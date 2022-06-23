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У ЄС викрили інтернет-платформи, де українських біженців хотіли продавати у сексуальне чи трудове рабство, - Європол

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чат,ноут

Правоохоронні органи 14 країн ЄС спільно з Європолом викрили мережу зловмисників, які в соцмережах знаходили українських біженців і обманом намагалися продати їх у трудове чи сексуальне рабство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Європолу.

Інтернет-розслідування було зосереджено на моніторингу постів, де пропонується допомога біженцям з транспортом, проживанням та роботою. Правоохоронці проводили моніторинг сайтів знайомств і вербування, а також платформи, що пропонують сексуальні послуги.

Слідчі виявили підозрілу рекламу, націлену на українських біженців, переглянули підказки громадян, розглянули показники потенційної торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації. Всього відстежено 125 онлайн-платформ, виявлено 9 підозрюваних у торгівлі людьми та  ідентифіковано 9 можливих жертв. 

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Наразі розпочато 15 нових розслідувань, у яких брали участь 93 офіцери країн ЄС. У Європолі зазначають, що онлайн-платформи посилили заходи по боротьбі зі зловживаннями, спрямованими проти українських біженців, проте на них усе ще поширюється значна кількість повідомлень від зловмисників, скерованих насамперед проти українських жінок.

Розслідувачі виявили спроби заманити жертв пропозиціями "фотосесій", обіцянками "світлого майбутнього", що призводило до сексуального рабства, або варіантами поселення за кордоном.
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Якщо у когось буде сумніви куди піде міжнародна підтримка України! То не сумніваєтеся звичайно українському народові... Бо якось за марафоном всі забули хто є хто...
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23.06.2022 15:13 Відповісти
Бо якось під марафону наша Країна займається захистом українського народу, постраждалими та загиблими Українцями, життям розлучених сімей, зруйнованим житлом, дітьми, що не мають змоги навчатися, інфляцією та безробіттям, міжнародними перемовинами, кандидатством до ЄС, долученням іноземної зброї і пошуком згоди поміж Українцями і т.п. А ваш пост, пост людини, що або украй тупа, або просто бот. Що не знявши трусиля, вже розповідає як буде витирати жопу.
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23.06.2022 18:18 Відповісти
Пакистанцы походу? ... напринимали всякого отребья
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23.06.2022 15:21 Відповісти
Навіть не здивуюсь - коли виявиться що за усіма цими ресурсами(їх кінцеві бенефіциари) тирчать вуха *********** ефесбешників🤔
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23.06.2022 15:30 Відповісти
Коли в ес буде смертна кара за підтверджені злочини (за торгівлю людьми також) ?
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23.06.2022 17:27 Відповісти
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23.06.2022 18:27 Відповісти
Викрили і закрили, сподіваюсь?
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24.06.2022 00:30 Відповісти
 
 