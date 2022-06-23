УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12973 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Війна
6 678 110
війна (56174) Держприкордонслужба (4324) кордон (3086) мобілізація (1439)

З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

кордон,дпсу

З початку повномасштабної війни майже 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua..

У місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще понад тисяча чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.

За минулу добу таких осіб було понад 30.

"Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану", - каже Демченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Згідно із законодавством, під час воєнного стану чоловіки віком 18-60 років не мають права виїжджати з України, але існують виключення, наприклад: водії-далекобійники; чоловіки, які перевозять гуманітарні вантажі; непридатні до військової служби за станом здоров’я; студенти; спортсмени; багатодітні батьки, у яких троє і більше неповнолітніх дітей; батьки-одинаки.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
А прокурорів, суддів, депутатів навіть генералів стільки повтікали, порахували?
показати весь коментар
23.06.2022 18:13
+20
Так они выехали спокойно. Речь идёт о тех, кто хотел на заработки вырваться, чтобы семью прокормить.
показати весь коментар
23.06.2022 18:16
+18
Головне що всі друзі Зеленського змогли виїхати, а на всіх інших Зеленському *****
показати весь коментар
23.06.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Хм, це мерзость! Це 5 БТГ
показати весь коментар
23.06.2022 20:43 Відповісти
кацапські тролі та чинуші різного роду, що накрали грошей в Україні за часів панування московщини, які сруть під даною темою, не вводьте людей в оману, є законний метод виїхати!

Відмовляєтесь від громадянства, здаєте паспорт ііі, о диво!! Ви вільні, вас не має права затримувати прикордонна служба....
показати весь коментар
23.06.2022 20:55 Відповісти
Боже мiй, яка маячня...
показати весь коментар
23.06.2022 21:05 Відповісти
Всё на намного проще братан,за рубдвадцать просто поступаешь в ближайшее к дому ПТУ,и.....олала те всё пох,и ехать уже как бы никуда не надо....
показати весь коментар
23.06.2022 21:26 Відповісти
а тепер дефективне припизжене,методику відмови від громадянства озвуч,то раз,а по друге а ти хто таке недоношене, що б комусь вказувати як і що кому говоритии,раб **************,тут новина не про відос від зелі.так що дарма лижеш,не заплатять
показати весь коментар
23.06.2022 22:35 Відповісти
Та це ЗЕгівно на подсосі у ЗЕшобли,тому і вякає)
показати весь коментар
23.06.2022 22:50 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 21:32 Відповісти
Патріот і лобкова гнида... вгадай, хто є хто?
показати весь коментар
23.06.2022 22:49 Відповісти
Цена проезда десятки тысяч. Тупо всех замерли и обилетили. Коломойского на детектор брехни посадите. Много чего интересного узнаете
показати весь коментар
24.06.2022 05:32 Відповісти
Детектор брехни так не работает- там надо конкретные вопросы задавать, да или нет. А перед этим провести индивидуальную настройку.
показати весь коментар
24.06.2022 16:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 