Естонія буде "стерта з карти" в разі нападу РФ, якщо діятиме чинна стратегія НАТО, - прем'єр Каллас
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Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила про серйозні наслідки можливої агресії Росії проти країн Балтії.
Про це повдіомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода
За словами Каллас, Естонія буде "стерта з карти", а історичний центр її столиці зрівняється з землею за чинної стратегії НАТО із захисту балтійських країн від можливого нападу Росії.
Прем'єр-міністр пояснила, що оборонні плани Альянсу для трьох балтійських держав полягають у тому, щоб дозволити їх захоплення перед тим, як звільнити їх через 180 днів.
Зазначаючи, що минуло більше ніж 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прем’єр-міністерка Естонії наголосила: "Якщо порівняти розміри України та країн Балтії, це означатиме повне знищення країн і нашої культури".
Будь ласка, зачекайте...
На Химарсы пока денег не хватает, если кто-то может подарить только..
Але з її сентецій можна зробити висновок, що в керівних документах НАТО справді, існує стратегія застосування 5 параграфу статуту лише через 180 днів...
«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
Принцип оказания помощи
Применяя Статью 5, страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.
Помощь оказывается совместно с другими государствами-членами НАТО. Она необязательно носит военный характер и зависит от материальных ресурсов каждой страны. Поэтому каждое государство-член самостоятельно решает, какой вклад ему внести. Каждая страна консультируется с другими государствами-членами, принимая во внимание то, что конечной целью является «восстановление и поддержание безопасности Североатлантического региона».
ana liba konserva , libo prosta "poleznaja dura".
там за неделю можно уничтожить его, если еще турция подключится
яо?
ну ну, тогда рашке вообще конец будет
такое раньше пугать может еще проходило, теперь уже это всем надоело
вечные пугалки педофила всем надоели