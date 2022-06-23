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Європарламент підтримав рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс,євросоюз

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно резолюцію підтримали 529 європейських парламентарів, проти - 45. 14 - утримались.

Європейська Рада сьогодні також має ухвалити рішення про кандидатство.

Читайте: Прем’єр Албанії Рама закликав українців не радіти передчасно статусу кандидата на вступ до ЄС: Ми чекали 8 років

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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23.06.2022 13:12
+19
Задача военной спецоперации рф отрицательно выполнена! Российская военная специальная операция идёт вслед за русским военным кораблем!
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23.06.2022 13:18
+18
Жалко у пчелки, а в НАТО, где есть 5я статья, нужно было двигаться через реформы, что клоун свернул и не назначил туда представителя от Украины.
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23.06.2022 13:26
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Україна скільки років буде кандидатом, скільки їй знадобиться виконати домашнє завдання. Рахувати просто, через 2 роки зміниться влада і та, що прийде вже раніше розпочинала цей шлях і знає що і як робити не відосіками, а реальними справами. Мій прогноз - 3 роки, бо при "зелених" цього статися не може, бо в ОП і поруч всі антимайданівці і антиєвропейці, просто в країні війна і вони пристосувалися висловлювати гарні речі, але справи вони потихому вони роблять погані.
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23.06.2022 16:48 Відповісти
Буде привід у клоунів штампувати відосіки і пафосні монологи про "кандидатство в ЄС" зранку до ночі і випустити чергову "білу ворону" для відволікання від біди на фронтах.
Наліпіть собі це "кандидатство" на сраку ! Що воно дає зараз захисникам Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов"янська, Бахмута? Цвіт Нації кинуто на убой ради самолюбовання обдолбаного нарциса
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23.06.2022 14:55 Відповісти
Ольга ********* каже...мы крысы мавзолейные из путлерского говна решительно одобряем выбор Украины в получении оружия и боеприпасов от стран НАТО...
Ваши Джавелины и Стингеры мочат наших Бурято-дагестано-калмыков тоннами...
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23.06.2022 15:17 Відповісти
Петро Порошенко: «Дякую Європарламенту за незмінний потужний голос підтримки європейського майбутнього України. Будьте певні, що незабаром у вас з'являться десятки нових колег-європарламентарів з України.
А поки що чекаємо, затамувавши подих, новин з Будинку Європи в Брюсселі».
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23.06.2022 15:32 Відповісти
Краще бути кандидатом в ЄС ніж членом "тамошнього союзу".
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23.06.2022 15:51 Відповісти

бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?

чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?

чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
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23.06.2022 16:35 Відповісти
ок жду доната на монобанк от их и зели...
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23.06.2022 17:50 Відповісти
ви б не раділи передчасно...статус кандидата в члени ЄС ще не надали
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23.06.2022 20:44 Відповісти
Хотіли СОЮЗУ? Україна буде в союзі! Європейському
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23.06.2022 21:59 Відповісти
в сім'ї європейських народів, а не в банді диких азійських уродів
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23.06.2022 22:01 Відповісти
Очередной псих........ вызывайте скорее каретку
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24.06.2022 22:29 Відповісти
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