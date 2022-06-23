Мер Південного на Харківщині Брюханов відмовився чинити опір окупантам. Йому дали умовний термін
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Суд визнав голову Південної міської ради Харківської області Олександра Брюханова винним у зазіханні на територіальну цілісність України і присудив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.
Таке рішення ухвалила суддя Київського районного суду Харкова Світлана Шаренко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
За даними суду, Брюханов вдень 27 лютого біля клубу в Південному закликав місцевих жителів не чинити опір російським окупантам та сказав, що в місті не формуватимуться сили опору, вогнепальна зброя населенню не видаватиметься. У зборах взяли участь близько 70 людей.
Прокурор та підозрюваний 11 червня уклали угоду про визнання винуватості.
Суд, вивчивши матеріали, визнав Брюханова винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому призначене покарання у виді п’яти років позбавлення волі. При цьому суд звільнив Брюханова з іспитовим терміном у два роки. Суд також скасував арешт та звільнив засудженого з-під варти.
На оскарження вироку у сторін є 30 днів.
Нагадаємо, 28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді. 4 березня Брюханову оголосили про підозру, після - взяли під варту.
Олександра Брюханова обрали мером Південного на Харківщині під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Він балотувався як самовисуванець.
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Судами області ухвалено 14 вироків та визнано винними у колабораційній діяльності 15 місцевих жителів. Усім обвинуваченим призначено покарання у межах визначеного Кримінальним кодексом України покарання - позбавлення права обіймати певні посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування строком від 10 до 12 років
https://www.zhitomir.info/news_207542.html
Тому з гідністю в Україні погано
Vova Coca
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Реєстрація:23.06.2022
Ще сподіваюся на прозріння принаймні половини з 73-х відсотків. Правда, невпевнений!..
фу, позорище кацапское.
А цього ватного мера-рига, який взагалі- то є по посаді чиновником суто цивільним і не має повноважень роздавати чи не роздавати зброю людям, роблять стрілочником.
То це мери маленьких містечок мали організовувати опір оркам по всій країні? Це вони крайні?
В даному випадку, гадаю, не лишнім буде, повна заборона обіймати будь які посади щооплачуються з державного бюджету.
Може через це і умовний термін?
Треба матеріали справи читати, бо інакше виходить ОБС.
Всю цю зброю цей голова добровільно здав окупатну, зараз з неї можуть вбивати солдат ЗСУ і
громадян України.
І в чому була суть угоди?
Ви мене не саджаєте, а я більше так не буду?!
Я не кажу, що він невинен, вже одне те, що він казав не робити спротив, є порушенням Конституції, але чи мав він реальну можливість щось зробити, бодай ті ж таки окопи на околицях вирити? Нагадайте меня будь ласка - за скільки часу ворог дійшов до Харькова?
Та й то - а хто в окопах буде сидіти? І з чим? З Коктейлями?
Відмова його формувати і є держзрадою України.
Нажаль громадяни України не обізнані навіть в азах законів.
В містечки навколо Харкова орки заходили з 24 по 27 лютого!
Як він міг навіть суто теоретично організувати ТрО?
Миттєва люстрація.
Якщо не пізно