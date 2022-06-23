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Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,естонія

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії.

Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

За словами Каллас, Естонія буде "стерта з карти", а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.

Прем'єр-міністр пояснила, що оборонні плани Альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.

Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: "Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури".

Також читайте: Росія імітувала ракетні удари по країнах Балтії, - міноборони Естонії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Бийте рашистів на їх території!
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23.06.2022 16:01
+35
на цей й розрахунок, що вже нічого визволяти не треба буде, можна буде пасрєдінє домовитись... шкода звісно українців, та жителів країн Балтії... шкода що не можна просто відійти в бік і подивитись як русня вигвалтує винесе німців французів і італійців вперед ногами
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23.06.2022 16:06
+33
Здравая мысль. Эти планы еще времен Устинова и его способа нападения с ядерными тактическими ракетами и 60000 танков, просто подкинули в нулевых в эти страны (и поэтому их и взяли в НАТО, так бы испугались даже этого, трусы). Тогда разумно запустить врага для того, чтобы он не мог бить ядерными ракетами по своим войскам (наивные они, конечно), а затем окружить и начать уничтожать. Теперь видя жалкую армию кацапов есть возможность лоб в лоб воевать с ними, а при поддержке Швеции и Финляндии, которой раньше не было, это сделать проще простого. Пора выкинуть в помойку все старые планы и написать новые, куда более активные, агрессивные и жесткие, в которых враг не уважается от слова "совсем".
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23.06.2022 16:06
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Бийте рашистів на їх території!
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23.06.2022 16:01 Відповісти
на цей й розрахунок, що вже нічого визволяти не треба буде, можна буде пасрєдінє домовитись... шкода звісно українців, та жителів країн Балтії... шкода що не можна просто відійти в бік і подивитись як русня вигвалтує винесе німців французів і італійців вперед ногами
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23.06.2022 16:06 Відповісти
bred. esli uzhe hoteli dogovoritsa - zachem voobshe togda voevatj. - nedali UA oruzhie i vse.
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23.06.2022 17:52 Відповісти
Похоже такая же стратегия у запада и насчет нас. Точнее даже хуже, мы же не входим в НАТО....
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23.06.2022 16:06 Відповісти
Всі хочуть воювати за "своє" лише на "чужій" території і бажано "чужими солдатами".
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23.06.2022 16:27 Відповісти
Имперские амбиции рашки уже давно отошли на задний план. Рашка воюет за восстановление репутации, возврат своих позиций в глобальной мировой политике, за снятие санкций. Целью войны есть - захват Украины, назначение на правительственные места своих пособников, путем подделки доказательной базы перекладывание ответственности за свои преступления на украинцев. Именно так нужно смотреть на планы Кремля в которых далеко не имперские амбиции.
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23.06.2022 16:06 Відповісти
"Имперские амбиции".. Это то же самое если бы сейчас Испания или Франция стали бы требовать возврата своих колониальных территорий, а потом подключилась бы Великобритания с требованием возврата ей Индии.. )
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23.06.2022 18:15 Відповісти
это вы о чем шас?! Этот ***** в такие дебри истории лезет, да еще и со своими интерпретациями, что никаким ярым империалистам и не снилось. Почему Крым русский (да еще и исконно!)? да там же "наш", русский князь Русь крестил (А Русь в *****вском понимании эта та, которая московская). Петербург у шведов отняли? Да вы что, там же финно-угрские племена жили, мы вернули свое, никогда ни у кого ничего не отнимали. Почему лезем в Сирию? да там же "священные" русские скрепы, надо защищать! Зачем всякие-там африкано-азиатские страны? Да они же, как его, "братские" народы. Назовите любую точку мира, и захарова вам тут же обоснует какого х** рашке туда лезть. Какие-такие испано-французские теоретические претензии на Индии и т.д.? Скоро этот ***** будет доказывать что обезьяны которые жили на планете, это вообще-то предки русских (ну в принципе с последним я согласен, не спорю и не только предки, но и до сих пор рашку обезьяны и населяют)
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23.06.2022 18:45 Відповісти
Здравая мысль. Эти планы еще времен Устинова и его способа нападения с ядерными тактическими ракетами и 60000 танков, просто подкинули в нулевых в эти страны (и поэтому их и взяли в НАТО, так бы испугались даже этого, трусы). Тогда разумно запустить врага для того, чтобы он не мог бить ядерными ракетами по своим войскам (наивные они, конечно), а затем окружить и начать уничтожать. Теперь видя жалкую армию кацапов есть возможность лоб в лоб воевать с ними, а при поддержке Швеции и Финляндии, которой раньше не было, это сделать проще простого. Пора выкинуть в помойку все старые планы и написать новые, куда более активные, агрессивные и жесткие, в которых враг не уважается от слова "совсем".
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23.06.2022 16:06 Відповісти
В Эстонии всего одна бригада,но зато есть американский батальон и если орки нападут,то им быстро лапти склеят.
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23.06.2022 16:11 Відповісти
Або Естонію терміново виключать з НАТО (шутка). Але варіант з вторгненням цілком ймовірний, особливо з застосуванням тактичної ЯЗ або агресивним залякуванням нею. Свою нерішучість і боягузство Захід вже проявив, а рсіянам нема різниці санкцією більше чи менше.
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23.06.2022 16:37 Відповісти
Уточняю, две бригады.
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23.06.2022 18:47 Відповісти
я бы не был так уверен в этом, в этом и сила этого ***** - он знает что страны НАТО будут до последнего избегать вступать в войну, не потому что рашка сильнее. Просто им есть что терять, комфортная жизнь и т.д. тем более если цена вопроса там Киев, страны Балтии и т.д. Дух Чемберлена жив в европа-америке. Так что если встанет вопрос пожертвовать балтийскими республиками, Украиной и т.д. и договориться о новой берлинской стене, то европа-америка в принципе согласиться (ну жили ведь лет 50 более-менее, аж в центре европы совок стоял, без каких-либо прямых столкновений? ну и поживут еще столько же без проблем). Ну если Украина продержиться, "заграница поможет", то же самое и балтийские. Не продержиться? ну что делать, реал политикс, "перезагрузка", новые договоренности и т.д. ***** отлично это знает, на жертвы свои людские ли, экономические, ему плевать, кто его к ответу призовет? А запад - ну там цены на газ повысились, 0,1% спад в экономике, безработица увеличилась на 1 человека и все, пинок под зад действующей власти
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23.06.2022 18:54 Відповісти
Кацапський бред.
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24.06.2022 01:21 Відповісти
Великолепный план у НАТО. Надежный, как швейцарские часы. А может, надо вообще не допускать захват этих стран? Потому что после нашествия кацапов там образуются "*********** округа РФ", за которые будут ЯО грозить. .
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23.06.2022 16:17 Відповісти
Для того чтобы не допустить, надо готовится. Формировать склады, технику рассредоточивать, укрепления строить. НАТО сейчас только языком готовится обороняться.
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23.06.2022 17:37 Відповісти
Маячня якась...
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23.06.2022 16:19 Відповісти
Правильно, треба пинати НАТО, щоб нарущували силу і перекидали військовий контингент у держави Прибалтики. Бо вони дуже маленькі, хоча і сміливі.
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23.06.2022 16:43 Відповісти
Эстонию, Латвию и Литву надо вооружать как минимум Химарсами.
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23.06.2022 16:45 Відповісти
Госбюджет Эстонии на 2022 год предусматривает увеличение расходов на оборону до 748 млн евро. Всего на оборонные нужды в 2022 году будет потрачено 2,31% от прогнозируемого национального ВВП. По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут на рекордные 103 млн евро.
На Химарсы пока денег не хватает, если кто-то может подарить только..
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23.06.2022 18:21 Відповісти
Budet pokupat MLRS,no poka nejasno kogda polucim ix
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23.06.2022 18:35 Відповісти
Eta chjo za fuflo , 100 % deza ....virvanno iz konteksta !
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23.06.2022 16:54 Відповісти
Похоже мир ждет ядерная война
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23.06.2022 16:55 Відповісти
В НАТО целых три члена, каждый из которых самостоятельно можеь превратить россию в стеклянную парковку.
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23.06.2022 18:08 Відповісти
Тепер зрозуміло: НАТО - потворна освіта. Як і ООН. Тому кремлівські бандити нічого не бояться.
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23.06.2022 16:55 Відповісти
освіта -> утворення
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23.06.2022 17:15 Відповісти
спалився, касап ти, на гугл-перекладачі... ну, як на бавовні, муці, сечі, тощо.
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23.06.2022 17:46 Відповісти
Такі панічні настрої не до лиця члену ЄС і НАТО! Борітеся- поборете! Ми вам допоможемо.
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23.06.2022 17:00 Відповісти
О, начинает что-то доходить до них. До поляков тоже уже дошло. Да практически до всей восточной Европы. За 180 дней касапы до Берлина дойдут, а воевать обеспокоенным нечем по ходу. На американцев одна надежда. Пуйло может запросто попереть. Ему терять нечего. Будущее у него так себе. А на своё быдло ему плевать. Думаю он ядерной бомбой шарахнет, если кто из своих ег перед этим канделябром не оприходует. Нужно уже сейчас вооружать страны Балтии под завязку. Как прифронтовую зону.
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23.06.2022 17:00 Відповісти
aha...do Severodonecka uzhe doshli ?
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23.06.2022 17:50 Відповісти
Vi dumajete sto takogo netu?Jest samolioti F-35,Apache vertalioti,abrams,leopardi,jest korabli s tomogavkami i sistemoj Aegis.Vsio eto jest u soldat NATo sto jest tut u nas
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23.06.2022 18:39 Відповісти
шо за нах?! 180 днів?!!!
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23.06.2022 17:04 Відповісти
також вперше чую...
Але з її сентецій можна зробити висновок, що в керівних документах НАТО справді, існує стратегія застосування 5 параграфу статуту лише через 180 днів...
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23.06.2022 17:44 Відповісти
Статья 5

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

Принцип оказания помощи

Применяя Статью 5, страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.

Помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство-член самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является «восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона».
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23.06.2022 17:59 Відповісти
Тобто на даний момент військові США на агресію проти будь-якого члена НАТО відповідають негайно? Інші підтягуються і допомагають згідно затвердженому плану? Відповідь на агресію - необхідна і достатня. Комусь щось не подобається?
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24.06.2022 01:33 Відповісти
Если взять население стран НАТО- это более миллиарда человек( со Штатами) плюс качество их оружия , то даже при первоначальной растерянности - кацапы вырежут , изнасилуют и сожрут пару десятков тысяч - шансов у раши никаких. У них нет человеческого ресурса , нет даже плохой( есть только очень плохая ) техники. У них нет ничего от туалетной бумаги и трусов до самолетов ( класс 3-, по сравнению с5+ не считается). Они через 20 минут останутся без флота. ..."..Главное их не бояться и что бы были солдаты хоть приблизительно уровня воинов Украины...
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23.06.2022 17:42 Відповісти
Это точно!
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23.06.2022 18:24 Відповісти
parazitelno shto takoe zaevljae premjer EE... strategia uzhe davno izmenena - voiska perebrosheny.

ana liba konserva , libo prosta "poleznaja dura".
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23.06.2022 17:49 Відповісти
сірушка там сеіерніе бастионы нато там северніе рубежі на подходе к ватной родине ...там муха не проскоче..не то что ватній ванька на ржавой карете
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23.06.2022 18:03 Відповісти
большая часть дееспособного флота военного рашки сейчас в черном море
там за неделю можно уничтожить его, если еще турция подключится
яо?
ну ну, тогда рашке вообще конец будет
такое раньше пугать может еще проходило, теперь уже это всем надоело
вечные пугалки педофила всем надоели
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23.06.2022 19:07 Відповісти
Щось страшне відбувається. Всі ці розмови про ядерну зброю. Може річ не в Україні, не в її захопленні, а в чомусь іншому. І це стосується всіх людей Европи.
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23.06.2022 20:07 Відповісти
Якщо дійде до застосування яз, загине усе людство, майже усе Європи.А Африка ще й з голоду.
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23.06.2022 20:10 Відповісти
Не хвилюйтесь, вся Африка з голоду не загине - хтось залишиться. Таке вже було 500 тис. років тому. І історія людства почнеться з початків.
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24.06.2022 01:38 Відповісти
 
 