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Європарламент підтримав рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідно резолюцію підтримали 529 європейських парламентарів, проти - 45. 14 - утримались.
Європейська Рада сьогодні також має ухвалити рішення про кандидатство.
Топ коментарі
+24 Slava Nejivui
показати весь коментар23.06.2022 13:12
+19 Vladimir Petrov efcefe89
показати весь коментар23.06.2022 13:18
+18 Василий ГГ
показати весь коментар23.06.2022 13:26
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Будь ласка, зачекайте...
Наліпіть собі це "кандидатство" на сраку ! Що воно дає зараз захисникам Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов"янська, Бахмута? Цвіт Нації кинуто на убой ради самолюбовання обдолбаного нарциса
Ваши Джавелины и Стингеры мочат наших Бурято-дагестано-калмыков тоннами...
А поки що чекаємо, затамувавши подих, новин з Будинку Європи в Брюсселі».
бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?
чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?
чому не видано до США бородату бабу каломойшу?