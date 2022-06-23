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На фронті загинув боєць 98-го батальйону "Азов" Дніпро Олег Русак "Моряк"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Героїчно захищаючи українську землю від ворога, загинув боєць 98-го батальйону "Азов" Дніпро Олег Русак "Моряк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ТРО "Азов- Дніпро".

У повідомленні зазначається: "У 2016 році слідом за своїм сином Олег пішов служити до ОЗСП "Азов", де проходив службу мінометником до 2020 року.

Коли 24 лютого мордор почав повномасштабне вторгнення в Україну, Моряк не вагаючись вступив до лав 98 батальйону "Азов" Дніпро, де разом зі своїми побратимами у складі мінометного розрахунку нищив ворога.

20 червня під час виконання бойового завдання відходячи з позицій, мінометний розрахунок Моряка потрапив під ворожий артобстріл. Олег отримав поранення несумісні з життям.

Пам’ятаємо! Помстимося!

Картка для допомоги дружині: 4731 2196 1931 2832 – Русак Лариса"

На фронті загинув боєць 98-го батальйону Азов Дніпро Олег Русак Моряк 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2022 19:25
+22
Світла пам"ять...
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23.06.2022 19:26
+19
Слава героям! Смерть рашистам!
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23.06.2022 19:28
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2022 19:25 Відповісти
Світла пам"ять...
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23.06.2022 19:26 Відповісти
Слава героям! Смерть рашистам!
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23.06.2022 19:28 Відповісти
Гинуть кращі, залишаються арестовичі, які називають себе військовими!
Світла пам'ять героям!
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23.06.2022 19:32 Відповісти
Вічна слава Воїну, який загинув за нашу Україну ! Вибач, що не вберегли! Шана і подяка. Сум, біль. Щире співчуття рідним і побратимам !
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23.06.2022 19:33 Відповісти
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23.06.2022 19:41 Відповісти
Вечная Память
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23.06.2022 19:43 Відповісти
Царство Небесне ...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.06.2022 20:00 Відповісти
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23.06.2022 20:19 Відповісти
Боляче і сумно втрачати Героів Украіни 😪😪😪
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23.06.2022 23:45 Відповісти
 
 