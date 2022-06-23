У ЄС викрили інтернет-платформи, де українських біженців хотіли продавати у сексуальне чи трудове рабство, - Європол

Правоохоронні органи 14 країн ЄС спільно з Європолом викрили мережу зловмисників, які в соцмережах знаходили українських біженців і обманом намагалися продати їх у трудове чи сексуальне рабство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Європолу.

Інтернет-розслідування було зосереджено на моніторингу постів, де пропонується допомога біженцям з транспортом, проживанням та роботою. Правоохоронці проводили моніторинг сайтів знайомств і вербування, а також платформи, що пропонують сексуальні послуги.

Слідчі виявили підозрілу рекламу, націлену на українських біженців, переглянули підказки громадян, розглянули показники потенційної торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації. Всього відстежено 125 онлайн-платформ, виявлено 9 підозрюваних у торгівлі людьми та ідентифіковано 9 можливих жертв.

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Наразі розпочато 15 нових розслідувань, у яких брали участь 93 офіцери країн ЄС. У Європолі зазначають, що онлайн-платформи посилили заходи по боротьбі зі зловживаннями, спрямованими проти українських біженців, проте на них усе ще поширюється значна кількість повідомлень від зловмисників, скерованих насамперед проти українських жінок.

Розслідувачі виявили спроби заманити жертв пропозиціями "фотосесій", обіцянками "світлого майбутнього", що призводило до сексуального рабства, або варіантами поселення за кордоном.