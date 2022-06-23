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Країни-партнери жорстко контролюють розподіл і використання наданої зброї, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр,ганна

Міжнародні партнери жорстко контролюють процес розподілу та використання зброї, яку надають Україні, і наступного разу допомоги не буде, якщо Україна не виконуватиме своїх зобов'язань.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Система контролю існує дуже жорстка, і якщо ми не виконуємо зобов’язання і сподівання по розподілу і використанню цієї зброї, вона просто не буде надходити наступного разу. Крім того, ці системи контролю створені відповідно до всіх вимог ЄС. Якщо ми говоримо про США, то відповідно до їх вимог. Тому вкрай важливо: якщо ви чуєте навіть від тих спікерів, які проти Путіна і за Україну, але починають руйнувати наш імідж як надійного партнера-споживача зброї, ви повинні розуміти, що це - російська диверсія", - сказала Маляр.

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Вона зауважила, що неодноразово різні люди оприлюднювали інформацію про ті чи інші укладені домовленості чи плани постачання тих чи інших видів озброєння, а потім це зривалося.

"У нас на початку повномасштабного вторгнення дійсно зривалися контракти, тому ми повинні це усвідомлювати. Нашому суспільству зараз дуже складно зробити вибір між жагою бути поінформованими і можливістю почекати, поки все буде реалізовано і офіційно повідомлено. Тому ми дуже стримані в цьому (інформуванні про постачання зброї — ред.), тому що росія намагається всіляко зашкодити", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що неодноразово фіксувалися факти подачі Росією викривленої інформації про використання зброї в Україні через афілійованих до неї спікерів, блогерів, лідерів думок, які мають багато підписників і користуються певною довірою в Україні.
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Топ коментарі
+41
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23.06.2022 17:59
+39
Бо вони наскрізь бачать зеленського та компанію.
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23.06.2022 17:56
+37
Русні *****:

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23.06.2022 18:02
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Бо вони наскрізь бачать зеленського та компанію.
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23.06.2022 17:56 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.06.2022 18:01 Відповісти
та їм пох місцеві павуки в банці, вони вже раз в 1991 році без війни совок зруйнували, а ******** і поряд з совком не стояла. це нам відбитися від ординців потрібно.
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23.06.2022 18:03 Відповісти
И потому ездят к нему, оказывают военную помощь, рейтинг Зеленского один из самых высоких в мире, его зовут выступать во всех важных мероприятиях. Таблойды постят его фото регулярно... . Видимо вы правы, если бы не президент хер бы что дали. Или я вас не правильно понял?
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23.06.2022 18:03 Відповісти
Ото лизнув так лизнув
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23.06.2022 18:10 Відповісти
Ризиковано лизнув! Ледве мова не застрягла... 😱
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23.06.2022 20:07 Відповісти
По перше, зброю дають Україні, а не жменці шахраїв.
По друге, рейтинг Зеленського, це виключно, заслуга народу України, бо для жителів США та Європи, він президент воюючої країни!
І можеш бути впевнений, якби десь в Лондоні чи Вашингтоні, детально розклали по полицям, хто такі Єрмак, Татаров, Тищенко, та інше лайно з оточення Зеленського, згадали б цитати про «Країну-проститутку» і озвучили всі скандали за три роки, справи йшли б інакше.
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23.06.2022 18:25 Відповісти
Дают оружие не благодаря Зе, а вопреки , неужели не понятно ?

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23.06.2022 18:59 Відповісти
Запитання на логіку його популярність на заході нам допомагає чи ні? Ви ще скажіть якби він втік нічого би не змінилося.
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23.06.2022 19:44 Відповісти
Я впевнений, що змінилося б. На краще.
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23.06.2022 20:01 Відповісти
Ти дибіл. Країні в якої тікає влада ніхто важкої зброї не дає. Русня на це розраховувала, в нашому випадку перетнулися різні події. Те що він не втік це дуже важливо.
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23.06.2022 20:10 Відповісти
Зараз вирішальною є не чиясь популярність - військові профі чудово розуміють, що розпочалася гаряча стадія глобальної війни, а це вже стратегія, а не політичні іграшки. Тому підтримують Україну, а не якусь персону. Йдеться про виживання цивілізації - а можливо, й людства і взагалі біологічного життя на глобусі.
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23.06.2022 20:11 Відповісти
Дядя,ти Д урак?
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25.06.2022 20:04 Відповісти
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23.06.2022 17:59 Відповісти
Русні *****:

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23.06.2022 18:02 Відповісти
Ґатлінґ теж незле))) Але ж то НЕНАЇДА!!! . Хоча для москаля можна й треба!!!
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23.06.2022 18:10 Відповісти
Для москаля не шкода. Головне, щоб набоїв була достатня кількість.
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23.06.2022 19:50 Відповісти
Додай опцію "русня дуже далеко" Там має бути ХОРОША ракета.😎
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23.06.2022 18:07 Відповісти
І ще "русня дуже далеко, а вітри не в наш бік":

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23.06.2022 19:55 Відповісти
На жаль, завдяки обертанню Землі, вітри частіше дмухають зі сходу на захід. Тому радіацію з європейської частини рашки понесе на саму Європу, та й нас не омине.
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24.06.2022 04:16 Відповісти
‼️‼️Министерство обороны могло бы предложить странам НАТО проводить работЫ военным врачам на територии Украины . ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА ВОЙНЕ
ТАК ЖЕ можно было бы предложить студентам медикам из ЕС работать медсёстрами и медбратьями в украинских военных госпиталях
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23.06.2022 18:00 Відповісти
Так, слушно! То є практика медицини катастроф в екстремальних умовах...
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23.06.2022 18:38 Відповісти
А з полоненими кацапами можна проводити цікаві досліди у стилі доктора Йозефа Менгеле...

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23.06.2022 20:23 Відповісти
ну що там розподіляти? 1 гаубицю на 3 фронти, або 555 снарядів на 2 гаубиці..., або як зараз "частину" HIMARS на всіх охочих...
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23.06.2022 18:02 Відповісти
каски, бронежелеты, сухпайки, аптечки, стрелковое оружие и боеприпасы к ним..... все это очень хорошо к грязным ручатам прилипает.....
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23.06.2022 19:28 Відповісти
Ну, насипала, так насипала! Тепер подоляки з арєстовічами пають повні городи каміння! 😊 Воно і правильно! То справді афілійовані з кацапами рупори.
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23.06.2022 18:05 Відповісти
Одягніть на Зєлєнського собачий ошийник з електрошоком і приставте наглядача з Британії. І тоді все буде "ОК"!
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23.06.2022 18:06 Відповісти
... маляр незаглядуй на росію,що вони кажуть, твоє діло боронить країну.
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23.06.2022 18:07 Відповісти
А що,в когось є сумніви?!
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23.06.2022 18:10 Відповісти
Це зрозуміло. Яка нічого не розуміє. Слова підбирай "між жагою бути поінформованими і можливістю почекати" смертей наших дітей, людей і захисників.
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23.06.2022 18:12 Відповісти
Разве это новость? Про это неоднократно были заявления западных политиков и военных. Очередное пустое выступление "заместителя". Какое убожество...
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23.06.2022 18:13 Відповісти
що чути, що відомо стосовно конкретики посту пропарашинського політика-жабоїда Режиса де Кастелино: «...Два французских самоходных орудия CAESAR были захвачены русскими целыми и невредимыми. В настоящее время они находятся на заводе "Уралвагонзавод" для изучения методом обратного инжиниринга.»?????
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23.06.2022 18:13 Відповісти
Поки про це гутарять лише .sru
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23.06.2022 18:55 Відповісти
при том шо указывают, типо парашная мса-с получше будет.
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23.06.2022 19:16 Відповісти
Думаю фейк.
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23.06.2022 18:57 Відповісти
Ганна Маляр спеціально переносить наголос на використання зброї з контролю за її розподілом та можливого крадіжки постачання подвійного призначення як це вже було місяць тому. Вона хоче сказати що Захід буде проти використання зброї по цілям що знаходяться за перебриком. Тобто Зеля боїться відрізати собі шлях до тих перемовин, коли він із Путлером домовиться десь посередині.
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23.06.2022 18:28 Відповісти
.... если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр
---------------------
США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам. Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.
--------
без ликвидации фсбшной агентуры в органах власти и безопасности доверия к Украине, со стороны Западных партнеров, не будет.
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23.06.2022 18:30 Відповісти
Знаючи це кодло пройдисвітів при владі в Україні, американці по іншому і не могли вчинити. Коли була перша інформація про 40 мілліардів $ для України, Арахімія ледве не світився від екстазу.
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23.06.2022 18:37 Відповісти
сообщает CNN: "Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 23 июня 2022 года, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов. Издание со ссылкой на источники в White House отмечает, что очередная военная помощь будет объявлена сегодня. В пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая сумма пакета составит примерно 500 млн долларов.
В то же время в WH отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи".
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23.06.2022 18:52 Відповісти
Так, бо вони *****, де подівся один з найбільших ареналів планети.
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23.06.2022 19:02 Відповісти
А Єрмак між тим фоткається із Залужним, тіпа на нараді сидить. Ось, де ганьбище.
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23.06.2022 19:29 Відповісти
На якій підставі людину, яка не є навіть державним службовцем, допускають до державних таємниць? Ті хто це робить безросудливо порушують всі законні норми, посадові інструкції і здоровий глузд. Яка кримінальна відповідальність за такі дії? А тут виявляється що то блогери своїми фантазіями і здогадками розриваають контракти на шмаття. Якщо ж блогери оприлюднюють секретну інформаці., то хто їм ту інфу зливає, коли по нарадах в ОПі і штабах швендяють всі кому не ліньки? Лисий з 95-го ще на РНБО не заявлявся ?
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23.06.2022 20:42 Відповісти
Так само треба з грошами допомоги, по-перше треба скорочення держ службовців на 90%+
Тім хто залишився бан до грошей на сто років
Тільки розподіл та використання західними партнерами
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23.06.2022 19:33 Відповісти
Так ваши же зеленые говорящие головы больше всех и воняли о том, что нам должны\собираются поставить!!! Пиар, пиар и пиар!

Вы сами и занимались сливом информации!
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23.06.2022 23:22 Відповісти
 
 