Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення заборонено реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів. Також заборонено пересування автомобілів без глушника
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Так, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їхній запуск.
"Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
на власні очі 😠
А до чого тут Педалік? Хай краще полагодить провали на Толстого після першого дощу, де він новенький асфальт робив.