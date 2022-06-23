Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі
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Уродженця Крижополя, охоронця вінницького магазину Магік визнали винним у державній зраді.
Відповідне рішення прийняв Вінницький міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".
Як з'ясувало слідство, представник РФ поставив чоловікові завдання моніторити переміщення та концентрацію ЗСУ та з'ясовувати засоби та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.
1 березня о 15:31 охоронець записав та направив представнику РФ аудіоповідомлення про необхідність артилерійських ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат населенню ЗС України, а о 18:29 чоловік надіслав повідомлення з порадами та вказівками щодо необхідності ракетного удару по Вінниці для повного припинення телерадіомовлення в Україні, щоб спричинити паніку серед населення України.
У судовому засіданні громадянин визнав свою провину, "щиро покаявся" і дав суду свідчення. Зокрема зізнався, що після введення на території України воєнного стану продовжував підтримувати у ТГ спілкування зі своїм товаришем, який проживає в РФ і раніше служив у ЗС РФ.
"На той час, з ідеологічних міркувань, він бажав, щоб ЗС РФ скоріше захопили столицю та інші великі міста України, у тому числі Вінницю. На його думку, з цією метою ЗС України мали припинити опір агресору, а оголошену в Україні мобілізацію він тоді вважав шкідливою і непотрібною, оскільки це лише розтягувало у часі процес захоплення України Збройними силами РФ", - йдеться у вироку.
Дружина обвинуваченого в суді підтвердила, що її чоловік з дитинства знайомий із колишнім військовим ЗС РФ, який зараз проживає в Росії та займається бізнесом у сфері приватної охорони. Обвинувачений їздив на заробітки до Росії орієнтовно у 2015 році та провів там близько трьох місяців.
Нагадаємо, у Вінниці в ніч на середу, 16 березня було завдано удару по телевежі.
Будь ласка, зачекайте...
WTF? Цензор, ви вже УП хочете наздогнати по безграмотності?
Це *** вообщє...
В оригіналі - ударів підрозділами ЗС РФ по м. Маріуполю та м. Харкову, з метою нанесення максимальних втрат підрозділам ЗС України та цивільного населення зазначених населених пунктів.
Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
"Член наблюдательного совета комиссии по игорному бизнесу, близкий друг Кирилла Тимошенко и участник лужниковской ОПГ Борис Баум совершенно справедливо оказался на Миротворце.
Интересно, у него теперь отберут кабинет в ОП напротив кабинета Тимошенко, или пусть пользуется?
Гражданство Украины Бауму по протекции Кирилла Тимошенко предоставлено в 2020 году."
(Тёмный Рыцарь)
ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ ⁉️
https://www.zhitomir.info/news_207542.html
не удивительно, что в ОПе и вокруг неё легко и непринуждённо орудует филиал ФСБ с откомандированными в Украину дермаками-татаровыми-портновыми..., юзающими по-полной зелёных аниматоров несмышлёнышей..(
Його треба відпустити....На всі чотири боки з тої телевежі.
Чи грізно саджати будуть лише охоронців магазину і вантажників?