Росія зосередила у Чорному морі п'ять кораблів із 40 ракетами, - ОК "Південь"

У Чорному морі сьогодні перебуває п'ять російських кораблів із 40 ракетами, тому небезпека ракетних ударів по південних регіонах України зберігається.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на п’яти ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається", - ідеться в повідомленні.

В ОК "Південь" поінформували, що станом на 13.00 23 червня ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем Збройних сил.

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Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому ворог застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій.

Так, вночі ворог обстріляв "Смерчем" в Апостоловому соціальну інфраструктуру та приватний житловий сектор забороненими касетними снарядами. Зруйновано кілька будівель, є поранені. Місто частково без світла та води. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Триває робота піротехніків.

На півночі Херсонщини російська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил ЗСУ, наразились на вогневу відсіч і, зазнавши втрати, відступила.

Українські гелікоптери на світанку відпрацювали удар по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню військової техніки.

"За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта – уточнюється", - ідеться в повідомленні.