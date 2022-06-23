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Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність санкцій проти Росії: "Йдеться не про гроші чи бізнес, а про спільну безпеку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїлю варто долучити до санкційного тиску проти РФ.

Про це він заявив під час спілкування зі студентами Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що таке 2 тис. зруйнованих освітніх закладів. Скільки це людей, скільки всього живого. Ким треба бути, щоб бити артилерією по університету, по школі, дитячому садочку. Росія стала державою-терористом. Впевнений, всі ви знаєте, що російська армія зробила з нашим Маріуполем. Цього міста фактично більше немає. Чотири місяці тому в місті було півмільйона людей. Зараз там, на випалених руїнах, залишається декілька десятків тисяч. Їм загрожують інфекції, які просто неможливо уявити в сучасному світі", - сказав президент.

Зеленський подякував народу Ізраїлю за підтримку України.

"Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. ... На жаль, ми не дочекались, коли Ізраїль долучиться до санкційного режиму. Коли уряди вводять санкції проти Росії, йдеться не про гроші чи бізнес, а про цінності та спільну безпеку. ... Японія, Австралія, США та багато інших країн вже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії", - наголосив глава держави.

Читайте: Україна хоче купити в Ізраїлю систему ППО "Залізний купол", - посол Корнійчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
і ригочить роздутий від грошей клоп Зе-папа Беня

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23.06.2022 15:47
+14
Придурок, спочатку Беню видай ФБР і припини сам бізнес з Рашкою, а тоді дорікай.
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23.06.2022 16:01
+13
десь гикає НеПроГроші-йний риженькій мальчік в трусєках - ріма абрамівіч
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23.06.2022 15:41
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і ригочить роздутий від грошей клоп Зе-папа Беня

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23.06.2022 15:47 Відповісти
ПОДЛЕЦА -МЕГАВОРЮГУ КАЛОМОЯ , выловить-бы , не смотря на его бандитскую охрану и отдать в руки ФБР
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23.06.2022 16:08 Відповісти
Ось і побачимо (вже бачимо), за кого Ізраєль.
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23.06.2022 15:41 Відповісти
Ізраїль насамперед за себе. За свою країну, за людей, за свою землю. І йому це дуже добре вдалося, в голій пустелі, без землі і води, в оточенні ворогів створив країну, що стабільно входить до 20 кращих для проживання країн світу. Зможете, і ви теж зробіть так, тим більше, що умови в України були незрівнянно кращі, ніж у Ізраїлю, плюс до цього ще один важливий фактор - ворог напав на Україну на 32-му році її існування, а на Ізраїль напав на другий день після проголошення незалежності
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23.06.2022 16:16 Відповісти
Чувак, ми читаємо "Zahav". Оцю політичну лірику дітям своїм не читай, бо зрозуміють, що татко брехун.
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23.06.2022 18:10 Відповісти
Спецом зайшов у Загав подивитися що воно таке, на чому ви сформували свою думку та уявлення.
Не дивно, що у вас такі погляди, там якось більше про жіночі проблеми, моди та світські плітки.
Я написав так, як воно є насправді.
Як вам здається під впливом Загава, це вже особисто ваша проблема. Одужуйте
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23.06.2022 18:21 Відповісти
а насправді воно є не так, як Ви написали. Бо Ваші родичі по національності тут, в Україні шахрайсьми способами накрали, награбували мільярди і вивезли до Вас і Ви про це знаєте і берете, тим самим залишаєте нас голими і непокараним злом ваших соплемінників. Вони чітко знають кради поки крадеться, а як тільки виходять на тебе - тікай туди, там тебе не видадуть. Так? То це справедливо? Це така вдячність за вирощене тут на нашому хлібі і молоці не одне покоління євреїв? Подивіться на репресії і голодомори і Ви там знайдете знайомі прізвиська. А коли нам погано, то замість допомоги - повачння, як жити?
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23.06.2022 21:06 Відповісти
Вам здається так, мені здається так... Все відносно.
Насправді - "Досвід - критерій істини". Ось і давайте виходитимемо з об'єктивного досвіду, а не з наших суб'єктивних уявлень про те, що відбувається. Україна та Ізраїль держави нові, за історичними мірками, виникли майже одночасно - у 1948 і 1991 роках. Ізраїль на голому місці, у пустелі, без води, без промисловості, без с/г та без армії. Україна в центрі Європи, з потужною промисловістю та с/р, з величезною кількістю озброєння та з армією. Ізраїль через 32 роки після створення (це вже 1980), переміг усіх ворогів у трьох війнах, з нуля підняв промисловість та с/г і збільшив населення у 5 разів. Україна через 32 роки після незалежності втратила практично все, що мала (включаючи і значну частину населення), і тепер, коли на неї напали, просить миру про допомогу. Ви мене зрозуміли?
Іноді державу порівнюють із людиною. Ніхто не вимагає якихось досягнень від 15-річної дитини. 20-річний уже має щось показати. 25-річний повинен мати професію, роботу та сім'ю. Але якщо людина і в 32 не знає хто вона така, навіщо живе і куди прямує, то є велика підозра, що вона цього вже ніколи не знатиме. Можна сказати, що людина не відбулася.
Всього вам найкращого і бажаю перемоги
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23.06.2022 21:49 Відповісти
пан далеко не знають історію України_Руси і повторює пропаганду московії. Україна знову вивільнилася від пут імперії в 1991 році, а з'явилася вона ще у 998 році, коли отримала християнство. І ніколи українці не розпоряджалися тими ресурсами, які були на її території, бо будучи обдуреними російською церквою спочатку прогнали свого Гетьманпа Мазепу і захищали "християнина" Петра Кривавого, якого кацапи називають "першим", у 1919-1921 році знову обдурені "червоними", серед яких були Ваші соплемінники і вони виморили понад 15 мільйонів українців трьома голодоморами, "червоним терором" і висмоктували газ, нафту, вугілля безкоштовно. А сьогодні такі собі олігархи коломойський, боголюбськитй, новінський, пінчук, Фірташ та інші щирі українці тримають в своїх руках всю економіку і викачують гроші в офшори, в тому числі і в Ізраїль. Якби в Ізраїлі так перевірялися походженння грошей, як в США, то і вони б туди не крали.
Спокійної Вам ночі. Дяку Правда вона і в Африці має бути правдою.ю за побажання перемоги.
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24.06.2022 01:20 Відповісти
десь гикає НеПроГроші-йний риженькій мальчік в трусєках - ріма абрамівіч
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23.06.2022 15:41 Відповісти
Всі чекали від єврея Зеленського, що він в Україні організує порядок, як в Ізраїлі, але там побачили, що космополіти нічого спільного не мають з Ізраїлем, їх більше приваблює засрашка, там їхнє все, а головне бізнес і мова і почали їх не просто не помічати, а ігнорувати, щоб об них не забруднитися. Якщо я не помиляюся то пан Зеленський одним із перших підписав Указ на виплату пенсій тим громадянам Ізраїлю, які туди приїхали з України і ще не досягли віку, з якого в Ізраїлі виплачують пенсії. А пан Рабінович давно заховався в Ізраїлі і за Україну забувся, як тільки пересік кордон, а як гарно втирав на 112 і зіт, який він господар і патріот.
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23.06.2022 15:43 Відповісти
Так ось ты чого чекав у квітні'19, феєричний хлопчик!
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23.06.2022 15:47 Відповісти
Я особисто чекав від нього те, що зараз твориться і навіть ще гірші варіанти, але опозиція не дала ще на початку його каденції злити Україну. За нього я не голосував, то була найгірша кандидатура під час війни.
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23.06.2022 16:59 Відповісти
А ты видел опросы людей, кто плохо относится к Путину? Накануне же выкладывали цифры опроса. Очень показательная таблица, хорошо коррелирует с заявлениями политиков. На Израиль можешь на надеяться. Да, народ большинством за нас, но это далеко не тотальное большинство, СМИ кацапские дают результат. Их премьер-министр явно получил кацапские деньги ради финансирования своей избирательной компании. Ничего с этим не сделаешь, у нас не было бы (даже если потрясти Беню) лишнего миллиарда долларов, чтобы подкупать политиков и чиновников в Израиле и получить там поддержку или даже своих людей. А кацапы продолжают и продолжают вливать миллиарды на взятки. Поддержка расти уже не будет, но вполне можно будет падать, скрытно. Все точки над и расставили еще к концу февраля и никто не изменил своего мнения. Я даже уверен, что Путин не извинялся за Лаврова перед премьер-министром. Этот премьер-министр Израиля сам это выдумал для своей аудитории, понимая, что он ничего не сделает Путину из-за компромата с получением денег. Лучше ставить планку для каждой страны свою конкретную и не требовать слишком многое, от Израиля более чем хорошо получить хотя бы 20000 автоматов и это было бы полезно.
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23.06.2022 15:46 Відповісти
Навіщо дорікати, треба керувати! Він не хоче туди президентом?
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23.06.2022 15:50 Відповісти
Позицію Президента Зеленського підтримую!
Але його висловлювання дуже дипломатичні!
Ізраїль мабудь забув з яким "мордором-росїя" він має справу!

Слава Україні!
Героям Слава!
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23.06.2022 15:51 Відповісти
IQ ZE = IQ 73%
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23.06.2022 18:14 Відповісти
а в Чужому 3 ще стібались зеки з наглядача з IQ85))) Та він на фоні цих "виборців" просто геній)))
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24.06.2022 00:01 Відповісти
Ти п'яний, чи що?
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23.06.2022 22:26 Відповісти
В новинах повідомляли про ваші дружні стосунки з султаном Оману та ОАЕ.
То як є так, поросить їх застосувати санкції проти росії ,а то вони там допомогають обходити санкції та в сотні разів більше грошей сховати ніж в Ізраїлі!
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23.06.2022 15:52 Відповісти
В Ізраїлі таких долботятлів як зільонський багато..... тому і нема санкцій ...
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23.06.2022 15:53 Відповісти
Це єдине, що його сьогодні турбує?
Чому зранку не чути Гайдая та інших мотузяників?
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23.06.2022 15:56 Відповісти
Проблема Ізраїля в тому що при владі там люди яким вигідна сильна росія та постачання нею зброї до Хамас. Тому що розширюватись коли ти агресор дуже важко, світ не сприймає це, а коли ти ніби жертва то це просто. В особливості ви в цьому переконаєтесь якщо ознайомитесь із історією ОВП та Хамас.

Така вона невигідна правда.

Тому не зважаючи на постачання росією зброї до "ворогів" Ізраїля сам він продає та постачає безпілотники рф. Не можеш перемогти очоль. Саме це було реалізовано.
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23.06.2022 15:59 Відповісти
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23.06.2022 15:59 Відповісти
Скоро Лисий обжене Юзіка своєю пачкою.
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23.06.2022 16:08 Відповісти
Мля, нещодавно поміняв захисне скло на смартфоні... І тут такі мармизи, що не тільки нове скло луснути може - екран загрозливо тріщить
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23.06.2022 17:29 Відповісти
Безпородні дворняжки також бувають перегодовані сусідськими бабусями.
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23.06.2022 18:15 Відповісти
Писец 🤢🤡🎪💩🐽НУ и рожи У КЛОУНАРИЯ ‼️Куда драпают ⁉️
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23.06.2022 16:13 Відповісти
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23.06.2022 22:58 Відповісти
От иудеев в Украине никакой пользы, хотя учитывая их концентрацию Израиль должен был первым ввести санкции против лаптеногих.
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23.06.2022 16:00 Відповісти
Придурок, спочатку Беню видай ФБР і припини сам бізнес з Рашкою, а тоді дорікай.
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23.06.2022 16:01 Відповісти
Не суди усих по собі
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23.06.2022 16:40 Відповісти
але не забуваєм що Ізраїль не визнав Голодомор в Україні геноцидом... Хочуть мати монополію,на жертв геноциду
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24.06.2022 00:04 Відповісти
З якої причини Україна мала підтримати ізраіль у масових вбивствах палестинців?Ці злочини засудили більше 120 країн ООН.
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24.06.2022 00:18 Відповісти
А в чём упрекать Израиль, когда евреи олигархи России грабят Россию и отправляют все богатства на землю обетованную. Они ведь себе не враги. Россия кормит народ Израиля.
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23.06.2022 16:05 Відповісти
Ой, я вас умоляю. Если вы хотите нам сказать, шо от этих поцев кто-то поимеет гешефт, так покладите себе в уши мои слова: если вы доверите им свой хамец на шабес-гагодел, так после песаха им таки достанет хуцпы обобрать у вас последние три шекеля, смаклеровать на сторону ваш хамец и ещё украсть мезузу на дверях. От них сплошной цорес и порча зрения, а вы нам говорите за нахес для Израиля.
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23.06.2022 16:57 Відповісти
а что ты сделал для своей страны? израиль при площади в 20 раз меньше украины и отсутствии природных ресурсов имеет танки, самолеты, ракеты своей разработки и производства. причем одни из лучших в мире. кто мешал украине строить свою армию, что б не приходилось кому то потом упреки делать?
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23.06.2022 16:05 Відповісти
Коли бачу, що владою Ізраїлю було зроблено для гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності власної країни, прав і свобод власних громадян, то з гіркотою розумію, що Україні в президенти дістався бракований єврей.
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23.06.2022 16:05 Відповісти
Ти порівняв 80 років і 3?
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23.06.2022 16:26 Відповісти
Азохен-вей! Даже если Саваоф таки продлит Бубе годы до Мафусаиловых, так с этого поца шо, получится второй Моше, если он думает себе об заглянуть фараону в тухес и продать манну филистимлянам?
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23.06.2022 17:16 Відповісти
-3 роки,зечмо просрало все що можна за якихось три роки
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24.06.2022 00:06 Відповісти
Арахламідії своїй, яка тягне мазу за Абрамовича, це розкажеш.
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23.06.2022 16:07 Відповісти
нельзя Израиль рассматривать через его власть..Нынешнюю власть...нынешний премьер-министр Израиля имеет пророссийский взгляд по причине рождения родителей и их воспитания в россии,а это наложило взгляды на этого премьера..
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23.06.2022 16:09 Відповісти
Серьезно...?
Это новый и довольно свежий взгляд на биографию израильского премьера Нафтали Беннета.
Не знал, честно говоря, что в России имеется город Сан Франциско.
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23.06.2022 16:21 Відповісти
Как у любого еврея - деньги и бизнес у Израиля на первом месте.
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23.06.2022 16:11 Відповісти
Я, как еврей и многолетний житель Израиля, с вами не согласен.
На первом месте у Израиля безопасность людей и оборона страны.
Вровень с ними идут демократия, приоритет закона, свобода личности и права человека.
Далее, да, бизнес, экономика, промышленность и с/х, развитие наукоемких отраслей, военно-промышленный комплекс, финансовый сектор.
Именно это и создало имидж современного Израиля, привлекательной для жизни и ведения бизнеса страны, с властью права и закона, с сильной экономикой и надежнейшей валютой.
Это то, что есть на самом деле.
Ваши замшелые средневековые взгляды - ваше личное дело
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23.06.2022 16:43 Відповісти
Та да. Україна це наша земпя. Всіх ваших з Коломиєй - на історичну батьківщину. Лазите, як у себе вдома - не має тут для вас ніякої вітчини. Забирайтесь, разом з християнством, бо ми даємо по морді!
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23.06.2022 18:17 Відповісти
Чим вам не вгодила Коломия, пані Святослава?
Старовинне, гарне місто, центр Гуцульщини.
Чи ви у своїй далекій Мордовії про неї не чули?
Пісні є ще гарні, коломийки називаються, чули с може бути...?

Прийду прийду мій миленький,
Я скраю лягаю,
Коло дошки дам ті трошки,
Бо ті добре знаю.
Ой нікому не давали,
Но тому німому,
Бо німому добре дати -
Не скаже нікому.
Ані тата не вблагати,
Купив хоч би яни,
Та, як прийшов до домочку
Та й виліз на маму.
Ой, дівчино-дівчинонько,
Дівчино-зозулько,
Була бися не віддала,
Якби не мій вуйко.
Коломия не помия,
Коломия - місто,
Якби пуцька зуб не мала,
То би з'їла тісто.
Кажуть люди, кажуть люди,
Що тато не годен,
Тато мамі закладає
На дванайці годен.
Ой ніхто так не бідує,
Як жовняр юідує,
Веде коня за повода,
А тимво гальмує.
А в мазура в пєцу дзюра,
А на пєцу котки,
Мазур просе мазуриху,
Би му дала масла.
Ой, дівчєта-дівчатонька,
Давайтеся грати,
Бо холєра не гранені
Будемо вмирати.
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23.06.2022 18:33 Відповісти
А до там , за сватів гроші капають? На комуналку в Ялті вистачає? Про які санкції мова.
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23.06.2022 16:22 Відповісти
Потому-что мелкий дешёвый клоун. Уровень его такой, знаете ли ...
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23.06.2022 16:44 Відповісти
Кажете нам ніхто не винний? А подумати є чим, перед тим як ляпнути? На Крим очі закрили? закрили. Вже винні. Тепер їх сраки захищаємо і вони вже винні, до останнього. За газ та нафту яка збагачувала *****? винні? винні. То кому ви тут заливаєте? Тут зеля правий!
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23.06.2022 16:37 Відповісти
Коли німецькі фашисти винищували жидів ті віжжали, як свині, коли російський фашисти вбивають-знищують українців жиди мовчать мов риби...
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23.06.2022 17:13 Відповісти
Правильно дорiкнув.
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23.06.2022 17:21 Відповісти
Зеленський подякував народу Ізраїлю за підтримку України. Можна детальніше: ЯКУ!?
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23.06.2022 18:00 Відповісти
Потрібно заселити Їзраїль москалями, як у нас - щоб на нього напала раша
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23.06.2022 18:07 Відповісти
Завжди так - тільки з'являється тема, де згадується Ізраїль та євреї, одразу ж уся недолікована шизота починає сповзатися
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23.06.2022 18:45 Відповісти
 
 