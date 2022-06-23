Проєкт Притули "Народний Байрактар" за добу зібрав 366 млн грн на придбання турецьких безпілотників
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Відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали кошти на два ударних безпілотники "Байрактар".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Добу тому, о 9.00 ми розпочали збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар". Розуміючи на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ.
Минула доба… Станом на 9.00 23.06 ви задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і маємо сумарно 366 000 000 гривень!!!!!!!!!
А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!!! ДВА ЗА ДОБУ!!!! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію!" - йдеться в повідомленні.
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Еще украинским разведчикам срочно нужны дроны ! 🇺🇦❤️
Зібрав,і добре.А те,що пов'язаний з Пінчуківським кланом Притула є політиком,-ніби як не секрет...
Нет прикрытия! Поэтому Украина их очень быстро теряет.
Левова частка переказів - це пожертви розміром 2-5-6-10-20-100-200 гривень.
Саме для цього, крім ленд-лізу, сенат проголосував, в Президент Байден підписав проект допомоги на 40 мільярдів, щоб Україна протрималась до Жовтня.