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Росія зосередила у Чорному морі п'ять кораблів із 40 ракетами, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,рф

У Чорному морі сьогодні перебуває п'ять російських кораблів із 40 ракетами, тому небезпека ракетних ударів по південних регіонах України зберігається.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря на п’яти ракетних кораблях має 40 крилатих ракет. Небезпека ракетних ударів по південних регіонах зберігається", - ідеться в повідомленні.

В ОК "Південь" поінформували, що станом на 13.00 23 червня ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем Збройних сил.

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Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому ворог застосовує тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій.

Так, вночі ворог обстріляв "Смерчем" в Апостоловому соціальну інфраструктуру та приватний житловий сектор забороненими касетними снарядами. Зруйновано кілька будівель, є поранені. Місто частково без світла та води. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Триває робота піротехніків.

На півночі Херсонщини російська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил ЗСУ, наразились на вогневу відсіч і, зазнавши втрати, відступила.

Українські гелікоптери на світанку відпрацювали удар по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню військової техніки.

"За ніч підтверджено, що ворог втратив 9 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та легкий багатоцільовий транспортер-тягач. Решта – уточнюється", - ідеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+12
белый кремль и точка

@eye_ii_eye

·

20 июн.

Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.

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23.06.2022 18:45
+8
Сергей Братчук

5 ч. ·

Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
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23.06.2022 18:43
+7
підпливайте ближче, гарпуни з нептунами чекають
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23.06.2022 18:42
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підпливайте ближче, гарпуни з нептунами чекають
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23.06.2022 18:42 Відповісти
Ото ж! ...З язик зірвав(ла)! Спок!
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23.06.2022 18:46 Відповісти
Сергей Братчук

5 ч. ·

Туреччина не дозволить доставляти в країну зерно, яке Росія вкрала в України.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, Анкара дуже серйозно ставиться до заяв про крадіжку українського зерна
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23.06.2022 18:43 Відповісти
И КТО ВРЕТ ⁉️⁉️⁉️

по словацкому ТВ сегодня в новостях обьявили , ЧТО ПЕРВОЕ российское СУДНО С украинским зерном выплыло из порта Мариуполь в Турцию . Ну типа - ПО СОГЛАСОВАННОСТИ

ВОПРОС - ЕСТЬ В УКРАИНЕ ЖУРНАЛИСТЫ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ?
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23.06.2022 18:46 Відповісти
белый кремль и точка

@eye_ii_eye

·

20 июн.

Ал Борисна, нет времени объяснять, выходите замуж. Срочно.

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23.06.2022 18:45 Відповісти
Так що ж там за зарево було в морі?
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23.06.2022 18:46 Відповісти
почему было? оно есть. Горит газ на платформах.
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23.06.2022 19:48 Відповісти
Знов кацапи палять, де заманеться...
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23.06.2022 20:28 Відповісти
Що нам ті кораблі у Чорному морі, Боневтік дасть наказ і наші "Нептуни" зметуть їх з поверхні води, так 73%?
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23.06.2022 20:22 Відповісти
лапоть, іди *****, дістали зі своїми 73%. Ти рахувати вмієш?
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23.06.2022 21:01 Відповісти
оце і все, що ти змогло видавити? ти з тих тих 73%? Давайте вдубасьте кацапські кораблики "Нептунами", які під танці в Буковелях і Трускавцях закопали в асфальт, а також сумками через труханова і такого, як він "тихо винесли в мільярдний ліс". Смартфони всім пенсам вже купили? Чи краще вдарити по кораблячх асфальтом? Де наші ракети? Чому не захистили людей, по яких кожного дня ворог кидає ракети? Чим їх збивати? Ви в бункері? А народу бункерів не наробили.
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23.06.2022 21:28 Відповісти
настав час "Гарпунів" та "Нептунів". цей парад у нашому морі пора завершувати.

І можливо вже "Сагайдачного" рестайлінгнули?
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23.06.2022 20:41 Відповісти
час настав для побиття кацапів асфальтом і асфальтоукладчиками. А краще катками для укатки асфальту. Можна і біттумовозками, яких за три роки накупили за бюджетні гроші тисячі і вони сьогодні продовжують будувати дороги. То вже війна знову закінчилася?
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23.06.2022 21:30 Відповісти
Це тими ракетами, які ось-ось мають закінчитися?
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23.06.2022 20:52 Відповісти
1100 истратили - осталось 40.
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23.06.2022 23:14 Відповісти
Собрались - пусть держатся кучно.
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23.06.2022 21:51 Відповісти
 
 