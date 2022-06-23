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Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

меркель

Ексканцлер ФРН Ангела Меркель заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, то я був реально в шоці, побачивши це перше інтерв’ю ексканцлерки. Річ у тім, що проводив його мій добрий знайомий – журналіст із журналу Spiegel Александер Осанг. Тож я відверто напросився поставити Меркель низку питань, на що він люб’язно погодився, і два з них таки пролунали", - розповів він.

Перше стосувалося того, чи відчуває Меркель особисту провину й відповідальність за політику умиротворення Путіна, яка призвела до агресії Кремля, а друге – чи визнає ексканцлерка помилковим її рішення про блокування вступу України до НАТО у 2008 році, що уможливило війну на винищення українського народу.

"Її відповіді всім відомі: Меркель рішуче заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією. Отже, саме мені довелося піддати ці висловлення жорсткій атаці у німецькій пресі.

Думаю, що така незрозуміла відсутність самокритики, всі ці абсурдні відмовки поставлять під загрозу всю політичну спадщину Меркель. Зрештою, навіть президент Франк-Вальтер Штайнмаєр знайшов у собі сили визнати хибність попереднього курсу ФРН щодо РФ", - додав дипломат.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель готова стати мирною посередницею між Україною та РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
а на кого украинцы залишили Украину в 19году?ну и зачем в чужой жопе вошей искать?
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23.06.2022 17:07
+30
Эта гадина Макрель всегда была содержанкой кремля и работала против своего государства и европы, загадить ленивыми зверушками всю Европу и содержать их за счёт европейцев - это ее главное достижение. Напомню, что только два (!) процента «беженцев» из Сирии, фрики и стран ближнего востока становятся налогоплательщиками (то есть идут работать).
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23.06.2022 17:05
+27
Гебешна політична шалава
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23.06.2022 17:14
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шалава...що тут скажеш...
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23.06.2022 17:02 Відповісти
Гебешна політична шалава
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23.06.2022 17:14 Відповісти
Штазівумен є штазівумен.
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23.06.2022 17:37 Відповісти
ну давайте чесно, в США перед Байденом було 3 президента кретина. вони Україну і Грузію залишили на Меркель, і це був ідіотизм... президентів США які мали повну розвідувальну інформацію про німців, і прослуховування німецьких посадовців, ВСЕ мали щоб знати що німці *************
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23.06.2022 17:03 Відповісти
а на кого украинцы залишили Украину в 19году?ну и зачем в чужой жопе вошей искать?
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23.06.2022 17:07 Відповісти
В 14г народ сильно ошибся , а в 19г вьібрал отличного президента !
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23.06.2022 17:35 Відповісти
Результат бачимо зараз.
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23.06.2022 17:54 Відповісти
І що ти зараз бачиш ? Що ніхто не біжить підписувати з ****** ганебні Мінські -3,4,5 ?
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23.06.2022 18:05 Відповісти
брехло ти подоляцьке, Marko Lukash, бо т.зв. "Мінськ-3" підписаний в Парижі 09.12.2019р. ОДНОСТОРОННІМ (на відміну від документів 14 і 15рр, де були двосторонні) зобов'язанням України імплетувати т.зв. "формулу Штанмайєра" в касапських хотєлках.
"Мінськ-4" в березні ц.р. в Бресті і Стамбулі вже обговорювався, як мінімум.
А "Мінськ-1,2" не були виконанні практично саме через те, що касапи бойкоиували свою частину зобов'язань, що дало можливість Україні не виконувати свою. Але дало нам можливість відбудувати і поставити на ноги ЗСУ!
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23.06.2022 18:23 Відповісти
Якщо різниці між 2014 р. і 2022 р. не бачиш, немає сенсу пояснювати.
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23.06.2022 18:57 Відповісти
Эта гадина Макрель всегда была содержанкой кремля и работала против своего государства и европы, загадить ленивыми зверушками всю Европу и содержать их за счёт европейцев - это ее главное достижение. Напомню, что только два (!) процента «беженцев» из Сирии, фрики и стран ближнего востока становятся налогоплательщиками (то есть идут работать).
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23.06.2022 17:05 Відповісти
Ця ситуація змінюється згодом. По іншому просто не вийде. Асиміляція відбувається, але повільно.
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23.06.2022 18:59 Відповісти
Так, вона добру свиню німцям підклала,точніше не свиню, а свинособаку!
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23.06.2022 17:06 Відповісти
то багато таких німців,
вони завжди «правильно» все роблять, а винен хтось інший,

х!йло також не може визнати що припустився помилки коли почав війну
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23.06.2022 17:06 Відповісти
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23.06.2022 17:11 Відповісти
Це і про Меркель тоже?
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23.06.2022 17:19 Відповісти
Фрау комсомолка з НДР

Розвалила вщент бундесфер, підсадила економіку Німеччини плєшивому на нафто\газовий гачок ....

Розумне питання, чи не була вона агентом штазі?
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23.06.2022 17:09 Відповісти
З таким же успіхом можна звинувачувати пу у тому, що він агент ГосДєпа ...
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23.06.2022 19:00 Відповісти
На мою думку, цього посла хтось має заспокоїти. З такими заявами на рахунок минулого у бік партнерів можна кидатись після війни, зараз це виглядає дивно та грає на користь кацапам. Зараз це ніяку позитивну роль для України зіграти не може, тільки негативну. Якщо це не може зараз впливати позитивно - це не на часі і робиться на користь росії. Пан посол може виясняти стосунки з Меркель після війни скільки йому буде завгодно.
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23.06.2022 17:09 Відповісти
якщо....
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23.06.2022 17:14 Відповісти
Засунь свою меркельшу себе сам знаешь куда.

Как кацапы переживают и волнуются за сучку гб-шную...
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23.06.2022 18:20 Відповісти
Лаптєногий лантух, ти читати вмієш? мій пост зовсім не про меркельшу, він про Україну.
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23.06.2022 20:34 Відповісти
І в цеї писок червоний?
І ява триста пядесята
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23.06.2022 17:11 Відповісти
мразь гэбэшная !!!
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23.06.2022 17:14 Відповісти
Правильно посол Мельник. Так тримати. Теперішня алкоголічка не признається.
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23.06.2022 17:16 Відповісти
Какая такая алкоголичка? Ты шо, дрочил на машку-полноздри?

На костер....******* (тебя)!
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23.06.2022 20:40 Відповісти
Агентеса штазі, що тут сказати
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23.06.2022 17:18 Відповісти
Пуйло вже давно зрозумів, з Европою треба жорстко. І тоді лагідні всі. Так, посол Мельник. Ще раз. Підтримую.
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23.06.2022 17:21 Відповісти
А протів пуйла? "Клин клином вишибають".
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23.06.2022 17:23 Відповісти
Можеш посмоктать у своего зеленого.

Ленке не даст полизать....там охранник лижет
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23.06.2022 20:44 Відповісти
Не виноватая я. Он сам пришол!
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23.06.2022 17:22 Відповісти
пуйловська шльондра
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23.06.2022 17:24 Відповісти
У курва!
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23.06.2022 17:28 Відповісти
Секрет старої німецької курви простий, як господарське мило - під час бурхливої комсомольської юності у НДР, вона була завербована ШТАЗІ. Відповідні документи, як компромат, має ФСБ і вона про це знає.
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23.06.2022 17:29 Відповісти
Ха ! Мілко копаєте ! Вона вчилася у Донецьку.
Відносно компромату - є реальне підтвердження, чи аби що ляпнути ??
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23.06.2022 19:03 Відповісти
Зачем на зеркало пенять , коль у себя рожица крива.. (поговорка)
Хочеться знати, як наша країна останні три роки готувалась до війни і хто нам розповідав про "мир в глазах" у ху#ла?
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23.06.2022 17:31 Відповісти
+100 отож...приказка наших ворогів кацапів як раз до лиця зеленої влади
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23.06.2022 17:51 Відповісти
перше ніж вимагати та обговорювати дії Меркель треба на себе подивитись. майже 30 років загравали та цілувались з рф., сприяли діяльності її агентів та на посади їх прилаштовували.
а винен хтось.
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23.06.2022 17:31 Відповісти
Найперш!!! Дайте хтось мельнику сіна! Для нього, як і для Зе- краще жувати, ніж подавати голос.. Дипломат х%:єв!!! ВОНО Ж РЕАЛЬНО ВИДНО,що зе напередодні ухвалення рішення прагне зірвати його, навіть висером клоуна з амбасади в Німцях.
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23.06.2022 17:35 Відповісти
Навздогін. Відправте туди Дещицю! Він на раздва навчить дойчів співати найкрутішу пісеньку в світі!)))
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23.06.2022 19:15 Відповісти
шо з комсомолки взять ?
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23.06.2022 17:37 Відповісти
Если с Украиной она и проскочит,то за двадцатилетний разгром бундесвера может и не пропетлять.
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23.06.2022 17:42 Відповісти
Нуу ... Це якщо рф реально вдарить (і попаде) по території ФРН.
А пройти Польщу зараз буде складно.
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23.06.2022 19:05 Відповісти
Меркель ответственна перед народом Германии, а не Украины. Вот пусть немцы и решают, несколько ее политика навредила Германии. Меркель не вела агрессивную политику по отношению к Украине, не члену ЕС и не члену Нато. По меньшей мере глупо со стороны посла устраивать подобные демарши. Если бы не война в Украине, за подобное было бы персона нон гранта и арриведерче чемодан-вокзал. Не понимаю, почему посол Украины взял себе в духовные наставники кацапское хамло Лаврова и его шайку *********.
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23.06.2022 17:43 Відповісти
нэ п.зды...
эта ***** спровоцировала войну - эта падло хотела утроить диктат на планете - она, Трамп, сиЦзинПинь и х.йло...

если не в теме - то не кукарекай
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23.06.2022 18:24 Відповісти
Она может быть трижды сволочью, но агрессивных действий она не вела. Избирали ее немцы, и никакими полномочиями по поддержанию мира во всем мире ее не наделяли ни немцы, ни ООН, ни конституция Германии и ни господь бог. Она была призвана действовать в интересах Германии. А если хочешь аплодировать глупым поступкам посла, так аплодируй, я тебе тут не доктор.
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23.06.2022 21:27 Відповісти
Меркель зробила свою справу - німці стали поціфістами!
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23.06.2022 17:44 Відповісти
Так ребята, соберитесь, разделяем дружественных нам немцев и овцу ссавшую им в уши. Эту "хитрожопую квочку" осудит история и Германия, если захочет. А наша задача: помогать ЗСУ, помнить друзей, как в лице граждан стран в одних случаях, так и граждан и их правительств в других и приближать победу нашей прекрасной страны. Меркель - канслер Германии пусть ее судит Германия и история. Историю, как мы помним пишет победитель вместе с мировым сообществом. Сообщество на нашей стороне. Победим - разберемся, а пока - желаю ей дожить до результатов нашей победы.
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23.06.2022 17:48 Відповісти
... и Германия, если захочет. Ти, Дюков, слухав, що сказав А. Дуда в Брукселі щодо того? То послухай, якщо польська для тебе зрозуміла. В ориґіналі то є прекрасний нищівний спіч щодо політики німців від часів і до сьогодення. Рекомендую.
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23.06.2022 18:25 Відповісти
Навздогін. Ваша побєда знята з виробництва вже давно!!)))
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23.06.2022 18:27 Відповісти
Її треба судити як військового злочинця,колишніх агентів кдб не буває....
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23.06.2022 17:51 Відповісти
стара,простітутка!
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23.06.2022 17:54 Відповісти
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23.06.2022 17:58 Відповісти
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23.06.2022 18:03 Відповісти
Сумно ...
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23.06.2022 19:08 Відповісти
Ташовикажете!!! А ничо, шо саме ця "ділянка розведення" трималася найдовше?
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23.06.2022 19:58 Відповісти
Right Now

@R1ght_Now

·

18 ч

Ватники пишут по поводу ухода компании Tikkurila: «Ну и нахрен они нужны? Только прибыль у нас отжимают, своими красками заместим, их не сложно сделать». Так а **** вы за 20 лет ничего не сделали, раз не сложно, долбоёбы пещерные?
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23.06.2022 18:13 Відповісти
Не *********** зараз НІ З КИМ, придурки!!! Замкніть свої зрадницькі писки!!! Не ви, невігласи, зараз ВИРІШУЄТЕ!!! Не перешкоджайте Україні на шляху до НОРМАЛЬНОЇ держави... Хай Воля Божа наверне вас на правильний шлях, а ми пильнуємо
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23.06.2022 18:17 Відповісти
сиди не воняй - кожне гівно під пророка конає...
дурне як пробка - а лізе перднуть
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23.06.2022 18:26 Відповісти
Хто "ми"? Релігійні фанатики та невігласи?
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23.06.2022 18:52 Відповісти
Оставте эту старую пердунью.Там в голове благополучие немцев,на остальных ей плевать.
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23.06.2022 18:36 Відповісти
и где
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23.06.2022 18:39 Відповісти
Фрау з путіним завжди працювала в дуеті. У 2008 у бухаресті фрау нікому нічого не говорила і зненацька застала, коли за пять хвилин перевернула весь саміт. Там ще гарцював листоношею Саркозі. Зараз фрау говорить, що в Україні тоді були дрязги. Бабушка української корупції завжди працювала на путіна і в питанні НАТО, а в питаннях церкви ганяла по церквах світу і просила не підтримувати томос і таке інше. За Ляшком - це дві обідрані московські лисиці. Путін тоді був головою ВТБ банку і зграя осіб без батьківщини у 2009 році отримали грандіозний кредит у 2.5 ярди зелені під заставу 6 метобєктів. Бабки поділили а Вітю Ростовського "кинули". Ось така була ціна в бухаресті і газові угоди.
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23.06.2022 18:42 Відповісти
Фрау Ріббентроп.
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23.06.2022 18:51 Відповісти
Як легко жбурляти каміння в пенсіонерку - хіба це функція дипломата. Як би там не було але ж німці її вибирали й переобирали. Це не повага. Таке собі хуторянство.
Обізвав Шольца і аж через місяць вибачився.
У відставку
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23.06.2022 19:12 Відповісти
Шольця? Дужо підтримую!!!!
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23.06.2022 19:59 Відповісти
Эта старая тварь должна окончить свою говеную жизнь в восстановленной тюрьме Шпандау.
И в мировой истории она будет записана, как мутер выкормившая неофашизм=рашизм.
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23.06.2022 19:42 Відповісти
ШтаZzi гебешне
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23.06.2022 19:44 Відповісти
KGBscna kurwa.
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23.06.2022 19:53 Відповісти
Орки систематически ддосчт украинские сайты гос структур, не остаемся в долгу, заходим на сайт ban-dera.com устанавливаем побольше запросов и побольше сайтов на которые будет идти отака, и оставляем включеннвм в браузере, программа сама начнет валить орковские сайты, делимся ссылкой
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23.06.2022 20:08 Відповісти

Проституція для деяких вигідна справа на все життя.
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23.06.2022 20:11 Відповісти
"ексканцлерки" це що таке взагалі? знаю, ексканслер. Покажіть мені цього грамотія?
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23.06.2022 20:27 Відповісти
Ти задовбав. Меркель - ексканцлерина, а була канцлерина.Так її самі німці називають.
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24.06.2022 03:32 Відповісти
МЕРКЕЛЬ В ГЕРМАНІЇ - ЦЕ ЯНУКОВИЧ В УКРАЇНІ. ЯЯКЩО ЇЇ ВІЗЬМУТЬ ЗА ЖОПУ - ПОЇДЕ К ПУТІНУ
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23.06.2022 22:07 Відповісти
 
 