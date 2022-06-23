Білорусь може надати Росії озброєння та військову техніку для бойових дій в Україні, - Генштаб ЗСУ
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Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку для переміщення під Донецьк або Херсон.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, зборових заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки наразі проводить обслуговування і зняття цієї техніки зі зберігання. Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання цієї техніки на складах збройних сил Білорусі, не виключено, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора, і цю техніку в подальшому може бути переміщено на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника", - сказав Громов на брифінгу.
За його словами, на території Республіки Білорусь перебувають спеціальні підрозділи російських силових структур, а також приватних військових кампаній, не виключено - з метою підготовки диверсійно-розвідувальних груп противника.
Він додав, що також виявлено, що на території колишнього аеродрому "Зябровка" на Гомельщині Білорусь активно будує військову інфраструктуру.
"Не виключено, що в подальшому в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової воєнної бази агресора поблизу нашого державного кордону", - зазначив Громов.
Він наголосив, що зберігається загроза використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів, і не виключено перекидання на територію України диверсійно-розвідувальних груп противника, насамперед для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.
"До масштабного наступу на великій площі нашої території наразі відсутня з боку Республіки Білорусь достатня кількість сил і засобів противника", - зазначив Громов.
Будь ласка, зачекайте...
І всі їхні військові частини - наші законні мішені.
Прєвєнцівно. Я карти покажу. потім...
Кто их спрашивать будет?
В тебе дуже спощена й неправильна уява з історії.
Уважно прочитай мій коментар, а не як небудь. Я написав, що не було переселення населення з півдня на північний схід. Такого переміщення населення півдня туди було ще менше ніж переміщення українців у санкт-петербург і в москву при петрі першому. То єсть не населення переміщалось, а невелика кількість індивідуумів і груп людей.
Слов'янізація тих територій проводилась не вихідцями Києва. На часи колонізації тих територій Руссю там вже була слов'янська мова, притому задовго. Носіями її були так звані в'ятичі. Але їх мова дуже відрізнялась від мови, на якій говорили тоді в Києві. То єсть інша мова хоча й слов'янська. Кацапська мова прямий її нащадок, але розвивалась під дуже великим впливом мови Руси-України.
Хоча в'ятичі й були тоді носіями слов'янської мови, але, по твердженням однієї російської вченої, що по антропології вони були угро-фінами. То єсть слов'яномовне невеличке населення, яке десь там взялось (може в якомусь ще 6 столітті, а може ще раніше), вже задовго до колонізації Руссю, поступово слов'янізували набагато більш чисельних угро-фінів своєю мовою.
А молодші гілки рюриковичів не створювали там щось, а тільки очолили їх, насильно замінивши собою їх лідерів. А потім і розвивали за рахунок здобутків культури древнього Києва.
Юрій Долгорукий не заснував москву, а заволодів селом "москва" (яке існувало можливо ще задовго до колонізації Руссю), вбивши його хазяїна з місцевих - боярина Степана Кучку. Потім село стало містом.
А тепер питання:
1) В"ятичі були слов"янами? Давай докази!
2) Звідки на території теперішнього Нечорнозем"я взялися в"ятичі, якщо вони були "слов"янами" і "переселення на північ слов"янського не було?
3) як "словяномовне невеличке населення" (за твоїм ствердженням, перебуваючи на одному й тому ж щаблі історичного розвитку (у них не було держави і тому був відсутній "апарат насилля" змогло підкорить собі численні угрофінські племена і змусить їх говорить слов"янською мовою? Історична наука говорить про інше - малочисельний народ який, не має військового впливу, не може цього зробить, бо його просто розтопчуть або асимілюють!
ПРо Москву та Юрія Долгорукого я тобі не писав Ти вирішив "задавить" мене "додатковими аргументами", чи просто "розвернуть пустопорожній триндьож"?
Я подивився на твої коментарі в різних статтях. Твій стиль це хамство, бахвальство, пихатість, при слабкій обізнаності в різних питаннях. Поведінка, яка веде до розбрату, а не до об'єднання.
Я тобі питання поставив - ЧІТКІ і КОНКРЕТНІ Давай мені на них відповідь а не розмазуй соплі на форумі!
Але наші предки не єдиними слов'янами були. Туди переселилась звідкісь окрема гілка слов'янства. Що було далі з ними, написано в моїх коментарях. Читай.
З тобою дискутувати ніякого смислу немає. Дискутувати можна з людьми, які коректно себе ведуть і не заплутуються так дико. Тому все.
Тому ти спрацював голубом з відомого анекдоту - "ЗЛИВСЯ"!
Сперечаться з недоумком - все одно що грать в шахи з голубом ! Він переверне фігури, насере на дошку і полетить, гордо туркочучи як він тебе переміг
Ти випадково - не з поклонників "родновірства"? Саме там такі придурки табунами ходять! Та й "нік" у тебе для цього підходящий Понапридумуєте самі собі псевдоісторію, потім самі в неї повірите і засираєте людям мізки!
Новина з разряду "Арменія передала літаки Росії". Всі 2 літака.
Да таракан уже все продал ***** что у него было.