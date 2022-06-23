З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ

З початку повномасштабної війни майже 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua..

У місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще понад тисяча чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.

За минулу добу таких осіб було понад 30.

"Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану", - каже Демченко.

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Згідно із законодавством, під час воєнного стану чоловіки віком 18-60 років не мають права виїжджати з України, але існують виключення, наприклад: водії-далекобійники; чоловіки, які перевозять гуманітарні вантажі; непридатні до військової служби за станом здоров’я; студенти; спортсмени; багатодітні батьки, у яких троє і більше неповнолітніх дітей; батьки-одинаки.