УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4023 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
66 739 154
війна (56174) Пєсков (1443) Росія (47133)

Мирне врегулювання можливе лише після того, як Україна виконає всі вимоги РФ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що назвав умову мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Щодо мирного плану, так, він можливий після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони", - сказав він.

На прохання уточнити, що це за вимоги, представник Кремля заявив: "Україна чудово знає все".

Дивіться: "Це буде тривала криза. Ми більше ніколи не довірятимемо Заходу", - Пєсков. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+139
показати весь коментар
23.06.2022 16:39
+128
Сначала пристрелите своего бункерного фюрера.
показати весь коментар
23.06.2022 16:35
+81
і цього крисьониша вусатого теж
показати весь коментар
23.06.2022 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
потвора клята на віки

Переможці умови та Вимоги виставляють

Капітуляцію скоріше підпишіть

Поки не погнали до Уралу

ВСі окуповані території прийдеться повертати

Історію потрібно пам"ятати ........
показати весь коментар
23.06.2022 18:18 Відповісти
нам це не цікаво. ідіть *****.
показати весь коментар
23.06.2022 18:25 Відповісти
пошел срать,уссатый сруль
показати весь коментар
24.06.2022 08:31 Відповісти
Не дочекаєшся, мерзото!
показати весь коментар
23.06.2022 18:26 Відповісти
Так багато хочеться сказати, але чомусь не можу підібрати жодного слова ! Одні матюки на усіх мовах світу !!! Думаю, ви зрозуміли !
показати весь коментар
23.06.2022 18:29 Відповісти
Переходь на расєйську! І буде зрозуміло! Навіть расєянам.
В інших мовах стільки матюків немає. Навіть у разом узятих.
показати весь коментар
23.06.2022 21:50 Відповісти
піськов пішов ти *****
показати весь коментар
23.06.2022 18:39 Відповісти
apjatj purgu neset.....kto eto emu poruchil skazatj....
показати весь коментар
23.06.2022 18:44 Відповісти
Из песочных часов кацапии - уходит время - как песок, между пальцами.
показати весь коментар
23.06.2022 18:50 Відповісти
.
показати весь коментар
23.06.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 23:11 Відповісти
Просто небольшие оптические искажения видеокамеры в "правильном" направлении
показати весь коментар
24.06.2022 14:23 Відповісти
Россия сдохни в муках
показати весь коментар
23.06.2022 19:20 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 19:26 Відповісти
дядя петя, ты дурак?
показати весь коментар
23.06.2022 19:30 Відповісти
Україна знає що мир з підарашкою їй не потрібен Нам потрібні піджарені руські мальчікі призовного віку і вище .. Ось про які умови знає Україна
показати весь коментар
23.06.2022 19:31 Відповісти
Какой смешной малый )))
показати весь коментар
23.06.2022 19:38 Відповісти
Да нет, он не такой смешной, как дурной!!!
показати весь коментар
23.06.2022 19:55 Відповісти
Піськов, спочатку закопайте своє чучело яке здохло, і його двійників, а потім сам здохни, пес смердючий
показати весь коментар
23.06.2022 19:41 Відповісти
Мирне врегулювання зі скаженими собаками з болота така ж утопічна ідея, як комунізм. Всі підете на мило... , пси.😎
показати весь коментар
23.06.2022 19:45 Відповісти
Читала что московские цари были сумошедшие и нездоровие из за труб для води из свинца. Наверное они в московском кремле сантехнику с тех пор непоменали!?
показати весь коментар
23.06.2022 19:48 Відповісти
У них ещё и свинцовые трусы - от атомной войны.
показати весь коментар
23.06.2022 23:17 Відповісти
А какого это хрена, все должны соглашаться и принимать ваши решения в убыток своей страны??? Тебя падло, кто просил нападать на нашу святую землю, тебе что, своей мало, никак не нажрёшься тварь? Да хрен тебе в оппу, а не принятие твоих ху#ловских предложений!!!
показати весь коментар
23.06.2022 19:51 Відповісти
***** пушок ...сверни свои мечты ,предложения в трубочку и засунь себе в очко,а папа сцит кровью,скоро ты начнёшь,лиха беда начало.
показати весь коментар
23.06.2022 19:56 Відповісти
Чудово йдіть *****.
показати весь коментар
23.06.2022 20:04 Відповісти
Письков, иди ты ,,,, ну ты понял.
показати весь коментар
23.06.2022 20:05 Відповісти
Звісно, що Україна виконає усі вимоги кремля - демілітаризує, денацифікує та й просто відспіває парашську *********. Тобі, піщаний, сподобається.
показати весь коментар
23.06.2022 20:19 Відповісти
Україна зрозуміла! Мирне врегулювання буде можливим тільки тоді, коли здохнуть собака Путлер і горилла Пєсков. Будемо працювати над цим...
показати весь коментар
23.06.2022 20:21 Відповісти
В вольдемара всі ходи закінчились. Всякій інший хід ввжатиметься, що Акела промахнувся і перестануть боятися. Симптоматичне було голосування в Сенаті макаронників. Всього 10 відсотків голосів у мордоліцих. А вважалось, що всі вони топлять за Вольдемара. А в самій більшій прострації наш дорогенький Юстас, бо накрився план Алекса, своєрідний "Санрайз кросворд" нашого часу і Макрон "смалодушничал в самий ответственни момент". Ось і вуса вольдемара повторили мантру - штики в землю, зброю взад, здавайтесь.
Наш человек в Вашингтоне навів повторну хвилю солідаризму з Україною в Штатах, бо ритка боброєдка невимушено і коротко визнала, що інспірований голод дасть вагомий козир на спасіння рузге як на полі бою так і в санкційному плані, бо Захід не встоїть перед "общественним мнением рзвивающихся стран". На початку в Сірії Путін теж вальяжно пропонував забирайте всех, иначе... і одночасно по отмашці венгри,серби,австріяки заборонили сірійцям транзит в Європу. Планов громадье у Х, і всі людоїдські.
показати весь коментар
23.06.2022 20:28 Відповісти
Ти дикун вусатий,пуп землі бл....ти кому вимоги ставишь,опудало....
показати весь коментар
23.06.2022 20:32 Відповісти
зовсім дах зірвало...
показати весь коментар
23.06.2022 20:39 Відповісти
"Мирного урегулирования" кацапи з вами вже ніколи не буде, ми вас будемо знищувати в різних точках планети Земля, ви тільки розбудили козацький дух і ми вийшли на війну з вами. Прийдеться відповідати за згвалтованих і закатованих дітей і жінок, за приниження і доведення до відчаю старше наше покоління, яке пройшло голодомори і Другу світову війну і мали би хоча на старості пожити, не буде вам прощення вже ніколи. Ми бачимо як ви, потвори,знищуєте наші підприємства, будинки, міста і села і прийдеться вам горіти в пеклі дважди - на цьому світі і на тому. Я давно писав і пишу, що гірше війни з росією є дружба з росією, бо це завжди призведе до катування, гвалтування і знищенння звірячим способам наших людей.
показати весь коментар
23.06.2022 20:41 Відповісти
влучно.
показати весь коментар
23.06.2022 20:56 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 20:45 Відповісти
в країні непереможенної шизофренії.
показати весь коментар
23.06.2022 20:54 Відповісти
Є ще інша можливість. - И знает всё Песков прекрасно - Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и тлеет бывший Избирком... ла-ла-ла
показати весь коментар
23.06.2022 21:03 Відповісти
Питання а це з якого переляку виконувати забаганки гандонів штопаних
показати весь коментар
23.06.2022 21:21 Відповісти
Збираються воювати до останього расєяніна?!
показати весь коментар
23.06.2022 21:39 Відповісти
Вор, бл...й сын, дурак Песков в восторге от своего прикола, на который тролята насмешек и матюков насыпали.
показати весь коментар
23.06.2022 22:06 Відповісти
Пошёл нахрен, псина вонючая!
показати весь коментар
23.06.2022 22:47 Відповісти
Це персонально для довбодятла👺 піськова(і його хазяїна🖕 *****) : от як тільки рак на горі' свисне - тоді ми усе й виконаємо... Ага, а як же - тіко ж найди того рака!(чи може сам стань раком!🐖 неструганий держак від лопати ми тобі швиденько знайдемо!)😅🤣
показати весь коментар
23.06.2022 23:18 Відповісти
Ну да, Украина все прекрасно знает сама - выгоняем этих ****** с наших территорий, а потом они сами, скуля приползают и просят мирного урегулирования))
показати весь коментар
23.06.2022 23:41 Відповісти
****** за кораблем!
показати весь коментар
24.06.2022 00:55 Відповісти
Не дали українці зеленському виконати умови.
показати весь коментар
24.06.2022 03:37 Відповісти
А Х#Й тобі не батько?!!!
показати весь коментар
24.06.2022 07:14 Відповісти

22 album
показати весь коментар
24.06.2022 07:39 Відповісти
а отсосать нет желания ?
показати весь коментар
24.06.2022 08:04 Відповісти
Почитав коменти - всі матюки за мене сказані. І додати нічого.
показати весь коментар
24.06.2022 08:24 Відповісти
сосни *****
показати весь коментар
24.06.2022 08:48 Відповісти
Что этот ******** говорит. Никаких переговоров. Пусть лучше говорят наши стволы и гаубицы.
Сами на коленях приползут
показати весь коментар
24.06.2022 09:04 Відповісти
...именно мирное урегулирование,жечь все оккупантское до мест дислокации на болотах мацковии. И судить кремлинов,за развязанную 3 мировую в Ukraine
показати весь коментар
29.06.2022 17:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 