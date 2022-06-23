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З десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з РФ, - Єврокомісія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

З десяток країн Європейського Союзу постраждали від скорочення поставок газу з Росії.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, відповідальний за кліматичну політику, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Минулого тижня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Раніше вона припинила подачу газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів, Данії та Фінляндії через їхню відмову дотримуватися нової схеми оплати.

Читайте: РФ може перекрити постачання, Європі треба готуватися до зими без російського газу, - голова Міжнародного енергетичного агентства

Тіммерманс сказав, що 10 із 27 країн-членів ЄС випустили "раннє попередження" у зв’язку з постачанням газу. Це перший і найменш серйозний із трьох рівнів шу випадку кризи, визначених у правилах енергетичної безпеки ЄС. Німеччина у четвер оголосила другий рівень - тривожний.

"Ризик повного відключення газу зараз більш реальний, ніж будь-коли раніше", - сказав він.

Він повторив твердження Брюсселя про те, що Росія використовує енергоносії як зброю.

В умовах скорочення поставок газу з Росії та різкого зростання цін на блакитне паливо деякі країни збільшили використання вугільних електростанцій, наполягаючи при цьому на тому, що це тимчасово і не завадить досягненню цілей у сфері зміни клімату.

Також читайте: Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек

Країни ЄС повинні мати плани щодо управління трьома рівнями кризи з газопостачанням - раннє попередження, тривога та надзвичайна ситуація.

Етап "раннього попередження" зосереджено на моніторингу поставок, тоді як "тривога" теоретично дозволяє комунальним підприємствам встановлювати вищі ціни та сприяти зниженню попиту.

Надзвичайний рівень дозволяє урядам змушувати промисловість згортати діяльність для економії газу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
среднестатистическому жителю другого государства в основном пофиг на проблемы жителей других стран. их волнует личное благополучие. вас сильно волновали проблемы афганцев, сирийцев, ливийцев?
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23.06.2022 15:36
+5
Война против Украины тоже начиналась с повышения цены и сокращения поставок газа. Поэтому это только начало. Поэтому, необходимо наконец по настоящему помогать Украине, военной техникой, войсками. Иначе то, что происходит сегодня в Украине скоро будет и в Европе.
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23.06.2022 15:32
+4
пипец..
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
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23.06.2022 15:32
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То хібе це можна порівняти з втратами України, насамперед людськими...
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23.06.2022 15:28 Відповісти
среднестатистическому жителю другого государства в основном пофиг на проблемы жителей других стран. их волнует личное благополучие. вас сильно волновали проблемы афганцев, сирийцев, ливийцев?
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23.06.2022 15:36 Відповісти
Зараз не той випадок. Війна не десь, а прямо під боком. І є відчутна вірогідність, що лише на одній Україні все не зупиниться. Европейці це добре розуміють.
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23.06.2022 17:35 Відповісти
не для кощунства, а правды ради. а эти потери превышают людские потери в эфиопии?

лично ты сколько денег направил на помощь эфиопии за 2 года?

люди не должны умирать на войне, нигде.
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23.06.2022 15:57 Відповісти
А шо не так в Єфиопии? Может вьі имели ввиду Руанду?
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23.06.2022 17:37 Відповісти
Вони ще там і за клімат переживають.
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23.06.2022 15:28 Відповісти
Пострадает еще больше от поставки вам орков, выбирайте сами.
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23.06.2022 15:28 Відповісти
Поставки скоротять, а ціни вже підняли.
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23.06.2022 15:30 Відповісти
Война против Украины тоже начиналась с повышения цены и сокращения поставок газа. Поэтому это только начало. Поэтому, необходимо наконец по настоящему помогать Украине, военной техникой, войсками. Иначе то, что происходит сегодня в Украине скоро будет и в Европе.
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23.06.2022 15:32 Відповісти
пипец..
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
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23.06.2022 15:32 Відповісти
Так ***** ж дуже смачну ціну для штангенциркулів ставив. Україні по 500, а фріцам по 200.
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23.06.2022 15:39 Відповісти
Так Кремль издевался над всеми бывшими территориями, оккупированными СССР. Для стран Балтии была та же хрень уже с 1990х. Якобы мы русских угнетаем. Пусть теперь Кремль нюхает свой газ до посинения. Нам он даром не нужен.
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23.06.2022 16:55 Відповісти
Причем тут Европа? В Европе расчитывали на разумную политику, экономическую взаимовыгоду и торговлю. Никто не предполагал, что ядерной державой будет управлять гопник из-под подворотни. Теперь, когда выяснилось, будут перестраиваться. Но это не значит, что они дуры бестолковые и продажные. Как раз таки с начала войны западный мир показал, что не все продается за деньги. Сотни компаний ушли из России без всяких санкций, потому что не хотят репутационных потерь. Многие компании теряют миллиарды долларов, вложенные в РФ, но при этом уходят принципиально. Так что не надо гнать на цивилизованный мир. Европа не может за 2 дня перестроить всю экономику, логистические и промышленные цепочки, на создание которых было потрачены десятилетия. Европа перестроится, но на это нужно время. А вы хотите все и сразу. Так не бывает.
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23.06.2022 15:48 Відповісти
PS
Если у Украины убрать вмиг всех ее поставщиков и клиентов, у нее п%здец наступит точно так же.
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23.06.2022 15:49 Відповісти
Рассчитывали на разумную политику от дикой недостраны, которая воюет почти всю свою 30-летнюю историю? Да и рассказы про банбить берлин там не вчера начались, жириновский такое еще в начале 90-х по ящику рассказывал.
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23.06.2022 17:22 Відповісти
Ой да хорош уже єтого *******. Тьі бьі сам не пошел до 2014 года на работу в кацапскую контору на хорошее бабло, только потому, что в рашке какой-то клоун с трибуньі щото ********? Ну вот хватит из себя гребаную целку строить и обвинять других.
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23.06.2022 17:41 Відповісти
P.S. И даже после 2014 толпьі украинцев, включая ньінешнего преЗЄдента вполне нормально работали в рашке. Без всяких угрьізений совести.
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23.06.2022 17:43 Відповісти
Вам сейчас легко говорить, задним числом все умники знают как лучше надо было. Никто не гарантирован от ошибок и просчетов. Система характеризуется не тем, что она совершает ошибки, а тем, как она на них реагирует.
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23.06.2022 19:04 Відповісти
Зате вони не постраждаютьс від вбивств, кутувань, згвалтувань, руйнувань "кацапськогоміра"
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23.06.2022 15:32 Відповісти
так... все так... і далі будуть страждати, бо єдине джерело постачання газу - це завжди ризик...
а тим паче таке джерело як самовпевнене і непередбачуване як та рашка...
шантаж завжди болючий... і той хто платить не завжди виграє..
а от що рашка - світовий маніяк-шантажист... це тільки тепер деякі починають усвідомлювати... тому й так болюче страждають...
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23.06.2022 15:33 Відповісти
Какой же бесполезный инструмент эти санкции в сочетании с отсутствие лидера и присутствием такого бреда из 17-го века как "право вето". Вместо этого лучше закупать газ и нефть до отвала, не поднимая на нее цены, но в срочном порядке начать массовое производство вооружений, хотя бы 50000 современных танков до конца года выпустить и это вполне реально было бы. Деньги, которые пошли кацапам на повышенные после санкций цены на энергоносители, как раз бы зашли сюда. И кацапов бы уничтожили просто с таким преимуществом по производству. К тому же Европа боится ядерного оружия у кацапов и той ситуации, что она станет не нужна России из-за эмбарго на нефть и газ. Сейчас она нужна ради денег, идущих на дворцы и коррупцию. Но после эмбарго этого не будет и это сильно влияет на принятие решений. Лучше сделать максимальный упор на производство оружия и максимально возможный упор на уничтожение кацапов-операторов хорошей техники и запасов крылатых и баллистических ракет. У них это главный минус, люди не имеют опыта обращения с техникой, так как в армии драли полы (срочники) или протирали стул (офицеры), а крылатые ракеты делать много не смогут. Недаром кацапы полностью были убеждены в правильности войны, Европа оказалось именно такой, какой они и ждали. Европа им предложила платить в 1.5 раза больше. Отличные "санкции".
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23.06.2022 15:36 Відповісти
Санкции еще только-только входят в силу. Курице уже отрезали голову. Она еще побегает, но не долго. К концу лета закончатся складские запасы, всех "паралельных импортеров" возьмут за яйца, все каналы обхода санкций перережут, и в России будет обвал всего.
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23.06.2022 15:51 Відповісти
мифическая бравада. нафтогаз перекрыл уже винтиль? или нафтогазу торговать можно, а другим нельзя? "обвал всего" это кока-кола и найк? есть конкретные области обвала, перечисли пожалуйста, с прогнозируемыми цифрами?
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23.06.2022 16:21 Відповісти
Обвал всего - это обвал всей промышленности, авиа- и судостроения, ВПК. Кока-кола и Найк это всего лишь верхушка айсберга. Полный список компаний доступен в интернете.

Конкретных цифр на данных момент мало. Например автопром -80% недвижимость -80% если верить Набиулиной начиная с 3-го квартала наступит ппц по многим отраслям.

Называть санкции "мифической бравадой" будет только человек, не имеющий ни малейшего представления о том, как работает современная глобальная экономика. Понятно, что тупые орки этого не знают. А в Эстонии что, школу прогуливали?
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23.06.2022 16:38 Відповісти
Что за бред скрепоносный?
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23.06.2022 15:48 Відповісти
Только тупая необразованная ******** может думать, что торговлю нефтью можно скрыть. Орки могут отключать все что угодно на своих суднах, но это не поможет им скрыть клиентов своей нефти.
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23.06.2022 15:53 Відповісти
абсолютно прав. только орки не сами выключают, а по требованию запада. тогда западным компаниям, которые перелили нефть не надо напрягаться. никто клиетов скрыть и не может. сша, китай, индия нарастили импорт рос. нефти. и эти знаменитые "латвийские смеси"...

эстония эскпорт мазута увеличила в разы, только "тупая необразованная ********" не понимает откуда он пришел.

никто особо и не скрывает. дальше что? какие действия против нарушителей будут предприняты? против китая, сша, латвии, эстонии? да никаких. через месяц можешь написать под этим постом что я обосрался в своем прогнозе, а я признаю твою правоту, если это произойдет.
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23.06.2022 16:36 Відповісти
"только орки не сами выключают, а по требованию запада."

Доказательства есть или, как обычно, голословное утверждение?
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23.06.2022 16:40 Відповісти
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23.06.2022 15:42 Відповісти
Нормальні люди зазвичай прокидаються зранку, не серед ночі.
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23.06.2022 15:43 Відповісти
Оху.тельні страджальці!
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23.06.2022 15:46 Відповісти
І що приходить на думку ? Думаємо думаємо. Ще трохи і вічно стурбована Європа ближче до холодів дійде до висновку,що кацапів треба валити.
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23.06.2022 15:47 Відповісти
Що там тр-від Дружба?
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23.06.2022 15:54 Відповісти
 
 