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Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в Україні, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

воллес

У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.

Цитуючи його слова, The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія РФ, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.

Читайте: Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

Раніше, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+60
А як же ви цілим блоком НАТО з кацапи збирались воювати?
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23.06.2022 16:39
+47
Пацифизм/пофуизм в оборонном секторе десятилетиями. Результат налицо.
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23.06.2022 16:36
+42
Это как они собирались обороняться в случае нападения России на одну из стран НАТО?
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23.06.2022 16:39
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Тому, що слід закривати небо, дозволяти далекобійне озброєння. Поставити до цього озброєння декілька ядерних ракет, для категорично останнього варіанту захисту. Інакше. Якщо НАТО вже не вистачає снарядів, то що вони будуть робити, коли рашка на них полізе? А вона полізе... Особливо, після цих откровень. І де захід візьме таких мотивованих бійців, як українці? Хіба що Ізраїль. Але на чиїй стороні він буде?
Далекобійні, далекобійні давайте. Без "умов".
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23.06.2022 17:27 Відповісти
Мы быстрым шагом движемся к третьей мировой войне. Даже если мы выйдем на границу война же не закончиться. Окопаться там нельзя, нужно или вперед или снова назад. Вряд ли с нынешним руководством рашка пойдет на какие-то договорняки, точно также как и Украина как мы убедились готова воевать до последнего. Логического конца этой войны не видно в ближайшем будущем. Я думаю ни рашка ни Украина не остановятся даже после применения ядерного оружия. Но должно быть то чего мы не знаем, а знают только сильные мира сего. Потому что очень много нелогичного твориться в этой войне.
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23.06.2022 17:39 Відповісти
а зачем им большое количество снарядов? у них мощнейшая авиация в мире. оперативно - тактические ракетные комплексы, дроны, высокоточное оружие. это рашка засыпает все снарядами по старым канонам 20-го века. а современные армии воюют управляемым ракетным оружием и авиацией.
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23.06.2022 17:44 Відповісти
Как бы внезапно не выяснилось, что мощнейшей авиации тупо не хватит не очень дешевых боеприпасов для авиации (управляемых ракет, авиабомб) для всех целей...
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23.06.2022 19:56 Відповісти
Удивительно, как немцы с 1943 по 1945 год смогли сделать 25 000 ракет ФАУ-1. Кроме всего прочего. Как, как блин невозможно наладить у себя производство снарядов? Склады ведь у нас неспроста взрывали, неспроста американцы пилили наши ракеты типа СКАД и стратегическую авиацию и занимались разоружением и утилизацией боеприпасов. Все просто тыкают носом Украинув дерьмо - учись, щенок, все надо иметь свое и мозги надо иметь тоже свои....
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23.06.2022 17:27 Відповісти
Сколько кацапорылых набежало!..
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23.06.2022 17:28 Відповісти
Ничего удивительного, что у союзников не достаточно артиллерийских снарядов. Ни США, ни Британия не готовились к позиционным артиллерийским дуэлям, как в первой мировой.
Их концепция ведения войны заключается в массивном применении авиации и высокоточного дальнобойного оружия, а так же десантных автономных групп, для захвата военных объектов.
При такой концепции должно применяться как раз то оружие, которое союзники Украине (пока) не поставляют...
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23.06.2022 17:28 Відповісти
Это ложная стратегия. Без пехоты ничего захватить не удасться как мы уже убедились. Разве только сравнять все с землей. Но на это никаких НАТОвских вооружений не хватит ни авиационных ни дальнобойных.
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23.06.2022 17:53 Відповісти
Томагавків не дають. А жаль. Не треба було б стільки снарядів возити і гармат.
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23.06.2022 20:55 Відповісти
А як ви взагалі збиралися воювати в разі чого? Китай вас шапками завалить?
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23.06.2022 17:33 Відповісти
Я в шоці. Від такої заяви
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23.06.2022 17:34 Відповісти
нові технології оружія 20 % убьют рашкіне старе 100%
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23.06.2022 17:38 Відповісти
Майстри заголовка *****.
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23.06.2022 17:39 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни. А ми ********, да і Захід..Надія на США. Кацапи ж крім гігантських арсеналів часів ссср ще десятиліття до цієї війни готувались накопичуючи ******* озброєння, то без сумніву
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23.06.2022 17:43 Відповісти
Только США готовы к войне с кем угодно и разобьет любую армию за считанные дни. Но это все деньги - триллионы, которые могут позволить только штаты...
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23.06.2022 17:44 Відповісти
Достатньо 5 років піднотовки. Україна це могла зробити. Був час і гроші.
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23.06.2022 20:13 Відповісти
США только Фалуджу в Ираке штурмовали две недели, хотя там было превосходство колоссальное. Про какие считанные дни речь?
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23.06.2022 20:16 Відповісти
Ось тобі й раз, виявляється драпалижна кацапня виробляє більше снарядів для артсистем, ніж у сто разів її могутніший Захід. Самий раз скористатися ситуацією Китаю.
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23.06.2022 17:45 Відповісти
не надо бздеть. Журналюги перекручивают, либо как нью йорк таймс гнут заказуху для принудить нас к миру. Снаряды - не проблема. пока есть запас, а к моменту начала лендлиза уже пойдет свежее с производства, которое сейчас запускают на всю катушку. Никто не обратил внимание на новость прошлой недели? Румыния запустила производство снарядов 152 мм. Зачем это стране НАТО, никто не спрашивал?)
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23.06.2022 17:49 Відповісти
Це ж очевидно.
Буде бєлгород обстрілювати
Зараз всі хочуть обстрілювати бєлгород
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23.06.2022 18:36 Відповісти
Юрій Швець про це недавно розказував. На замовлення Пентагону для потреб ЗСУ запускається виробництво снарядів 152 мм у Румунії і Болгарії.
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23.06.2022 19:17 Відповісти
ему откуда это известно?
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23.06.2022 20:02 Відповісти
Якби ви постійно спостерігали за виступами Юрія Швеця, то не задавали би такі запитання.
Вельми вдячний вам за воістіну феноменально тупий вопрос внє контєкста копрофілярного Вуглускра.! )))

Вуглускр - Абсурдопедия
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24.06.2022 22:08 Відповісти
http://absurdopedia.net/wiki/Вуглускр
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24.06.2022 22:09 Відповісти
Сюр какой то. Даже хочется, чтобы сбрехали.
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23.06.2022 17:52 Відповісти
викохана століттям стрільба по площам у рузге не є прикладом свідчить про зов предків. Монголотатари при наступі завжди випускали море стріл, бажаючи подавити волю. СРСР завжди хвасталось, скільки у ВВ зосереджувалось артилерії на км фронту. А монголи в Європі стикнулись з вояками, які були закуті в броню, і стріли їх не пробивали. і їх хаотичний наступальний рух висох і відкотились назад аж до 1945 року. І то виключно за допомогою американців.
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23.06.2022 17:53 Відповісти
Тоді готуйтеся до наступу мас.алів на одну з країн єс/нато
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23.06.2022 17:53 Відповісти
prosto smeshno chitaj takoe....ot kuda berutsa takie vbrosi i zachem ih voobshe publikovatj - nu BRED polneishy
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23.06.2022 17:55 Відповісти
Наразі збільшать виробництво зброї , яку ми потребуємо і все буде
нормально , так що Воллєс і Джонсон наші люди , зі США теж саме !
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23.06.2022 18:05 Відповісти
Тобто у всього НАТО загалом немає взагалі *********** щоб протистояти в більш-меньш суттєвому збройному конфлікті? Або хтось бреше, або дійсно біда і НАТО не здатне воювати. Правда є ще один варіант - намагання таким чином мобілізувати військову промисловість країн НАТО та інтенсіфікувати виготовлення нових ***********. Така собі лякалка для урядів.
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23.06.2022 18:08 Відповісти
для себя может есть, а лишних мало
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23.06.2022 20:37 Відповісти
Грьобаний зіпсований телефон. Таймс пише "Britain lacks ammunition to fight long war in Ukraine, says Ben Wallace". Цензор подає в заголовку "Заходу не вистачить ***********". Британія вже стала всім "Західом"? США (які постачають левову частку всього) вже не Захід?
І тут же зрадофіли побігли канючити.
Ось посилання на статтю на Таймс: https://www.thetimes.co.uk/article/britain-lacks-ammunition-fight-long-war-ukraine-ben-wallace-x76l8llmb
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23.06.2022 18:19 Відповісти
Блін ... На сайті Таймс якась замануха, щось хоче ...
Але встиг побачити початок фрази "Заходу ..."
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23.06.2022 18:28 Відповісти
В заголовку чітко написано "Britain lacks ammunition to fight long war in Ukraine, says Ben Wallace". Видно навіть через замануху.
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23.06.2022 18:35 Відповісти
Так. А нижче в тексті ??
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23.06.2022 18:40 Відповісти
west would struggle in long term conflict.....

karoche bla bla bla.....zapuskaite konveier nazivaetsa
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23.06.2022 18:50 Відповісти
І далі по тексту:

Speaking at a military headquarters in northwest London, he said Europe, including Britain, and the United States had "hollowed out'' their forces so they looked "good at the front" but did not have sufficient supply lines. They had realised as a result of the war in Ukraine that their stocks were "inadequate" for the threats they faced, he said.
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23.06.2022 20:57 Відповісти
Ахах запускайте виробництва!
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23.06.2022 18:23 Відповісти
Після таких заяв в першу чергу потрібно няпрягтись Польщі, Єстонії, Латвії, Литві. Ми то лопатами і ножами будемо різати свинособак. Хоча там сьогодні була новини, що стратегія НАТО, то спочатку окупація на 180 днів балтійських держав, а вже потім звільнення. Я собі можу уявити, що буде з цими державами після 180 днів і відсутності ***********.
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23.06.2022 18:31 Відповісти
Это кликбейта. Западу не хватит, если не запустят ленд лиз
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23.06.2022 18:58 Відповісти
Так пусть выпускают новые боеприпасы? У них,что тоже взорвались склады. Как вообще можно такой бред говорить? Это то же самое, что сказать рашке, нападайте на прибалтику, у нас все равно снарядов нет. Боже, и эти олени занимают такие высокие посты в европе. Срамота.
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23.06.2022 19:26 Відповісти
історія дає Заходу унікальний шанс розчавити росію

шляхом бойової підтримки України

і Захід цей шанс лякливо відкидає
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23.06.2022 19:28 Відповісти
Щас ********* "обдрищется от "счастия" - " у НАТО нет снарядов...." А тем времен это призыв запускать побыстрее производства, пока Украина героически сдерживает ***** с его орками-********.
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23.06.2022 19:33 Відповісти
Заголовок статті не відповідає змісту. На#я друкувати такі заголовки?! З якою ціллю?! Виникають питання...😎
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23.06.2022 19:37 Відповісти
Без паники вот инфа об действиях белого дома

Чакаецца, што адміністрацыя Джо Байдэна публічна абвесціць пра яшчэ адзін раунд ваеннай дапамогі Украіне ўжо сёння. Пра гэта CNN паведаміў адзін з амерыканскіх чыноўнікаў.
Чакаецца, што пакет будзе ўключаць дадатковыя артылерыйскія ракетныя сістэмы высокай мабільнасці (HIMARS), а таксама артылерыйскія боепрыпасы. Увесь пакет будзе каштаваць не больш за 500 мільёнаў даляраў, сказала крыніца.

Снаряды включены в новый пакет. Будет чем крыть руснявых
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23.06.2022 20:17 Відповісти
"Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських ***********"
Это получается по 2 снаряда на одного орка, как минимум. Без учета наших боеприпасов.
Что то низкая эффективность использования получается.
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23.06.2022 20:39 Відповісти
Не претендую ... Але підозрюю, що суперточність західних гаубиць це певна умовність (у порівнянні з радянськими зразками, чи іншими застарілими моделями).
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24.06.2022 12:00 Відповісти
Ну тут таке..не зможуть допомогати - будуть самі від русні вдбиватись А Європа не готова. Це ми були буферною зоною між кацапстаном та Європою. Вічно з ломами на танки.. А старушка Європа як раз за три доби й капітулює.
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23.06.2022 20:41 Відповісти
Похоже это то о чем говорил Трамп...
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23.06.2022 20:55 Відповісти
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23.06.2022 21:09 Відповісти
Так працюйте друзі, працюйте, поки ми вас прикриваємо. В три зміни працюйте. На німців надії мало, але в Британії є історичний досвід як розкрутити виробництво на повну потужність.
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23.06.2022 21:18 Відповісти
Що за новий дуполиз москалів?((Нема ,то виробляйте,бо заводи ваші ще не ********.А навіть би бомбили,то й все одно працюватим мають.Так дали ті припаси українцям,але ж і вічно вони не могли зберігатися.Що за шмарки?((
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23.06.2022 21:37 Відповісти
В Мордоре почти все заводы ВПК с мая работают в три смены. А в Европе только "поговорили с производителями". Причем результаты этого "поговорили" пока непонятны. В США такая же история. Запускать военное производство на полную катушку никто не торопится.
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23.06.2022 21:49 Відповісти
Чого ж розтягувати війну пора вже провести коврові бомбування росії і накрити її ракетами.
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23.06.2022 21:51 Відповісти
Тогда давайте Томагавки - чтобы быстрее удавить русню.
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24.06.2022 00:07 Відповісти
Проблема більша: багато ху**вих політиків, невігласів стратегів, сцикливих полководців, "казачків" в спецслужбах, свинорилих нікчем чиновників - всюди де здійснювалося корумпування та деградування еліт кремлівськіми енергоресурсами за свої ж сплачені гроші. Повний від'ємний відбір по кадрах.
Треба світова спецоперація по усуненню від діяльності керівництва оркостану, а дітей їх в гуантанамо для з'ясування мафіозної структури.
І все це "на вчора"....
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24.06.2022 08:37 Відповісти
Это у меня мания или кто-то тоже обратил внимание, что в последнее время в Нью-Йорк таймс цела серия упаднических публикаций?
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24.06.2022 10:16 Відповісти
паранойя ...
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24.06.2022 12:01 Відповісти
На зупинці тролейбуса ми розмовляли з жінкою. Вона казала, що будучи восени в Туреччині розмовляла з росіянкою з Єкатеринбурга. Та казала, що всі заводи працюють. Напевне більшість із тих заводів виготовляли зброю, для підготовки нападу на Україну-Русь.

А якщо москальня, не дай Бог, захопить Україну-Русь, то вони обов'язково нападуть на ближні країни НАТО, а потім ще далі підуть. Бо москальня завжди вважала, що все що вони здатні захопити, то все їхнє. Це поки в НАТО жують соплі і не випускають підвищеними темпами зброю.
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24.06.2022 14:28 Відповісти
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