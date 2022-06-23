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Новини За кордоном
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Болгарія (480) Росія (47118) Захарова (319)

Прем'єр Болгарії звинуватив Росію та мафію в тому, що уряд відправили у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

петков

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни після того, як парламент висловив вотум недовіри його уряду в середу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це голосування - один крихітний крок на дуже довгому шляху, який ми маємо. Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і одного разу ми матимемо Болгарію без ляльководів, без мафії - нормальну європейську країну", - сказав він після голосування.

Говорячи про людей, які відіграли важливу роль у поваленні його адміністрації, Петков назвав російського посла в Софії Елеонору Митрофанову та звинуватив Росію у впливі на його усунення через депутатів ультраправої партії "Відродження".

На заяву Петкова відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона сказала, що "у списку не вистачає Бетмена та Жінки-кішки".

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Напередодні парламент Болгарії проголосував за вотум недовіри та відставку коаліційного уряду Петкова.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Хто б сумнівався. Всі європейські ультраправі з ультралівими кормляться Росією.
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23.06.2022 12:46
+13
зато эта прикольная страна (отрыжка совка и рашизма) и в ЕС и НАТО без каикх либо понтов и требований...
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23.06.2022 12:45
+11
У нас було те ж саме в 19 році і запаребрік поставив на чолі України клоунів.
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23.06.2022 12:53
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Есть машка, зачем еще и кошка?
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23.06.2022 12:44 Відповісти
зато эта прикольная страна (отрыжка совка и рашизма) и в ЕС и НАТО без каикх либо понтов и требований...
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23.06.2022 12:45 Відповісти
Первый раз был там в 2000, второй в 2022 Стало сильно хуже. Цыганские трущебы возле аэропорта страшнее африканских.
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23.06.2022 13:05 Відповісти
В 2004 цыган было не меньше.
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23.06.2022 13:56 Відповісти
Хто б сумнівався. Всі європейські ультраправі з ультралівими кормляться Росією.
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23.06.2022 12:46 Відповісти
..а шоб і не сумнівалися, бо Московія скрізь, куди дотягнеться, сіє кризу та ру-їну
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23.06.2022 12:46 Відповісти
Общался с парочкой болгар, в головах сплошной русский мир и 9 мая. По пару человек конечно всю нацию не стоит судить, но что-то мне кажется что такие настроения в обществе очень сильно укреплены
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23.06.2022 12:48 Відповісти
Но все предприятия работающие с *********** сейчас в Болгарии не работают.
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23.06.2022 13:58 Відповісти
Па руски молодежь там не разговаривает.
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23.06.2022 13:59 Відповісти
Проблема болгар в том, что Параша скоммуниздила их язык, навязав его десяткам народов, оккупированных московией и назвав его впоследствии "сруським". Поскольку парашники генетически не способны к иностранным языкам, влиять на болгар им проще всего.
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23.06.2022 12:48 Відповісти
ЦСЯ -мова церковно-службова мова України, Росії, Болгарії, Сербії та Ченогорії не має жодного відношення до російської мови. У 17 столітті відбулося зближення російської мови та ЦСЯ. Під час правління Петра Першого російська мова почала віддалятися від ЦСЯ.Після Пушкіна літературна російська мова була переважно мовою Пушкіна.
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23.06.2022 12:58 Відповісти
Вплив за допомогою мови звісно є, але здебільшого вона використовується як засіб експансії. А от для потужного впливу використовуються гроші, приклад тої ж Угорщини чи Німеччини. До речі про Німеччину, це ж наскільки потрібно бути недалекоглядним щоб відмовитись від атомної енергетики і поставити себе в залежність не те що від однієї країни, а від настрою однієї особи - Вам не здається що це якийсь сюр?
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23.06.2022 13:15 Відповісти
щоденник Достоєвського.
1877 рік, російсько-турецька війна на Балканах.
Ви маєте це прочитати".
------------------------------------------

"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
...
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.

Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».

Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь,- вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!

«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать. Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»

И поднялись голоса.
...
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин». А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
...
А Болгария - это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.

Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?"
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23.06.2022 12:51 Відповісти
як бачимо за двісті років нічого не змінилося,приходить свинособака "звільняти нарід" та привласнює чуже,втім він саме за цим і приходить...
"потому что раз я к нему вошел,- всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил."
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23.06.2022 13:17 Відповісти
У нас було те ж саме в 19 році і запаребрік поставив на чолі України клоунів.
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23.06.2022 12:53 Відповісти
В Україні теж мафія та Росія впливали на зміну влади
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23.06.2022 12:53 Відповісти
а хіба касапи і мафія - це не одне і те ж?
Ну, принаймі, касапи ще досі на офіційному рівні не визнані терористами... так що юридично можна так вважати...
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23.06.2022 12:59 Відповісти
В кожній країні є своя мафія і тільки «на Рассєє» у мафії є ціла країна...
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23.06.2022 14:22 Відповісти
Штирлицов путлера кишить в любой стране Мира...
Мавзолейні Шарікови лізуть усюди...аби скреПОНОС засунути...
Самі в дерьми живут віками и остальніх туди тягнуть...
Концлагерна Мафія...
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23.06.2022 13:09 Відповісти
Так кацапи в дерьмі живуть за то на підкуп європолітиків грошей не жалкують.Треба віддати їм належне -маніпулювати в геополітиці за допомогою грошей вони вміють ....
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23.06.2022 13:25 Відповісти
Болгары единственные с поляками которые отказались оплачивать газ в рублях. И остались без газа, по крайней мере на словах (на самом деле все качают так, что труба сломалась). И теперь правительство свергнуто. Совпадение, не думаю.
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23.06.2022 13:33 Відповісти
************* чтобы остаться при вечной власти все деньги от продажи ресурсов вливают туда где тонко. Стреляют и серут.
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23.06.2022 14:04 Відповісти
Правительство отправили в отставку, потому что наш премиер- "умный и касивый" как ваш президент.
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23.06.2022 14:46 Відповісти
Петков був хороша антіросійска людина. Дуже прогресивна взагалі й *******.
Щодо болгар - їх існує три типа - русофіли-русофоби та імпотенти. 90 відсотків болгар - політичні імпотенти, їх взагалі не цікавлять відносини між Україною та Росією, іх цікавлять лише гроши та антіамериканізм.
З останніх 10% - половина (усі отвітчені та культурні люди) - яскраві русофоби, скотобидло (переважно таксисти) - яскраві русофіли.
Щодо болгар - ми, як продукти СССР у своєї білшісті, взагалі не розуміємо що таке Європейская національна держава, та чим наприклад Сербія відрізняється від Македонії та Болгарії. Єтнічно, скажимо так, це одна й та сама нація (навіть з Туреччиною). Але наприклад чому Болгарии сторіччями воювали з Румунами за Добруджу? Тому що, Добруджа населена наполовину Румунами, наполовину Болгарами. Якщо терріторія входить до складу Болгарії - там процвітають болгари, а румуни роються по помийках або працюють у полі. Якщо ця ж сама терріторія входить до складу Румунії - то все навпаки - румуни займають верх соціальної піраміди, а болгари - риються по помийках або працюють у полі.
Нас усіх, абортированих викидешей з СССР, привчили что НАЦІЯ не має значення - тому в Україні панують єтнічно хто завгодно, русня або жиди (переважно). А українці риються по помийках або працюють на стройках. Ми усі не розуміємо - для чого взагалі потрібна держава Україна - щоб єтнічні українці мали місце де вони можуть займати вищі місця у соціальної піраміді, а щоб жиди та русня в Україні рилися по помийках або працювали у полі чи на стройках, як у будь який країні - крім Ізраілю або Росії. Але українці темні та денаціфіковані люди - вони на 99% вибирають своїми керівниками на верхівку соціальної пираміди саме жидів, щоб в Україні процвітали жиди, а єтнічні українці рилися по помийках.
А от у Болгарії (та й у інших євпройских країнах) так не вийде - там жид НІКОЛЕ не зможе стати депутатом, це просто неможливо. А у Болгарії навіть ЗАКОНОДАВЧО обмежена можливість НЕболгаріну займати БУДЬ ЯКУ керівну посаду (за винятком циган - там діють особливі правила). Тобто, ти можешь бути єтнічним болгаріном, наприклад з Канади, але ти є болгарін - і Болгарія єдина країна у світи, де ти можешь зайняти найвищу ступень соціальної піраміди. Імперій де це не так - не так уж багато - Россія та США, ну може Англія, але сумніваюсь що можливо жида або українця вибрати пером або сером в Англії. Такий треш з жидами а русней можливий лише в Україні, бо СССР нас майже денаціфікував, на 99,99%, тобто всі 99,99% українців впевнені що нація не має значення - а найкращий депутат або президент України саме жид.
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23.06.2022 15:01 Відповісти
Дурня. З жидів керівники держави лише Зеленський тепер і раніше прем'єр Гройсман. Серед депутатів є трохи, бо мають гроші на підкуп виборця. Зеленського президентом Коломойський зробив за великі гроші.
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23.06.2022 22:45 Відповісти
 
 