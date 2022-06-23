З десяток європейських країн постраждали від скорочення поставок газу з РФ, - Єврокомісія
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З десяток країн Європейського Союзу постраждали від скорочення поставок газу з Росії.
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, відповідальний за кліматичну політику, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Минулого тижня Росія скоротила пропускну спроможність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.
Раніше вона припинила подачу газу до Польщі, Болгарії, Нідерландів, Данії та Фінляндії через їхню відмову дотримуватися нової схеми оплати.
Тіммерманс сказав, що 10 із 27 країн-членів ЄС випустили "раннє попередження" у зв’язку з постачанням газу. Це перший і найменш серйозний із трьох рівнів шу випадку кризи, визначених у правилах енергетичної безпеки ЄС. Німеччина у четвер оголосила другий рівень - тривожний.
"Ризик повного відключення газу зараз більш реальний, ніж будь-коли раніше", - сказав він.
Він повторив твердження Брюсселя про те, що Росія використовує енергоносії як зброю.
В умовах скорочення поставок газу з Росії та різкого зростання цін на блакитне паливо деякі країни збільшили використання вугільних електростанцій, наполягаючи при цьому на тому, що це тимчасово і не завадить досягненню цілей у сфері зміни клімату.
Країни ЄС повинні мати плани щодо управління трьома рівнями кризи з газопостачанням - раннє попередження, тривога та надзвичайна ситуація.
Етап "раннього попередження" зосереджено на моніторингу поставок, тоді як "тривога" теоретично дозволяє комунальним підприємствам встановлювати вищі ціни та сприяти зниженню попиту.
Надзвичайний рівень дозволяє урядам змушувати промисловість згортати діяльність для економії газу.
Будь ласка, зачекайте...
лично ты сколько денег направил на помощь эфиопии за 2 года?
люди не должны умирать на войне, нигде.
если грубо, то Европа сама себя привязала газовой цепью к суициидальному психопату-убийце, а теперь жалуется "в бесконечность", что ей некомфортно спать.. короче, дура бестолковая, продажная..(
Если у Украины убрать вмиг всех ее поставщиков и клиентов, у нее п%здец наступит точно так же.
а тим паче таке джерело як самовпевнене і непередбачуване як та рашка...
шантаж завжди болючий... і той хто платить не завжди виграє..
а от що рашка - світовий маніяк-шантажист... це тільки тепер деякі починають усвідомлювати... тому й так болюче страждають...
Конкретных цифр на данных момент мало. Например автопром -80% недвижимость -80% если верить Набиулиной начиная с 3-го квартала наступит ппц по многим отраслям.
Называть санкции "мифической бравадой" будет только человек, не имеющий ни малейшего представления о том, как работает современная глобальная экономика. Понятно, что тупые орки этого не знают. А в Эстонии что, школу прогуливали?
эстония эскпорт мазута увеличила в разы, только "тупая необразованная ********" не понимает откуда он пришел.
никто особо и не скрывает. дальше что? какие действия против нарушителей будут предприняты? против китая, сша, латвии, эстонии? да никаких. через месяц можешь написать под этим постом что я обосрался в своем прогнозе, а я признаю твою правоту, если это произойдет.
Доказательства есть или, как обычно, голословное утверждение?