Проєкт Притули "Народний Байрактар" за добу зібрав 366 млн грн на придбання турецьких безпілотників

Відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим за добу зібрали кошти на два ударних безпілотники "Байрактар".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Добу тому, о 9.00 ми розпочали збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар". Розуміючи на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ.

Минула доба… Станом на 9.00 23.06 ви задонатили… 296 000 000 грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і маємо сумарно 366 000 000 гривень!!!!!!!!!

А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!!! ДВА ЗА ДОБУ!!!! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію!" - йдеться в повідомленні.

Підтримати українських захисників можна за посиланням.

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