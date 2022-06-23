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У Німеччині збільшується кількість прихильників укладення якнайшвидшого перемир'я з РФ за будь-яку ціну, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

німеччина

Німців лякає той факт, що війна РФ проти України може тривати ще дуже довго.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир’я будь-якою ціною, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії", - наголосив він.

За словами Мельника, німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже сьогодні призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут.

"Насправді всі ці занепадницькі настрої є для нас значним викликом на майбутнє, адже вони підвищуватимуть тиск на німецький уряд. Водночас хотів би заспокоїти читачів: жодного викручування рук під час згаданого візиту європейського "квартету" не було", - додав посол.

Також читайте: Слова Меркель про Україну ставлять під загрозу всю її політичну спадщину, - посол Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
Немцьі рассматривают Украину и украинцев как жертву , а англичане и американцьі - как победителя . Вот и вся разница .
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23.06.2022 17:39
+44
поправлю тебе - німці розглядають СЕБЕ, як переможців, бо якщо переможе Україна, то вони з своює обісраню францією і мінетчиною будуть нікому не потрібні, в ріст підуть Польща Україна Об'єднана Литва (коли поверне собі білорусів з Землею і людьми)
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23.06.2022 17:40
+42
Обращу внимание на факт МАЛОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НЕМЦЕВ про геноцид украинцев кацапами .
как то смотрела как миллионерКа Кармен Хейс пускала слезу в тюрьме ЮАР , где 18 лет просидел Нельсон Манделла
А ЧТО ЗНАЮТ миллионеры и простые немцы про мильоны украинцев закатованных кацапами и мильоны украинцев 25 лет отсидевших в лагерях Сибири ????

31 год Независимости и ни один тв канал и СМИ не сделали циклов передач для ЗАПАДНОГО зрителя и читателя ‼️‼️
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23.06.2022 17:42
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Коли свинопси будуть у німетчині, тоді і буде мати значення бажаня гансів та фриців, про різні угоди з касабами! Мабуть забули 44 рік, розп'ятих хлопчіків, дівчат, жінок і т. д., за наказом жюкова?
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23.06.2022 18:47 Відповісти
сцыкуны колбасные !!!!
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23.06.2022 18:52 Відповісти
Будь,якою,лише,за рахунок німецької території!!!
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23.06.2022 18:58 Відповісти
ФРН досить самодостатня, і переслідує тільки свої інтереси в першу чергу, далі - інтереси партнерів. ********* з сильними, а від сильних допомоги не чекай, якщо ти не в сфері їх інтересів.
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23.06.2022 19:01 Відповісти
Німеччина не самодостатня і всю свою державну історію (кінець 19 століття, з Бісмарка) залежить від ресурсів з Східної Європи і **********.
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23.06.2022 19:56 Відповісти
Бо там можна дешево взяти. Але якщо є технології, то ніхто не буде зациклюватися на одному постачальнику сировини, технології треба втілювати в життя, інакше це зробить хтось інший.
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23.06.2022 23:23 Відповісти
Блин... Да все роли давно расхватаны. Все обговорено, нет только одного- сценария, где бы рассматривался вариант сопротивления и успешного сопротивления украинцев. Украина сейчас раздражитель для Евробанды. ***** в свое время расписал непобедимость и силу российцев, напустил дыму и наобещал всяких ништяков, причем все уже получено и благополучно пропито, а тут- засада... И что делать, как теперь распетливать ситуацию никто толком не знает. Европа Украину давным давно слила а Украина с ней все заигрывает...
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23.06.2022 19:10 Відповісти
Мельника слухати -себе не поважати ! Повністью прозеленська людина !
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23.06.2022 19:14 Відповісти
idiot
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23.06.2022 23:21 Відповісти
Шановним панам німцям доведеться вдовольнитися пісною *******.
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23.06.2022 19:17 Відповісти
Та гівно - питання!
Всім охочим німцям які дуже хтять "припинити війну в Україні за будь-яку ціну" посол Мельник мае запропонувати відписати росії землі Баварії та й хай орки котяться к куям собачім з України, та й освоюють нові надбання мордора в Германії!
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23.06.2022 19:20 Відповісти
Раз любой, это здорово, отдают России Баден Баден..или часть Баварии... В обмен на наши оккупированные территории и все довольны)))

Самое простое решение, должно устраивать все стороны, тем более немцы согласны на всё...

Хорошего вечера
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23.06.2022 19:22 Відповісти
Гансы, выкормившие неофашизм=рашизм, идите в ЖОПУ.
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23.06.2022 19:33 Відповісти
впечатлительные *****
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23.06.2022 19:44 Відповісти
Звідка у посла така інформація? Можливо він спеціально розкручує цю дезу?
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23.06.2022 19:52 Відповісти
idiot tu
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23.06.2022 23:22 Відповісти
Мельник - ганьба української дипломатії. Такий тип міг стати послом тільки при зеленому дебілі і агенті феесбе Єрмаку. Всі його дитячі витівки дискредитують Україну. Здається саме для йього його і призначили зелені.
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23.06.2022 19:58 Відповісти
verpiss dich zu *************
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23.06.2022 23:24 Відповісти
Прекрасна новина!

Завдячуючи німцям війна має закінчитись!

Сподіваюсь, Баварія чи Вестфалія достатньо багаті землі, щоб претендувати на визначення "за будь-яку ціну"?
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23.06.2022 20:12 Відповісти
Сомневаюсь в искренности посла Мельника. Факты говорят об обратном. Если он имеет ввиду ватников по статусу "российских переселенцев", тогда согласен, т.к. здесь их процентов 86 не меньше.
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23.06.2022 20:19 Відповісти
Beruhige dich und nimm Bojara.. weisst er)))
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23.06.2022 23:25 Відповісти
Німаки можуть мріяти про що завгодно, реальність зовсім інша.
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23.06.2022 20:40 Відповісти
Это если им сейчас страшно, что будет если реально воевать придётся в центральной Европе например. Они там вообще поабсираются
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23.06.2022 20:42 Відповісти
Так, ми вже не вибачаємося, а знову щось несемо. Дипломатія це тихо і так як нам потрібно, а не оце все. Дипломат, мля
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23.06.2022 20:44 Відповісти
пора открывать границы для сирийцев в германию... он должны понять, что их ждет...
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23.06.2022 21:10 Відповісти
Дивно, а де були ці німці коли в лютому 1942 року їм совьєти пропонували теж укласти перемир'я, чому вони тоді не думали про добробут і те що війна буде тривати ще 3 роки. І взагалі, а яке відношення мають німці до війни між Пуйлостаном і Україною, що варто прислуховуватися до їх думки.
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23.06.2022 21:14 Відповісти
Як же нам не вистачає зараз німецьких дідів. Вони точно знали як з русішшвайнен треба розмовляти.
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23.06.2022 21:23 Відповісти
Ну то й віддайте оркам східну прусію свою, а з нашої землі нехай забираються геть, ось й буде - на будь яких умовах
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23.06.2022 21:24 Відповісти
Ок, цікаво які СВОЇ території віони віддадуть рашці заради закінчення цієї війни за будь-яку ціну.
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23.06.2022 21:51 Відповісти
Плохой дипломат и никчемный человек! Моё сообщение о действительном положении в Германии удалено, Мельник лжёт, очевидно специально, чтобы ухудшить взаимоотношения с Германией. Это честный и порядочный народ, помогающий украинцам. Откуда Мельник берёт
свои сведения, разве что с потолка. Не верьте ему. Просто его не уважают здесь, поэтому он мстит.
Очень много зависит от дипломатов, от их профессионализма или непрофессионализма.
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23.06.2022 22:41 Відповісти
До маши Пісюн.добавися русішес швайн Алконавт.. Де твій Мухосранськ?
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23.06.2022 23:28 Відповісти
Цей посол сама більша ганьба України. Говорить,як гопник і поводить себе як неуч. Мову і ту не знає.Говорити про захист українців,то хуже орків.
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23.06.2022 23:20 Відповісти
маша Пісюн.
Звідки ти вилізло?
З яких ******?
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23.06.2022 23:27 Відповісти
Нафуй
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23.06.2022 23:39 Відповісти
якби одразу дали зброю а не на 4-й місяць,
то війна могла бути коротшою
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24.06.2022 00:35 Відповісти
Мир любой ценой ? Не вопрос. Только пусть тогда эту "любую цену" платят сами те, кто требует такого "мира".
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24.06.2022 01:30 Відповісти
Так може Німеччина надасть РФ 20% своєї територіі, щоб віська РФ повністю залишили Україну?
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24.06.2022 04:55 Відповісти
Верьте побольше этой «пятой колонне» Мельнику. Всё время с начала полномасштабной войны он больше вредит, чем приносит пользы. Немцы, конечно, не заинтересованы в длительной войне, но никто не предлагает уступить и закончить войну любой ценой. Это всё блаблабла. Почему посол тогда конкретно не указывает, на кого из политикой он ссылается? Живу в Германии, смотрю и читаю местные новости + общаюсь регулярно с населением. Никто, АБСОЛЮТНО никто не выражал такой позиции. В сми уже активно говорят население к экономии энергии, призывают к личной ответственности и благоразумию. Политики предлагают решать вопрос по-разному, но ни одна партия не призывает вернуться в направлении «раша форэва». Так что, этот так называемый посол - 99% прорасейский агент
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24.06.2022 15:03 Відповісти
До великої інфляції призвела не війна в Україні, а два роки марних та шкідливих "лохдаунів", та ввімкнений друкарських верстат під час цього процесу. Посол Мельник про це не знає? І свідомо "підіграє" агресорам?
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24.06.2022 22:47 Відповісти
Україна і її громадяни не повинні жити за вказівками Німеччини якій набридла війна. Німцям всеодно як війна завершиться . Вони й так не дуже хотять надавати допомогу . Для України основні партнери це США і Великабританія . І якщо Україна не буде йти на всілякі уговори Німеччини тоді усе буде добре.
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04.08.2022 17:20 Відповісти
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