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Новини За кордоном
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опитування (1403) Путін (21421) рейтинг (696) Росія (47133)

Путін - лідер антирейтингу політиків, до Росії погано ставляться в усьому світі, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Російський президент очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

Про це свідчать результати опитування Pew Research, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними опитування, в середньому 85% респондентів у 18 країнах заявили про негативне ставлення до Росії, при цьому більшість в більшості країн говорять, що мають дуже погане е думку про Росію.

Перед цим подібне опитування проводили у 2020 році. З того часу відбулося різке зниження позитивних оцінок Росії, при цьому у всіх 18 країнах частка позитивних відгуків про Росію була рекордно низькою.

Читайте: Близько половини угорців, болгар і словаків не вважають РФ головним винуватцем у війні проти України, - опитування GLOBSEC

Різкістю своїх негативних поглядів виділяються Польща і Швеція. Так, 97% поляків ставляться до Росії погано, а 91% - дуже погано. У Швеції 94% висловлюють негативну думку, при цьому 80% говорять, що вони дуже негативно ставляться до Росії. Єдиним винятком у ставленні до Росії є Малайзія, де майже половина (47%) дотримується позитивної думки, а 50% ставляться до Росії негативно.

У 18 країнах в середньому 90% говорять, що не вірять в те, що Путін може діяти правильно в світових справах і майже вісім з десяти (78%) взагалі не довіряють Путіну.

Також читайте: 92% українців негативно ставляться до РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В опитуванні брали участь 23 484 жителя 18 країн: США, Канади, Бельгії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Швеції, Великобританії, Ізраїлю, Австралії, Японії, Малайзії, Сінгапуру та Кореї. Інтерв'ю проводилися з 14 лютого по 11 травня 2022 р., більшість з них провели після вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
мабуть ху##у треба збити ще один малазійський боїнг, бо з першого разу не дійшло
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23.06.2022 16:01
+10
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23.06.2022 15:56
+6
Ставлення як до лайна-бо воно і є лайно...
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23.06.2022 15:54
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Ставлення як до лайна-бо воно і є лайно...
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23.06.2022 15:54 Відповісти
Недогитлер- недосралин - путлер -***** путлерастович ‼️МРАЗЬ , подохни выродок ‼️
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23.06.2022 16:02 Відповісти
Цензор чому Ви називаєте ***** якимось путіним?
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23.06.2022 15:55 Відповісти
Говоримо путін - маємо на увазі Ху"ло (саме з великої літери), говоримо Ху"ло - маємо на увазі путін. Якось так.
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23.06.2022 16:02 Відповісти
Ну. и всё таки ехидно знать: "табакерка или шарфик?"
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23.06.2022 15:55 Відповісти
*****!
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23.06.2022 15:56 Відповісти
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23.06.2022 15:56 Відповісти
Дотепно))))
Але навiть в дупі росiї незабаром не буде. Сорри, висруть и смоют в унитаз мировой истории!
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23.06.2022 22:36 Відповісти
А как еще можно относиться к вонючей помойке.
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23.06.2022 15:56 Відповісти
до кінця місяця вони полізуть з півночі..?

Сегодня утром в 8:02 в гомельском аэропорту сел самолет Ту-134 ВКС РФ (номер RA 65729).
Самолет прибыл из Москвы утром в 8:02.
Спустя 1,5 часа вылетел в обратном направлении.

Ранее подобный самолет фиксировался (https://t.me/flagshtok/6831) над Гомелем в начале февраля 2022 года, тогда он совершал облет мест скопления российской техники. https://t.me/flagshtok/8976
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23.06.2022 15:56 Відповісти
А почему нет? У них численность ФСБ в сотни тысяч человек. Это заградотряд на весь фронт бульбостана. Пойдут воевать как миленькие, несмотря на их мнение (к тому же человек в 18 после месяца в армии с промывкой мозгов уже не тот, что был раньше, а все люди с мозгами в армию же не идут, идут учиться конечно же). Если бы у нас в 91-2009-ом не пилили ракеты (притом США тут впереди паровоза участвовали в этом) и была возможность ударить по центрам принятия решений в бульбостане, то совсем иной разговор мог бы вестись.
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23.06.2022 16:02 Відповісти
Это ещё что за херня??
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23.06.2022 16:55 Відповісти
мордор - шлак
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23.06.2022 15:56 Відповісти
Раися Вперде!
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23.06.2022 15:57 Відповісти
ЗАГАДКА!
Якщо на спину людині причепити стиккер з написом "*****", а весь світ думатиме що це бейджик - то це президент якої країни?
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23.06.2022 15:58 Відповісти
в оон 193 государства и только у 18 отрицательное отношение??? кхмм.
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23.06.2022 15:59 Відповісти
мабуть ху##у треба збити ще один малазійський боїнг, бо з першого разу не дійшло
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23.06.2022 16:01 Відповісти
ойй, і чому так сталося, чому перзидента таких гарних, культурних та мирних ..... ніхто не поважає
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23.06.2022 16:19 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.06.2022 18:28 Відповісти
опитування не було у Болгарії нажаль
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23.06.2022 20:25 Відповісти
 
 