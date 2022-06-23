Країни-партнери жорстко контролюють розподіл і використання наданої зброї, - Міноборони

Міжнародні партнери жорстко контролюють процес розподілу та використання зброї, яку надають Україні, і наступного разу допомоги не буде, якщо Україна не виконуватиме своїх зобов'язань.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Система контролю існує дуже жорстка, і якщо ми не виконуємо зобов’язання і сподівання по розподілу і використанню цієї зброї, вона просто не буде надходити наступного разу. Крім того, ці системи контролю створені відповідно до всіх вимог ЄС. Якщо ми говоримо про США, то відповідно до їх вимог. Тому вкрай важливо: якщо ви чуєте навіть від тих спікерів, які проти Путіна і за Україну, але починають руйнувати наш імідж як надійного партнера-споживача зброї, ви повинні розуміти, що це - російська диверсія", - сказала Маляр.

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Вона зауважила, що неодноразово різні люди оприлюднювали інформацію про ті чи інші укладені домовленості чи плани постачання тих чи інших видів озброєння, а потім це зривалося.

"У нас на початку повномасштабного вторгнення дійсно зривалися контракти, тому ми повинні це усвідомлювати. Нашому суспільству зараз дуже складно зробити вибір між жагою бути поінформованими і можливістю почекати, поки все буде реалізовано і офіційно повідомлено. Тому ми дуже стримані в цьому (інформуванні про постачання зброї — ред.), тому що росія намагається всіляко зашкодити", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що неодноразово фіксувалися факти подачі Росією викривленої інформації про використання зброї в Україні через афілійованих до неї спікерів, блогерів, лідерів думок, які мають багато підписників і користуються певною довірою в Україні.