Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник
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Ексканцлер ФРН Ангела Меркель заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо чесно, то я був реально в шоці, побачивши це перше інтерв’ю ексканцлерки. Річ у тім, що проводив його мій добрий знайомий – журналіст із журналу Spiegel Александер Осанг. Тож я відверто напросився поставити Меркель низку питань, на що він люб’язно погодився, і два з них таки пролунали", - розповів він.
Перше стосувалося того, чи відчуває Меркель особисту провину й відповідальність за політику умиротворення Путіна, яка призвела до агресії Кремля, а друге – чи визнає ексканцлерка помилковим її рішення про блокування вступу України до НАТО у 2008 році, що уможливило війну на винищення українського народу.
"Її відповіді всім відомі: Меркель рішуче заперечила, що допустилася будь-яких помилок щодо загравання з Росією. Отже, саме мені довелося піддати ці висловлення жорсткій атаці у німецькій пресі.
Думаю, що така незрозуміла відсутність самокритики, всі ці абсурдні відмовки поставлять під загрозу всю політичну спадщину Меркель. Зрештою, навіть президент Франк-Вальтер Штайнмаєр знайшов у собі сили визнати хибність попереднього курсу ФРН щодо РФ", - додав дипломат.
Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у першому інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала війну проти України.
Будь ласка, зачекайте...
"Мінськ-4" в березні ц.р. в Бресті і Стамбулі вже обговорювався, як мінімум.
А "Мінськ-1,2" не були виконанні практично саме через те, що касапи бойкоиували свою частину зобов'язань, що дало можливість Україні не виконувати свою. Але дало нам можливість відбудувати і поставити на ноги ЗСУ!
вони завжди «правильно» все роблять, а винен хтось інший,
х!йло також не може визнати що припустився помилки коли почав війну
Розвалила вщент бундесфер, підсадила економіку Німеччини плєшивому на нафто\газовий гачок ....
Розумне питання, чи не була вона агентом штазі?
Как кацапы переживают и волнуются за сучку гб-шную...
І ява триста пядесята
На костер....******* (тебя)!
Ленке не даст полизать....там охранник лижет
Відносно компромату - є реальне підтвердження, чи аби що ляпнути ??
Хочеться знати, як наша країна останні три роки готувалась до війни і хто нам розповідав про "мир в глазах" у ху#ла?
а винен хтось.
А пройти Польщу зараз буде складно.
эта ***** спровоцировала войну - эта падло хотела утроить диктат на планете - она, Трамп, сиЦзинПинь и х.йло...
если не в теме - то не кукарекай
@R1ght_Now
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18 ч
Ватники пишут по поводу ухода компании Tikkurila: «Ну и нахрен они нужны? Только прибыль у нас отжимают, своими красками заместим, их не сложно сделать». Так а **** вы за 20 лет ничего не сделали, раз не сложно, долбоёбы пещерные?
дурне як пробка - а лізе перднуть
Обізвав Шольца і аж через місяць вибачився.
У відставку
И в мировой истории она будет записана, как мутер выкормившая неофашизм=рашизм.
Проституція для деяких вигідна справа на все життя.