Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність санкцій проти Росії: "Йдеться не про гроші чи бізнес, а про спільну безпеку"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїлю варто долучити до санкційного тиску проти РФ.
Про це він заявив під час спілкування зі студентами Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.
"Уявіть, що таке 2 тис. зруйнованих освітніх закладів. Скільки це людей, скільки всього живого. Ким треба бути, щоб бити артилерією по університету, по школі, дитячому садочку. Росія стала державою-терористом. Впевнений, всі ви знаєте, що російська армія зробила з нашим Маріуполем. Цього міста фактично більше немає. Чотири місяці тому в місті було півмільйона людей. Зараз там, на випалених руїнах, залишається декілька десятків тисяч. Їм загрожують інфекції, які просто неможливо уявити в сучасному світі", - сказав президент.
Зеленський подякував народу Ізраїлю за підтримку України.
"Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. ... На жаль, ми не дочекались, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму. Коли уряди вводять санкції проти Росії, йдеться не про гроші чи бізнес, а про цінності та спільну безпеку. ... Японія, Австралія, США та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Не дивно, що у вас такі погляди, там якось більше про жіночі проблеми, моди та світські плітки.
Я написав так, як воно є насправді.
Як вам здається під впливом Загава, це вже особисто ваша проблема. Одужуйте
Насправді - "Досвід - критерій істини". Ось і давайте виходитимемо з об'єктивного досвіду, а не з наших суб'єктивних уявлень про те, що відбувається. Україна та Ізраїль держави нові, за історичними мірками, виникли майже одночасно - у 1948 і 1991 роках. Ізраїль на голому місці, у пустелі, без води, без промисловості, без с/г та без армії. Україна в центрі Європи, з потужною промисловістю та с/р, з величезною кількістю озброєння та з армією. Ізраїль через 32 роки після створення (це вже 1980), переміг усіх ворогів у трьох війнах, з нуля підняв промисловість та с/г і збільшив населення у 5 разів. Україна через 32 роки після незалежності втратила практично все, що мала (включаючи і значну частину населення), і тепер, коли на неї напали, просить миру про допомогу. Ви мене зрозуміли?
Іноді державу порівнюють із людиною. Ніхто не вимагає якихось досягнень від 15-річної дитини. 20-річний уже має щось показати. 25-річний повинен мати професію, роботу та сім'ю. Але якщо людина і в 32 не знає хто вона така, навіщо живе і куди прямує, то є велика підозра, що вона цього вже ніколи не знатиме. Можна сказати, що людина не відбулася.
Всього вам найкращого і бажаю перемоги
Спокійної Вам ночі. Дяку Правда вона і в Африці має бути правдою.ю за побажання перемоги.
Але його висловлювання дуже дипломатичні!
Ізраїль мабудь забув з яким "мордором-росїя" він має справу!
Слава Україні!
Героям Слава!
То як є так, поросить їх застосувати санкції проти росії ,а то вони там допомогають обходити санкції та в сотні разів більше грошей сховати ніж в Ізраїлі!
Чому зранку не чути Гайдая та інших мотузяників?
Така вона невигідна правда.
Тому не зважаючи на постачання росією зброї до "ворогів" Ізраїля сам він продає та постачає безпілотники рф. Не можеш перемогти очоль. Саме це було реалізовано.
Это новый и довольно свежий взгляд на биографию израильского премьера Нафтали Беннета.
Не знал, честно говоря, что в России имеется город Сан Франциско.
На первом месте у Израиля безопасность людей и оборона страны.
Вровень с ними идут демократия, приоритет закона, свобода личности и права человека.
Далее, да, бизнес, экономика, промышленность и с/х, развитие наукоемких отраслей, военно-промышленный комплекс, финансовый сектор.
Именно это и создало имидж современного Израиля, привлекательной для жизни и ведения бизнеса страны, с властью права и закона, с сильной экономикой и надежнейшей валютой.
Это то, что есть на самом деле.
Ваши замшелые средневековые взгляды - ваше личное дело
Старовинне, гарне місто, центр Гуцульщини.
Чи ви у своїй далекій Мордовії про неї не чули?
Пісні є ще гарні, коломийки називаються, чули с може бути...?
Прийду прийду мій миленький,
Я скраю лягаю,
Коло дошки дам ті трошки,
Бо ті добре знаю.
Ой нікому не давали,
Но тому німому,
Бо німому добре дати -
Не скаже нікому.
Ані тата не вблагати,
Купив хоч би яни,
Та, як прийшов до домочку
Та й виліз на маму.
Ой, дівчино-дівчинонько,
Дівчино-зозулько,
Була бися не віддала,
Якби не мій вуйко.
Коломия не помия,
Коломия - місто,
Якби пуцька зуб не мала,
То би з'їла тісто.
Кажуть люди, кажуть люди,
Що тато не годен,
Тато мамі закладає
На дванайці годен.
Ой ніхто так не бідує,
Як жовняр юідує,
Веде коня за повода,
А тимво гальмує.
А в мазура в пєцу дзюра,
А на пєцу котки,
Мазур просе мазуриху,
Би му дала масла.
Ой, дівчєта-дівчатонька,
Давайтеся грати,
Бо холєра не гранені
Будемо вмирати.