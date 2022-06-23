УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13529 відвідувачів онлайн
Новини Київські новини Війна
1 860 18
війна (56124) Київ (13826) Кличко (2810) піротехніка (34)

Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

На період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення заборонено реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів. Також заборонено пересування автомобілів без глушника

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Так, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їхній запуск.

"Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичних закладах освіти розпочнуть процес влаштування найпростіших укриттів, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Согласен, и в каком-то смысле жаль, что за это козлов нельзя наказывать по средневековым нормам.
показати весь коментар
23.06.2022 13:45
+8
Правильно. А имбецила на мотоцикле это тоже касается? Или отлавливать их не получается?
показати весь коментар
23.06.2022 14:06
+5
Даёшь запрет на фейерверков не во время государственных праздников и езду без глушителя в Латвии тоже. Задолбали уже - ездит на мотоциклах без глушителей в час ночи, которых слышно уже за километр.
показати весь коментар
23.06.2022 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Согласен, и в каком-то смысле жаль, что за это козлов нельзя наказывать по средневековым нормам.
показати весь коментар
23.06.2022 13:45 Відповісти
Измеритель уровня угарного газа СО в выхлопную трубу и сразу станет понятно. Нет катализатора штука гривен штраф и прибор окупится за день. И вони несгоревшего бензина не будет
показати весь коментар
23.06.2022 13:50 Відповісти
Даёшь запрет на фейерверков не во время государственных праздников и езду без глушителя в Латвии тоже. Задолбали уже - ездит на мотоциклах без глушителей в час ночи, которых слышно уже за километр.
показати весь коментар
23.06.2022 13:53 Відповісти
Ага, поддерживаю, сделали норм дорогу перед окнами - теперь там повадились байкеры ****** гонять. Причем наверное без глушителя или я хз - тарахтит так, что окна дрожат. **** дикое желание взять биту и словить ею голову ******** когда он будет лететь на своем драндулете. Бензина **** много? Адреналина мало? В армию *****
показати весь коментар
23.06.2022 14:47 Відповісти
Дуже правильно , так як автомобілі без глушника - це якась бомба в місті !
показати весь коментар
23.06.2022 13:56 Відповісти
Правильно. А имбецила на мотоцикле это тоже касается? Или отлавливать их не получается?
показати весь коментар
23.06.2022 14:06 Відповісти
Недавно ездили на моем массиве такие мажоры, что говорить про реакцию людей, когда я видел, как собака настойчиво тянула в подъезд хозяина, который не торопилсядомой, а ей было страшно, братья меньшие наши наивны, думают спрячутся, и от атомного шизонутого Вовика опасности нет.
показати весь коментар
23.06.2022 14:51 Відповісти
Извините, а что, реально по Киеву можно было без глушителя ездить? Или глушник - это по другому переводится и я просто не понял?
показати весь коментар
23.06.2022 14:12 Відповісти
В Києві , є такі групи молодих хлопців , які без глушників , десь о 3-ій , 4-ій годині ночі , створюють між собою змагання , чия машина швидше приіде до фіналу і чиє голосніше реве , я не брешу , так як все це бачив
на власні очі 😠
показати весь коментар
23.06.2022 14:29 Відповісти
Це рішення, доречі дуже вірне, прийняла військова адміністрація генерала Жирнова.
А до чого тут Педалік? Хай краще полагодить провали на Толстого після першого дощу, де він новенький асфальт робив.
показати весь коментар
23.06.2022 14:31 Відповісти
Це вже щось новеньке чую від вас , так як Кличко ремонтом доріг ніколи не займався !
показати весь коментар
23.06.2022 14:39 Відповісти
Виникаає якась злість до типів які їздять без глушника по місту. Потрібно заборонити це категорично в будь який період. Ці оглушені "мотофани" керовані власним нарцисизмом та егоїзмом демонструють зневагу до співгромадян. В місті, де звук відбивається від скла та бетону це неприйнятно. ... За кермом доводиться себе ну дуже сильно стримувати щоб не "підправити" траекторію руху придурка... Мають же бути якісь нормативи на шум двигуна в містах. Технічно проблемка вирішуються досить просто - виїхав за місто, натиснув кнопочку і насолоджуйся звуком двигуна.
показати весь коментар
23.06.2022 14:51 Відповісти
Байкеров пусть отстреливают на ходу или сразу на фронт,что бы им тишины потом захотелось.
показати весь коментар
23.06.2022 16:12 Відповісти
спиртные напитки не нужно продавать и не веселиться во время войны.
показати весь коментар
23.06.2022 18:05 Відповісти
верное решение.
показати весь коментар
24.06.2022 06:45 Відповісти
 
 