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Мирне врегулювання можливе лише після того, як Україна виконає всі вимоги РФ, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що назвав умову мирного врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Щодо мирного плану, так, він можливий після того, як Україна виконає всі вимоги російської сторони", - сказав він.
На прохання уточнити, що це за вимоги, представник Кремля заявив: "Україна чудово знає все".
Топ коментарі
+139 Олександр Дніпро
показати весь коментар23.06.2022 16:39
+128 govtva
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+81 Ніхто Петрович
показати весь коментар23.06.2022 16:43
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Переможці умови та Вимоги виставляють
Капітуляцію скоріше підпишіть
Поки не погнали до Уралу
ВСі окуповані території прийдеться повертати
Історію потрібно пам"ятати ........
В інших мовах стільки матюків немає. Навіть у разом узятих.
Наш человек в Вашингтоне навів повторну хвилю солідаризму з Україною в Штатах, бо ритка боброєдка невимушено і коротко визнала, що інспірований голод дасть вагомий козир на спасіння рузге як на полі бою так і в санкційному плані, бо Захід не встоїть перед "общественним мнением рзвивающихся стран". На початку в Сірії Путін теж вальяжно пропонував забирайте всех, иначе... і одночасно по отмашці венгри,серби,австріяки заборонили сірійцям транзит в Європу. Планов громадье у Х, і всі людоїдські.
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Сами на коленях приползут