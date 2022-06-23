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податкова (373) ціни (672) Державна податкова служба (96) паливо (408)

Податкова перевірила ціни на пальне й виявила порушень на 55,4 млн

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

азс

Державна податкова служба провела понад 190 перевірок цін на пальне і виявила порушення на 55,4 млн грн.

Про це повідомили у податковій, інформує Цензор.НЕТ.

З 16 квітня служба провела понад 190 перевірок місць роздрібної торгівлі пальним, щодо яких мала інформацію про порушення порядку формування та застосування цін на пальне.

"За результатами проведених фактичних перевірок виявлено порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи, на загальну суму 55,4 млн грн, з яких 13,7 млн грн - за порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення". - йдеться у повідомленні.

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В податковій зазначили, що відпрацьовують інформацію про завищення цін, яка надходить "від громадян, народних депутатів України, органів державної влади, громадських організацій тощо".

Автор: Ольга Лузан
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Значит ещё меньше бензина будет.
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23.06.2022 13:30 Відповісти
100%. Прикриють заправки що торгували офіційно по 65 грн. Хто хотів заправлявся по 65 без черг, хто ні той стояв в чергах за 52. Не бачу злого умислу - це вибір споживача. Так же як купити вітчизняний коньяк одеського заводу по 150 грн чи французський за тисячу як для прикладу, просто споживач сам вирішує що краще пити маючи на те кошти та бажання. По верхньомежевих цінах 53 грн будуть кілометрові черги.
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23.06.2022 14:08 Відповісти
А якщо немає вибору? У Дніпрі на жодній заправці офіційно палива немає. Є тільки через сайти. Звичайно, за іншою ціною.
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23.06.2022 16:13 Відповісти
І податкова повернула гроші тим хто купував бензин по завищених цінах. Нє?
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23.06.2022 13:31 Відповісти
Чєки зберіг? Звертайся, відшкодують
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23.06.2022 13:58 Відповісти
Цены должен диктовать рынок, а не шапито.
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23.06.2022 13:35 Відповісти
Он и диктует. Только пока в результате отсутствие бензина на 95% заправок и очереди на пару часов до остальных.
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23.06.2022 13:38 Відповісти
В цивілізованій країні так. А у нас шєлкопьорий на шєлкопьорові і ним же поганяє...
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23.06.2022 13:59 Відповісти
рынок, при олигополии?
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23.06.2022 15:44 Відповісти
Класс дармоедов-проверяльщиков переживает любую войну,как тараканы,если бы с 14 года средства на которые содержали этих шустряков пустили бы на вооружение,то сейчас и проверки цен не понадобились.
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23.06.2022 13:58 Відповісти
Це продєлки щура ГЕТьманцева та його банди...
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23.06.2022 14:36 Відповісти
Агент совєтского кгб Сивкович керує ГЕТЬманцевими та іншими Щурами...при дворі его величества Ze...
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23.06.2022 14:40 Відповісти
 
 