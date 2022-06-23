Росія зосередила у Чорному морі п'ять кораблів із 40 ракетами, - ОК "Південь"
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У Чорному морі сьогодні перебуває п'ять російських кораблів із 40 ракетами, тому небезпека ракетних ударів по південних регіонах України зберігається.
Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на п’яти ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається", - ідеться в повідомленні.
В ОК "Південь" поінформували, що станом на 13.00 23 червня ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем Збройних сил.
Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому ворог застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій.
Так, вночі ворог обстріляв "Смерчем" в Апостоловому соціальну інфраструктуру та приватний житловий сектор забороненими касетними снарядами. Зруйновано кілька будівель, є поранені. Місто частково без світла та води. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Триває робота піротехніків.
На півночі Херсонщини російська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил ЗСУ, наразились на вогневу відсіч і, зазнавши втрати, відступила.
Українські гелікоптери на світанку відпрацювали удар по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню військової техніки.
"За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта – уточнюється", - ідеться в повідомленні.
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5 ч. ·
Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.
Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
по словацкому ТВ сегодня в новостях обьявили , ЧТО ПЕРВОЕ российское СУДНО С украинским зерном выплыло из порта Мариуполь в Турцию . Ну типа - ПО СОГЛАСОВАННОСТИ
ВОПРОС - ЕСТЬ В УКРАИНЕ ЖУРНАЛИСТЫ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ?
@eye_ii_eye
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20 июн.
Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.
І можливо вже "Сагайдачного" рестайлінгнули?