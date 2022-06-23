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Вінниця (433) війна (56124) вирок (895) державна зрада (1073)

Охоронця магазину у Вінниці посадили на 5 років за те, що радив росіянам стріляти по телевежі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

наручники

Уродженця Крижополя, охоронця вінницького магазину Магік визнали винним у державній зраді.

Відповідне рішення прийняв Вінницький міський суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Кореспондент".

Як з'ясувало слідство, представник РФ поставив чоловікові завдання моніторити переміщення та концентрацію ЗСУ та з'ясовувати засоби та способи інформування населення України про перебіг воєнних дій у країні.

1 березня о 15:31 охоронець записав та направив представнику РФ аудіоповідомлення про необхідність артилерійських ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат населенню ЗС України, а о 18:29 чоловік надіслав повідомлення з порадами та вказівками щодо необхідності ракетного удару по Вінниці для повного припинення телерадіомовлення в Україні, щоб спричинити паніку серед населення України.

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У судовому засіданні громадянин визнав свою провину, "щиро покаявся" і дав суду свідчення. Зокрема зізнався, що після введення на території України воєнного стану продовжував підтримувати у ТГ спілкування зі своїм товаришем, який проживає в РФ і раніше служив у ЗС РФ.

"На той час, з ідеологічних міркувань, він бажав, щоб ЗС РФ скоріше захопили столицю та інші великі міста України, у тому числі Вінницю. На його думку, з цією метою ЗС України мали припинити опір агресору, а оголошену в Україні мобілізацію він тоді вважав шкідливою і непотрібною, оскільки це лише розтягувало у часі процес захоплення України Збройними силами РФ", - йдеться у вироку.

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Дружина обвинуваченого в суді підтвердила, що її чоловік з дитинства знайомий із колишнім військовим ЗС РФ, який зараз проживає в Росії та займається бізнесом у сфері приватної охорони. Обвинувачений їздив на заробітки до Росії орієнтовно у 2015 році та провів там близько трьох місяців.

Нагадаємо, у Вінниці в ніч на середу, 16 березня було завдано удару по телевежі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Для такої мерзенної гниди строк замалий...
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23.06.2022 14:01
+17
5 років - це нормально? Під час війни? За корегування ударів?
Це *** вообщє...
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23.06.2022 14:03
+16
За то, что русский отсасыватель хотел, чтобы граждане Украины умирали, ему дали 5 лет?
Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
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23.06.2022 14:20
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"максимальних втрат населенню ЗС України"

WTF? Цензор, ви вже УП хочете наздогнати по безграмотності?
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23.06.2022 13:58 Відповісти
Гниды и судьи‼️👹🇷🇺За это преступление выродку пособнику убийц - МИНИМУМ ЛЕТ 20-30 или расстрелять‼️
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23.06.2022 14:50 Відповісти
Для такої мерзенної гниди строк замалий...
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23.06.2022 14:01 Відповісти
5 років? да ну нах, посміялись вже - відпускайте
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23.06.2022 14:02 Відповісти
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23.06.2022 14:03 Відповісти
Забувайте вже ці кацапські шоу, їхні фільми та говномузику.
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23.06.2022 18:28 Відповісти
5 років - це нормально? Під час війни? За корегування ударів?
Це *** вообщє...
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23.06.2022 14:03 Відповісти
А у США по законам можуть дати строк і 175 років ув'язнення,як шпигуну Асанжу.
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23.06.2022 14:12 Відповісти
Тю, він й правда забагато спілкувався з кацапами, якщо вважав, що підрив телевежі (?) у Вінниці (?) спричинить "паніку серед населення України"
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23.06.2022 14:04 Відповісти
Най його у буцигарні розстріляють шкіряними кулями
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23.06.2022 14:12 Відповісти
"ударів підрозділами ЗС РФ по Маріуполю та Харкову для завдання максимальних втрат населенню ЗС України"

В оригіналі - ударів підрозділами ЗС РФ по м. Маріуполю та м. Харкову, з метою нанесення максимальних втрат підрозділам ЗС України та цивільного населення зазначених населених пунктів.
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23.06.2022 14:12 Відповісти
За то, что русский отсасыватель хотел, чтобы граждане Украины умирали, ему дали 5 лет?
Винничане, когда откинется, отправьте его вслед за кораблем.
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23.06.2022 14:20 Відповісти
А коли крупнішу рибину будуть ловити? Ааа, не на часі.

"Член наблюдательного совета комиссии по игорному бизнесу, близкий друг Кирилла Тимошенко и участник лужниковской ОПГ Борис Баум совершенно справедливо оказался на Миротворце.
Интересно, у него теперь отберут кабинет в ОП напротив кабинета Тимошенко, или пусть пользуется?
Гражданство Украины Бауму по протекции Кирилла Тимошенко предоставлено в 2020 году."
(Тёмный Рыцарь)
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23.06.2022 14:23 Відповісти
ЗеИУДА и весь его балаган "ТРОЯНСКОЕ ШАКАЛЬЕ"‼️ПОЧЕМУ ЗАЛУЖНЫЙ МОЛЧИТ и ТЕРПИТ ПРИСУТСТВИЕ ДЕРЬМАКА. и ПРИДУРОЧНОЙ СМОТРЯЩЕЙ БЕЗМОЗГЛОЙ у СЕБЯ ЗА СПИНОЙ⁉️

ЗА СВОЕЙ СПИНОЙ ⁉️
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23.06.2022 14:55 Відповісти
Повесить , желательно со всей семьей.
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23.06.2022 14:28 Відповісти
На 5 лет? Вот эту ******* - на 5 лет? Вы там совсем охренели, дебилы? Смертная казнь или минимум пожизненное.
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23.06.2022 14:28 Відповісти
да это ещё хоть что-то, в Житомире просто лишают права занимать государственные должности, ни конфискаци, ни хотябы штрафа, иди гуляй, просто издеваются над ... над кем?

https://www.zhitomir.info/news_207542.html
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23.06.2022 15:04 Відповісти
Кончена тварина з Крижополя - ВИШКУ дати йому щоб інщі бачили що таке ДЕРЖЗРАДА
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23.06.2022 14:35 Відповісти
благодушие кривосудия Украины к "штепам" всех мастей и дальше будет создавать Украине кучу проблем..
не удивительно, что в ОПе и вокруг неё легко и непринуждённо орудует филиал ФСБ с откомандированными в Украину дермаками-татаровыми-портновыми..., юзающими по-полной зелёных аниматоров несмышлёнышей..(
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23.06.2022 14:53 Відповісти
благодушие у нас поставленно на поток, суровые муки для колабарантов не прекращаются - https://www.zhitomir.info/news_207542.html
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23.06.2022 15:07 Відповісти
Никакие 🤢🎪🐒 ОНИ НЕ НЕСМЫШЛЁНЫШИ ‼️Хитросделанные паскуды , готовившие капитуляцию и разграбившие все , что только можно было
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23.06.2022 14:58 Відповісти
"...населенню ЗС України" - це що за населення таке?
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23.06.2022 15:44 Відповісти
Охранника посадили за советы, а мэру Южного Брюханову за госизмену дали условный срок
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23.06.2022 16:00 Відповісти
Те, що воно не доживе до кінця терміну ніяк не виправдовує оголошений йому "вирок". Так і є...Україна після Перемоги муси стати і таки стане зовсім іншою державою.
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23.06.2022 17:06 Відповісти
То недобре.

Його треба відпустити....На всі чотири боки з тої телевежі.
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23.06.2022 17:16 Відповісти
Всего пять лет? Ну это просто ****** какой то. Надо от 15-и и выше. А тут просто какой то гумманизм- **********. И цена всему этому человеческие жизни.
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23.06.2022 17:32 Відповісти
Суки і ***** продажні!!!
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23.06.2022 17:37 Відповісти
Ніяких пять років повісити гада !
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23.06.2022 18:19 Відповісти
А що там з Єрмаками і Наумовими - панять і прастіть?
Чи грізно саджати будуть лише охоронців магазину і вантажників?
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23.06.2022 19:43 Відповісти
 
 