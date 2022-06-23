Прем'єр Болгарії звинуватив Росію та мафію в тому, що уряд відправили у відставку

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни після того, як парламент висловив вотум недовіри його уряду в середу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це голосування - один крихітний крок на дуже довгому шляху, який ми маємо. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і одного разу ми матимемо Болгарію без ляльководів, без мафії - нормальну європейську країну", - сказав він після голосування.

Говорячи про людей, які відіграли важливу роль у поваленні його адміністрації, Петков назвав російського посла в Софії Елеонору Митрофанову та звинуватив Росію у впливі на його усунення через депутатів ультраправої партії "Відродження".

На заяву Петкова відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона сказала, що "у списку не вистачає Бетмена та Жінки-кішки".

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Напередодні парламент Болгарії проголосував за вотум недовіри та відставку коаліційного уряду Петкова.