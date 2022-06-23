У Німеччині збільшується кількість прихильників укладення якнайшвидшого перемир'я з РФ за будь-яку ціну, - посол Мельник
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Німців лякає той факт, що війна РФ проти України може тривати ще дуже довго.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, доводиться констатувати, що в самій Німеччині наростає кількість голосів на користь укладення якнайшвидшого перемир’я будь-якою ціною, адже мало хто дійсно може собі уявити поразку Росії", - наголосив він.
За словами Мельника, німців відверто лякає той факт, що ця війна, яка вже сьогодні призвела до небувалої інфляції, може тривати ще дуже довго і поставити під загрозу їх добробут.
"Насправді всі ці занепадницькі настрої є для нас значним викликом на майбутнє, адже вони підвищуватимуть тиск на німецький уряд. Водночас хотів би заспокоїти читачів: жодного викручування рук під час згаданого візиту європейського "квартету" не було", - додав посол.
Будь ласка, зачекайте...
Всім охочим німцям які дуже хтять "припинити війну в Україні за будь-яку ціну" посол Мельник мае запропонувати відписати росії землі Баварії та й хай орки котяться к куям собачім з України, та й освоюють нові надбання мордора в Германії!
Самое простое решение, должно устраивать все стороны, тем более немцы согласны на всё...
Хорошего вечера
Завдячуючи німцям війна має закінчитись!
Сподіваюсь, Баварія чи Вестфалія достатньо багаті землі, щоб претендувати на визначення "за будь-яку ціну"?
свои сведения, разве что с потолка. Не верьте ему. Просто его не уважают здесь, поэтому он мстит.
Очень много зависит от дипломатов, от их профессионализма или непрофессионализма.
Звідки ти вилізло?
З яких ******?
то війна могла бути коротшою