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На території прикордонних областей з Білоруссю продовжують діяти режимні обмеження, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

У ДПСУ наголошують, що повідомлення РБ про дозвіл українцям відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику "Ольманські болота" для збору дикоросів є провокацією і в прикордонних областях діють тимчасові обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба ДПСУ повідомляє про це у Telegram.

"Застерігаємо, будь-яких домовленостей з суміжною стороною не було і це відкрита провокація. Тимчасові місця спрощеного перетину державного кордону не функціонуватимуть", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що у прикордонних областях діє тимчасова заборона на:

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

  • Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко дозволив українцям збирати в Білорусі гриби та ягоди. Це провокація

Громадяни, які порушать визначені вимоги будуть притягнуті до відповідальності.
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Как рассказал начальник обособленной группы Ельского района Военного комиссариата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов рб Николай Хорьков, в рамках подготовки ряд гражданских объектов был «усилен в охранном и сторожевом порядке, а также оборудован в инженерном отношении с целью отражения условного противника на объекты, находящиеся под охраной Вооруженных сил Республики Беларусь».

«Усилению» подвергся, как видно на фото, и местный дом культуры. К слову, представитель комиссариата призвал ельчан не поддаваться панике и сохранять спокойствие - учения идут!
https://news.zerkalo.io/life/16598.html?c
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23.06.2022 16:04 Відповісти
 
 