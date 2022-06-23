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мер (483) вирок (895) Харківщина (4254)

Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін

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брюханов

Суд визнав голову Південної міської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у зазіханні на територіальну цілісність України і присудив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Світлана Шаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам та сказав, що в місті не формуватимуться сили опору, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 людей.

Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.

Суд, вивчивши матеріали, визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання у виді п’яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.

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На оскарження вироку у сторін є 30 днів.

Нагадаємо, 28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді. 4 березня Брюханову оголосили про підозру, після - взяли під варту.

Також читайте: 1 місяць арешту, - суд виніс вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України

Олександра Брюханова обрали мером Південного на Харківщині під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Він балотувався як самовисуванець.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
Условный срок. Просто прекрасно. Ничего удивительного,что в стране война.🤦
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23.06.2022 15:16
+42
Який справедливий вирок зраднику...
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23.06.2022 15:16
+37
А чого так жорстко? Аж 5 років та ще й умовно? Дивно. 🤔 Тут можна було орден дати. Адже теж "бо не втік".
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23.06.2022 15:17
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Який справедливий вирок зраднику...
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23.06.2022 15:16 Відповісти
Единожды предавши, ему дали еще один шанс предать.
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23.06.2022 15:21 Відповісти
а ведь уже был такой случай, правда товарищ не долго прожил после 2-го раза...
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23.06.2022 15:51 Відповісти
Дружбаньі з райсуддею((
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23.06.2022 15:36 Відповісти
тут ещё суровые наказания

Судами області ухвалено 14 вироків та визнано винними у колабораційній діяльності 15 місцевих жителів. Усім обвинуваченим призначено покарання у межах визначеного Кримінальним кодексом України покарання - позбавлення права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком від 10 до 12 років

https://www.zhitomir.info/news_207542.html
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23.06.2022 16:13 Відповісти
Ну чисто Неля Штепа но теперь уже в квадрате учитывая войну
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23.06.2022 17:07 Відповісти
Условный срок. Просто прекрасно. Ничего удивительного,что в стране война.🤦
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23.06.2022 15:16 Відповісти
Ничего удивительного, что этому ублюдку дали такой срок! Большинство судов - такие же рассадники предателей и коллаборантов, как и ермачник с баканятником, и т.н. МВД с таможней, и налоговая да и, собственно, вся плеснявая власть.
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23.06.2022 15:38 Відповісти
А чого так жорстко? Аж 5 років та ще й умовно? Дивно. 🤔 Тут можна було орден дати. Адже теж "бо не втік".
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23.06.2022 15:17 Відповісти
орден ему рашисты дадут как только этот борец с "фашистами" всплывет на "освобожденной" территории
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23.06.2022 15:31 Відповісти
За держзраду 5 років??? Та ще й з двома роками випробувального терміну???
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23.06.2022 15:18 Відповісти
А має бути розстріл в підвалі приміщення суду.....так країну не побудуєш
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23.06.2022 15:38 Відповісти
Мені от цікаво: коли ми переможемо, то все так і далі продовжуватиметься? Всі повернуться додому, а бандити й надалі керуватимуть країною? Якщо так, то за що зараз гинуть люди???
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23.06.2022 15:40 Відповісти
все так і далі продовжуватиметься, а бандити при владі будуть вже в орденах з медалями
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23.06.2022 16:10 Відповісти
Це найгірше, що може статися. Сумно, що всі думають лише про війну, а не про те, що буде ПІСЛЯ війни. З цими ганебними явищами треба боротися саме ПІД ЧАС війни, коли населення має доступ до зброї, а закони цьому сприяють. А у нас діють за принципом: "Дайте спочатку ворога розбити, а потім і місцевими гнидами займемося". Але це, м'яко кажучи, небезпечна ілюзія.
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23.06.2022 16:33 Відповісти
Зрозумійте ж кінець кінцем, зелені зрадники не будують країну - вони нищать її будь-якими засобами та методами, б'ючи по самим вразливим місцям, знекровлюючи фізично та морально! Цей ганебний випадок - ніщо інше, як заохочення покидьків до зради та відвертий смачний плювок в лице патріотичній спільноті!
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23.06.2022 16:07 Відповісти
Дивно що йому ще зірку Героя України не дали.
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23.06.2022 15:22 Відповісти
В нього не хватило грошей на таку купівлю.
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23.06.2022 15:51 Відповісти
всё ещё впереди, после апелляции
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23.06.2022 21:19 Відповісти
не истери. никто не виноват, что тебя клиент обманул, дуня
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23.06.2022 15:27 Відповісти
а как можно жевать "тухес", поделись опытом и думаю ты вошь недоразвитая даже не знаешь перевода этого слова
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23.06.2022 15:36 Відповісти
дуняша, тебе же сказали, прекрати истерику. еще заработаешь, язык у тебя длинный
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23.06.2022 15:54 Відповісти
не зовсім так, але майже - 73% малоросьні, тих хто проголосував за тупого маріонетку жиденка-членограя собі в президенти і в президенти для своїх дітей під час війни тому доказ, і це гіркий факт.

Тому з гідністю в Україні погано
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23.06.2022 15:32 Відповісти
В спам кацапа!

Vova Coca

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Реєстрація:23.06.2022
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23.06.2022 15:34 Відповісти
Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти... І далі залишив цього ублюдка керувати?
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23.06.2022 15:23 Відповісти
Чому ви дивуєтесь. Якщо чотирижди уклоніста вибрали знаєте ким. то це дуже суворе покарання. навіть суперсуворе.
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23.06.2022 15:52 Відповісти
Така держава приречена на загибель...
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23.06.2022 15:23 Відповісти
Але в України є таки хоч найменший шанс! Сподіваюся, він буде використаний!
Ще сподіваюся на прозріння принаймні половини з 73-х відсотків. Правда, невпевнений!..
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23.06.2022 20:02 Відповісти
Бгггг ... клоуны ... Харьковская область это какой-то рассадник пидоров .... одни предатели и судьи, которые отмазывают предателей
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23.06.2022 15:23 Відповісти
Якщо в магазині поцупити декілька пачок солі, більший строк дадуть... Це не строк, а заохочення зрадників до дій...
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23.06.2022 15:25 Відповісти
Нужны подробности, здесь все неоднозначно. У него было оружие, которое он мог раздать населению, притом даже желающим? Если ему выдали из резервов стрелковое оружие, бронежилеты, шлемы и РПГ хотя бы и он это не раздал жителям, то конечно он изменник. А если нет, то в чем его вина вообще? В том, что спас жизнь людей? Это для Зеленского плевать на жизни людей, но для него нет. Любое безоружное сопротивление - это не просто потеря здоровья или жизни, а преступление против своей страны, так как просто бездарно умрешь от выстрела. К тому же может быть он хотел притвориться союзником кацапов, а сам бы, получив рацию, смог бы наводить арту на позиции кацапов. Это не случилось, но могло же быть так. Какой-то странный суд. Либо виновен в том, что не раздал вверенное ему оружие. И виновен очень серьезно. Либо вообще невиновен и заслуживает награды за то, что не пошел кричать против танков и не подставил людей, не имея возможности уничтожать врага. Притом пошел против Зеленского, когда тот говорил кидать молотовы в танки, забыв немного, что это невозможно, никакого ущерба современному (после 70-ых годов) танку это не сделает, максимум подпалит часть охлаждения двигателя и это ремонт или замена за пару часов на новый. Так что где подробный вердикт, было ли у него вооружение для защиты страны или верховный главнокомандующий его не обеспечил за полгода до войны хотя бы чем-то?
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23.06.2022 15:28 Відповісти
Это слишком сложные вопросы для большинства здесь )
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23.06.2022 15:49 Відповісти
Публичные призывы к сдаче врагу населенного пункта. Вместе с ментами и прокурорскими. А так ничего. Герой ополченец. Пусть исправляется. Украина не садит штеп. Это невозможно.
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23.06.2022 15:54 Відповісти
А адвокат все не угомонится, отрабатывает.
фу, позорище кацапское.
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23.06.2022 15:55 Відповісти
Мэрское решение...
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23.06.2022 15:28 Відповісти
Слов нет! Понять и простить. И дать орден.
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23.06.2022 15:29 Відповісти
А був би це не посадовець, то дали б 15 років за зраду, без усіляких умовних термінів.
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23.06.2022 15:30 Відповісти
Безкарність породжує повторення злочинів.Достатньо подивитися на найвищих так і рядових посадовцев часів Януковича жоден не потрапив за грати за зраду.
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23.06.2022 15:41 Відповісти
Дивна ситуація з зрадниками та колаборантами складається...вони отримують дуже м'яке покарання від нашої феміди ,якщо брати до уваги скільки шкоди вони наносять національній безпеці .Наприклад у США за такі речі дають пожиттеве ув'язнення!
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23.06.2022 15:38 Відповісти
От мені цікаво. Якась людина, яка відповідала за організацію опору всіє країни, "організувала" його так, що орки за 3 дні опинились на південно-західній околиці Харкова. І цій людині нічого.
А цього ватного мера-рига, який взагалі- то є по посаді чиновником суто цивільним і не має повноважень роздавати чи не роздавати зброю людям, роблять стрілочником.
То це мери маленьких містечок мали організовувати опір оркам по всій країні? Це вони крайні?
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23.06.2022 15:38 Відповісти
Разумієте, тут велика проблема, мери невеликих міст поводяться по різному - тому: хтось зайняв типу «нейтральну» позицію (відкрито не співпрацював), хтось співпрацював, хтось не співпрацював ніяк, а когось за активну позициію викрали і катували (і когось відпустили, а хтось ще й досі невідомо де).
В даному випадку, гадаю, не лишнім буде, повна заборона обіймати будь які посади щооплачуються з державного бюджету.
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23.06.2022 16:05 Відповісти
Які райсуди для військових злочинів, мля?(((
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23.06.2022 15:40 Відповісти
Умовний термiн? А чому не нагородили героя?
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23.06.2022 15:40 Відповісти
Хочу звернути увагу на прізвище - БрюханОВ. Ще у когось є питання?
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23.06.2022 15:41 Відповісти
річ не в прізвищі ,у головного редактора цензору також на ОВ закінчення але він патріот України..
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23.06.2022 15:46 Відповісти
Винятки бувають. Але у нас це явище має системний характер. І не треба тут розповідати про те, що прізвище немає значення. В Україні має. Ця гнила кров обов'язково про себе нагадає. Навіть якщо її розбавити багато разів. ОВи, ЄВи та інші є потенційними храдниками, навіть якщо вони говорять речі, які всім тут подобаються.
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23.06.2022 16:01 Відповісти
Ковальчук, Матвиенко - самые украинистые украинцы, получается. Не то, что парни с русскими фамилиями, которые ежедневно гибнут за Украину. Куда им до них...
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23.06.2022 16:54 Відповісти
А в нього були засоби для спротиву? Чим він міг озброїти людей, вважаючи що всі до шашликів готувались?

Може через це і умовний термін?

Треба матеріали справи читати, бо інакше виходить ОБС.
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23.06.2022 15:42 Відповісти
Навіть в кожному селі є поліцейська дільниця де зберігається зброя, пістолети, можливо автомати.
Всю цю зброю цей голова добровільно здав окупатну, зараз з неї можуть вбивати солдат ЗСУ і
громадян України.
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23.06.2022 16:10 Відповісти
Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості. Джерело: https://censor.net/ua/n3349763

І в чому була суть угоди?
Ви мене не саджаєте, а я більше так не буду?!
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23.06.2022 15:42 Відповісти
Скоріше за все на майбутніх виборах буде топити за Зе і Зе владу і ще кума з сусіднього села підтягне.
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23.06.2022 16:12 Відповісти
Я думал вопросами обороны должны заниматься люди с соответствующим образованием.У нас оказывается ,меры должны еще и академию генштаба заканчивать?Что за бред?
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23.06.2022 15:52 Відповісти
Меры организовывают ТРО. На вверенной территории. Вместе с депутатиками. Выделяют кошт.
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23.06.2022 15:56 Відповісти
Озброюють теж мери?

Я не кажу, що він невинен, вже одне те, що він казав не робити спротив, є порушенням Конституції, але чи мав він реальну можливість щось зробити, бодай ті ж таки окопи на околицях вирити? Нагадайте меня будь ласка - за скільки часу ворог дійшов до Харькова?

Та й то - а хто в окопах буде сидіти? І з чим? З Коктейлями?
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Штаб опору окупації формується представниками держави на місцях.
Відмова його формувати і є держзрадою України.
Нажаль громадяни України не обізнані навіть в азах законів.
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23.06.2022 16:14 Відповісти
Коли цей закон був прийнятий?
В містечки навколо Харкова орки заходили з 24 по 27 лютого!
Як він міг навіть суто теоретично організувати ТрО?
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23.06.2022 16:40 Відповісти
Ну все втіче запоребрик
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23.06.2022 15:52 Відповісти
Лишение гражданства и выдворение в Россию! Там его обязательно призовут в армию и он всё увидит и поймёт сам. А мы его тут уработаем уже без суда и следствия по полной программе.
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23.06.2022 16:01 Відповісти
При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти. Джерело: https://censor.net/ua/n3349763


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23.06.2022 16:08 Відповісти
Тепер питання: а нахера нам такі суди? ще й зарплату платити цим хрєнам в мантіях
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23.06.2022 16:14 Відповісти
Этот суд надо отдать под суд.
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23.06.2022 16:24 Відповісти
А хто займеться суддями Київського районного суду міста Харкова? Уже за три дні другого колаборанта відпускають(((
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23.06.2022 16:40 Відповісти
Скажіть, чи законно буде ,щоб розстріляти всіх суддей України? Мені так здається що законності і порядку в цьому випадку стало б більше.
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23.06.2022 16:44 Відповісти
Від партії "Слуга народу"
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23.06.2022 16:55 Відповісти
Суки продажні!!!!Доки це буде тривати??? За що ж тоді наші військові вмирають??? Що б така мерзота, як наші судді відпускали зрадників на волю???? Увірветься терпець нашим людям, буде дуже всім таким ублюдкам (і не тільки суддям) дуже погано. А прокуратура куди дивиться?
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23.06.2022 17:28 Відповісти
Судді і прокурори внутрішні русняві скоти просирающі країну.
Миттєва люстрація.
Якщо не пізно
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23.06.2022 18:14 Відповісти
Поки такі паскудні судд і,будуть виносити такі вироки запроданцям та іншій наволочі в Україні, пуття не буде. А ZE банда своїми діями ,тільки допомогає таким ось "служкам" Феміди"...
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23.06.2022 18:22 Відповісти
в Украине точно война?
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23.06.2022 18:35 Відповісти
навіщо їх було арештовувати?
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23.06.2022 18:38 Відповісти
А хто ж цей суддя?
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23.06.2022 18:39 Відповісти
Надо не коррумпированный суд а трибунал. А то я смотрю это стало нормой за измену Родине пять лет давать.
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23.06.2022 19:21 Відповісти
Вместо расстрела за измену Родине в военное время - отпустили эту широкомордую сволочь. Героя Украины пусть ещё дадут.
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23.06.2022 21:04 Відповісти
Синегубов скажите а когда ему ордена за мужество дадут. Вы как представитель власти вы Харьковской области вам не стыдно или ,,,там где было стыдно, там х...й вырос
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24.06.2022 07:38 Відповісти
 
 