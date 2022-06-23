У Німеччині збільшується кількість прихильників укладення якнайшвидшого перемир'я з РФ за будь-яку ціну, - посол Мельник

Німців лякає той факт, що війна РФ проти України може тривати ще дуже довго.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир’я будь-якою ціною, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії", - наголосив він.

За словами Мельника, німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже сьогодні призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут.

"Насправді всі ці занепадницькі настрої є для нас значним викликом на майбутнє, адже вони підвищуватимуть тиск на німецький уряд. Водночас хотів би заспокоїти читачів: жодного викручування рук під час згаданого візиту європейського "квартету" не було", - додав посол.

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