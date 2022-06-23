Мирне врегулювання можливе лише після того, як Україна виконає всі вимоги РФ, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що назвав умову мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо мирного плану, так, він можливий після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони", - сказав він.

На прохання уточнити, що це за вимоги, представник Кремля заявив: "Україна чудово знає все".

Дивіться: "Це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу", - Пєсков. ВIДЕО