Притула для того чтоб поднять зад с дивана?
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23.06.2022 13:05 Відповісти
Так подними свой зад и отнeси прямо Eрмаку.
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23.06.2022 15:11 Відповісти
шта?
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23.06.2022 18:22 Відповісти
Агиль Рустамзаде утверждает(17 минута видео), что Украина неправильно использует Байрактары.
Нет прикрытия! Поэтому Украина их очень быстро теряет.
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23.06.2022 13:06 Відповісти
Про очень быстро теряет, это инфа от кацапни или откуда?
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23.06.2022 13:09 Відповісти
Я вот читал что Украине не нужны уже Байрактары. Это не к Притуле вообще, просто они не актуальны. Я не знаю правда ли это или нет, но вот волонтерам советую поговорить с военными и спросить им что им нужно.
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23.06.2022 13:12 Відповісти
А типу Притула не питав у військових, а просто з якогось бодуна вирішив їм купити байрактари?
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23.06.2022 13:55 Відповісти
Я не знаю. Ты меня спрашиваешь. Я прямо дня два назад читал какое-то интервью, где говорили что байрактары уже не играют роли. Меня это самого удивило, так как я не спец. А тут собирают на новые. Короче, деньги пусть тратят. Но на то что надо.
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23.06.2022 14:04 Відповісти
Коли перестали грати роль ? Коли бахнули кацапський флагман,о.Зміїний,чи НПЗ вчора ?
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23.06.2022 16:13 Відповісти
Притула с рашистами нe разговариваeт. Им надо только мусорные пакеты.
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23.06.2022 15:14 Відповісти
Должна быть коммуникация.
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24.06.2022 12:43 Відповісти
Теперь загадка. Кто отмывает деньги на Прытуле? Хомутынник, ОПа, Беня?
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23.06.2022 13:07 Відповісти
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23.06.2022 13:10 Відповісти
Ну прям мы не знаем как это делается. Это чтобы денюжки отмыть. Писец. Под волонтерством у нас расцветает бандитизм.
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23.06.2022 13:17 Відповісти
Це добре, але де ленд-ліз???
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23.06.2022 13:31 Відповісти
Октябрь 2022
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23.06.2022 14:13 Відповісти
Вже не раз писали та говорили. Ленд-ліз піде не раніше нового фінансового року, який розпочинається в США з 1 Жовтня.
Саме для цього, крім ленд-лізу, сенат проголосував, в Президент Байден підписав проект допомоги на 40 мільярдів, щоб Україна протрималась до Жовтня.
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Було б добре, якби це було правдою! Але цим подоляківським прихвостням не дуже вірю.
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23.06.2022 13:43 Відповісти
А хто в статті - подоляківський прихвостень?
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23.06.2022 13:56 Відповісти
Лачен. Креатура Подоляка и Притулы. Так что ниточки Притулы ведут к ОП.
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23.06.2022 14:14 Відповісти
а якби пан Притула не займався ідиотизмом разом з Славіком Вакарчуком і не розмивав голоса ЄС на замовлення Пінчука - можливо не довелось би збирати на бпла. А так маємо шо маємо
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23.06.2022 14:27 Відповісти
Справедливости ради Притула начал чуть позже двигаться. Так что на выборы в Раду он не повлиял. Тут вопрос не в Притуле. Мы знаем, что он любит караты москалив. А за тем с кем он связан.
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24.06.2022 12:42 Відповісти
там от всех! зеленых и тот который собирался дать на киоск покрасить нет доната?
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23.06.2022 16:35 Відповісти
 
 