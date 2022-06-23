Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в Україні, - міністр оборони Великої Британії Воллес
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У західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська у довгій війні.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".
За його словами, Британія, Євросоюз та США не були готові до тих загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси. Воллес сказав, що західна техніка, яку передали Україні, добре себе показує, але шляхи постачання ще не налагоджені.
Цитуючи його слова, The Times пише, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю як армія РФ, то їх вистачить на 40 днів. Після цього Україні будуть потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе.
Раніше, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Воллес провели переговори з виробниками озброєння щодо збільшення темпів виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Далекобійні, далекобійні давайте. Без "умов".
Их концепция ведения войны заключается в массивном применении авиации и высокоточного дальнобойного оружия, а так же десантных автономных групп, для захвата военных объектов.
При такой концепции должно применяться как раз то оружие, которое союзники Украине (пока) не поставляют...
Буде бєлгород обстрілювати
Зараз всі хочуть обстрілювати бєлгород
Вельми вдячний вам за воістіну феноменально тупий вопрос внє контєкста копрофілярного Вуглускра.! )))
Вуглускр - Абсурдопедия
нормально , так що Воллєс і Джонсон наші люди , зі США теж саме !
І тут же зрадофіли побігли канючити.
Ось посилання на статтю на Таймс: https://www.thetimes.co.uk/article/britain-lacks-ammunition-fight-long-war-ukraine-ben-wallace-x76l8llmb
Але встиг побачити початок фрази "Заходу ..."
karoche bla bla bla.....zapuskaite konveier nazivaetsa
Speaking at a military headquarters in northwest London, he said Europe, including Britain, and the United States had "hollowed out'' their forces so they looked "good at the front" but did not have sufficient supply lines. They had realised as a result of the war in Ukraine that their stocks were "inadequate" for the threats they faced, he said.
шляхом бойової підтримки України
і Захід цей шанс лякливо відкидає
Чакаецца, што адміністрацыя Джо Байдэна публічна абвесціць пра яшчэ адзін раунд ваеннай дапамогі Украіне ўжо сёння. Пра гэта CNN паведаміў адзін з амерыканскіх чыноўнікаў.
Чакаецца, што пакет будзе ўключаць дадатковыя артылерыйскія ракетныя сістэмы высокай мабільнасці (HIMARS), а таксама артылерыйскія боепрыпасы. Увесь пакет будзе каштаваць не больш за 500 мільёнаў даляраў, сказала крыніца.
Снаряды включены в новый пакет. Будет чем крыть руснявых
Это получается по 2 снаряда на одного орка, как минимум. Без учета наших боеприпасов.
Что то низкая эффективность использования получается.
Треба світова спецоперація по усуненню від діяльності керівництва оркостану, а дітей їх в гуантанамо для з'ясування мафіозної структури.
І все це "на вчора"....
А якщо москальня, не дай Бог, захопить Україну-Русь, то вони обов'язково нападуть на ближні країни НАТО, а потім ще далі підуть. Бо москальня завжди вважала, що все що вони здатні захопити, то все їхнє. Це поки в НАТО жують соплі і не випускають підвищеними темпами зброю.