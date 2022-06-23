Європарламент підтримав рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно резолюцію підтримали 529 європейських парламентарів, проти - 45. 14 - утримались.

Європейська Рада сьогодні також має ухвалити рішення про кандидатство.

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