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Україна хоче придбати в Німеччини 10 систем ППО IRIS-T: вже укладено контракт на закупівлю першої з них, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо,iris-t

Україна уклала контракт із німецьким виробником зброї Diehl Defence про придбання системи протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною", – зазначив він.

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За словами Мельника, вже було укладено контракт із Diehl Defence на закупівлю першої такої системи вартістю 178 мільйонів євро коштом німецького уряду.

Посол також додав, що, за його інформацією, "ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни".

"Тож я дуже сподіваюся, що німецький уряд відкладе в сторону всі відмовки і надасть Україні максимально можливу військову допомогу, зокрема і з власних резервів", – підсумував Мельник.

Зазначимо, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
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Топ коментарі
+26
Если бы мой дед( почивший в 2002г) узнал как я радуюсь тому что немецкие танки едут в Украину, он бы меня точно задушил
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23.06.2022 17:19
+20
А мои обе бабушки пережившие вторую мировую или как сейчас нужно говорить, спецоперацию Гитлера, наоборот были рады немцам. Говорят что при немецкой окупации жилось лучше чем до войны и после *освобождения* красной армией. При немцах вих селах никто от голода не умер и никого не убили, чего не скажешь про советскую власть. Немцы даже нашим детям шоколад раздавали видя как они жили. А при Сталине люди котов ели за пару колосков или гнилых бурряка собраных на убраном поле на Магадан отправляли откуда большинство уже не вернулось
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23.06.2022 17:40
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Если бы мой дед( почивший в 2002г) узнал как я радуюсь тому что немецкие танки едут в Украину, он бы меня точно задушил
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23.06.2022 17:19 Відповісти
Пи драми свох родны называй, или у таких выродков родных нет?
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23.06.2022 17:36 Відповісти
Да, и сейчас он вас бы задушил... от радости!
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23.06.2022 17:40 Відповісти
радоваться рано , они прийдут в 2025 году.....сейчас нам нужны арт системы
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23.06.2022 18:39 Відповісти
А мои обе бабушки пережившие вторую мировую или как сейчас нужно говорить, спецоперацию Гитлера, наоборот были рады немцам. Говорят что при немецкой окупации жилось лучше чем до войны и после *освобождения* красной армией. При немцах вих селах никто от голода не умер и никого не убили, чего не скажешь про советскую власть. Немцы даже нашим детям шоколад раздавали видя как они жили. А при Сталине люди котов ели за пару колосков или гнилых бурряка собраных на убраном поле на Магадан отправляли откуда большинство уже не вернулось
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23.06.2022 17:40 Відповісти
Мені бабуся теж розповідала. Я якось вже писав на цю тему. Бабуся каже, твоя мама була ще маленька як прийшли німці. Твій дід був на війні, а ми з твоєю мамою жили в селі. Каже вони (німці) не знущались, брали в нас курячі яйця, пили молоко, жили самі в хаті, а ми в повітці. Пригощали маленьку шоколадом. Коли червона армія вже наступала, тихенько вночі пішли, нас не будили, що цікаво, каже і постіль за собою заправили. А коли прийшли наші, забрали свиню, корову і курей. Залишили одну козу і то тільки того шо вона втікла. Кажуть, нам сАлдат кАрміть нАда... А козу пАймаєте і будєте мАлАко піть...
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23.06.2022 18:51 Відповісти
Иди ты нахер. У меня есть дальняя родственница бабулька, так она этих немцев терпеть не может. Когда была маленькая их посылали со школы с учительницей на поле работать, когда обратно шли мимо баштана мальчик побежал к кавунам, его немцы повесили рядом и он весел несколько дней и остальным учительница говорила, когда они мимо проходили, чтобы в ту сторону не смотрели.
Ее лично немец поднял за шкирку и спросил, как тебья зовут дьевочка? Та сказала Кааатя. Он хорошее имя и отпустил свысока ее на землю.
Сейчас говорит, падлюки целуются с немцами...
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23.06.2022 19:52 Відповісти
Разные люди были. Нелепо отрицать, что среди немцев была куча фашистов-нацистов. Жесткоких убийц. Но были и обычные "гансы", которые пошли на войны, потому что вариантов не было. Так вот среди "русни" таких "иванов" практически нет. Уверен, что единицы нормальных тоже встречаются... Я имею ввиду, отношение к мирным гражданам... Но, это не снимает с них вины за вторжение...
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23.06.2022 21:06 Відповісти
То навіщо зараз про це говорити, щоб росія налякала німців і ті відмовилися від поставок?
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23.06.2022 17:22 Відповісти
німці це вчора опублікували у відкритих джерелах
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23.06.2022 17:28 Відповісти
кацапи німецькі ЗМІ не читають, в них челюсть заточена тільки на стирену ординську, якою також корнистуються тут половина понаїхавших під час голодоморів.
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23.06.2022 20:35 Відповісти
І хто ж тебе за язик тягне?
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23.06.2022 17:23 Відповісти
така стратегія і політика в "зелених слуг" - піаритися.
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23.06.2022 17:25 Відповісти
Чим? Вже налякала газом. А більше нічим. По оркінським каналам крутять, що німці зимою замерзнуть. Другий потік готовий. Щоб орки боялись. Деза в війні, то друга зброя.
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23.06.2022 17:27 Відповісти
Ось. Посол Мельник надавив, а Ви його критикуєте.
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23.06.2022 17:24 Відповісти
А Зоя де? Я, з початку війни. банять...... Не знаю чому. Вже третій нік міняю.
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23.06.2022 17:29 Відповісти
Мабудь фігню всяку пишете.
А взагалі, причину бану можна узнати написав адміну на спеціальний мейл. Я правда ніколи не писав, бо після кожного бана казав собі, що ноги моєї тут більше не буде..
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23.06.2022 17:32 Відповісти
🤣хлопці як хлопці)
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23.06.2022 17:35 Відповісти
Посол може надавити собі мозоль на язикові, а не на уряд Німеччини.
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23.06.2022 17:27 Відповісти
може нашим можновладцям краще інколи і промовчати???
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23.06.2022 17:27 Відповісти
Що тут такого? Розказав місце розташування? Ні. Просто контракт. Це всесвітньо відома практика. І в цьому нічого таємного не має. Я, впевнений, що орки ще раніше знали.
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23.06.2022 17:32 Відповісти
якби ж ми почули таку новину роки два тому..
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23.06.2022 17:28 Відповісти
Да нафіга? Краще дорогу заасфальтуйте!
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23.06.2022 17:30 Відповісти
Прямо через кремль до Литви.
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23.06.2022 17:33 Відповісти
вже непогано
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23.06.2022 17:31 Відповісти
Обожнюю іриски з дитинства! Добра допомога,справа тільки в кількості.
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23.06.2022 17:34 Відповісти
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23.06.2022 17:35 Відповісти
Рояль ему!
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23.06.2022 17:41 Відповісти
Нужно давить на немчуру что чем быстрее они поставят Украине вооружение тем быстрее мы победим врага и закончим войну и закончится мировой кризис. А не то все растянется на долгие годы и коренные немцы вплавь будут добираться до Великобритании спасаясь от десятков миллионов голодных беженцев которые рашисты скоро погонят на Европу
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23.06.2022 17:35 Відповісти
"вже укладено контракт" - цим все сказано
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23.06.2022 17:40 Відповісти
Якщо система стаціонарна то доля її вирішена, потрібна мобільність! Наскільки я знаю ніхто не купляє озброєння, якщо воно не прийнято самою країною виробником! Пам"ятаю нмці у другу світову робили балістичні ракети Фау-2 у печерах, а у нас як кажуть "кінь не валявся" - мабуть легше клянчити та не перейматись цим...
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23.06.2022 17:48 Відповісти
В каждом контракте бывает пункт -"фарс-мажорных" обстоятельств.
А немецкие юристы на это " профи".
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23.06.2022 17:53 Відповісти
Правильно, замість того щоб направити ці сотні мільйонів євро на Південмаш та інші власні оборонні виробництва, наша влада вісім років виплачувала пенсії на окупованих територіях та будувала стадіони з дорогами.
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23.06.2022 17:54 Відповісти
А Украина не хочет организовать своё производство систем противовоздушной обороны? Или у нас в стране безработица уже нету?
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23.06.2022 19:14 Відповісти
Вот взял бы и организовал стартап
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23.06.2022 19:50 Відповісти
Ага, и мишень большую вокруг завода нарисовать.
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23.06.2022 21:56 Відповісти
ну ты тупой
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23.06.2022 23:53 Відповісти
"Украина хочет" чи "Украина заключила контракт"?
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23.06.2022 19:58 Відповісти
Это будет так не скоро, что мы про это ещё 10 разнапишем и столько же раз забудем.
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23.06.2022 20:49 Відповісти
 
 