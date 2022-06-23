УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13096 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 144 6
дипломатія (674) Росія (47133) Блінкен (936)

Блінкен вирушає до Європи говорити із союзниками про шляхи протистояння російській агресії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен у четвер вирушив до Європи, де заплановані його візити до Німеччини й Іспанії з метою обговорення, в тому числі реагування на агресію РФ, підтримки України, відповіді на продовольчу кризу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це держсекретар США повідомив у четвер на офіційній твіттер-сторінці.

"Вирушаю сьогодні до Німеччини, щоби взяти участь у міністерському засіданні з питань продовольчої безпеки, а також приєднатися до президента США під час зустрічей у форматі G7 цього тижня. Звідти я вирушу до Іспанії на саміт НАТО в Мадриді", - написав державний секретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США від початку вторгнення РФ допомогли Україні на $5,6 млрд, - Блінкен

У свою чергу, в американському дипломатичному відомстві повідомили, що зустрічі в Європі так чи інакше стосуватимуться пошуку відповідей на виклики, спричинені війною росії проти України.

Зокрема, в Берліні, на зустрічі з питань продбезпеки 24 червня, Блінкен обговорюватиме просування глобальних ініціатив для уникнення голоду на тлі "жорстокої неспровокованої війни росії проти України". Обговорюватимуться також інші проблеми, пов’язані зі зміною клімату, пандемією COVID-19, конфліктами та зривами в ланцюжках поставок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Крім того, на саміті G7 у замку Ельмау в Німеччині 25 червня лідери обговорюватимуть "непохитну підтримку демократичної, суверенної й процвітаючої України". Порушуватимуться й інші питання, пов’язані з економікою, стійкістю демократії, кліматом, продовольчою кризою тощо.

У Мадриді, під час саміту НАТО, який відбудеться 29-30 червня, лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію з трансформації Альянсу на наступні десятиліття. Вона охоплюватиме цілий спектр питань – від посилення та зміцнення оборони на тлі агресії рф до підвищення стійкості перед транснаціональними гібридними загрозами.

Також читайте: Кремль тримає росіян в темряві щодо своїх звірств проти народу України, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насичений політичний тиждень в Європі. Рандеву перших осіб Євросоюзу (сьогодні завтра, Брюссель); на уїк-енд - саміт G7; з понеділка - засідання перших осіб членів НАТО в Мадриді...
Є про що поговорити...
показати весь коментар
23.06.2022 19:58 Відповісти
Сейчас Путин на совбезе решает вопрос нападения на Литву. Для НАТО наступает момент истины
показати весь коментар
23.06.2022 20:11 Відповісти
пути противостояния российской агрессии начинаются с полной ликвидации фсбшной агентуры, засевшей в органах власти и безопасноси Украини
показати весь коментар
23.06.2022 20:15 Відповісти
Юра Шатунов умер ! помянем его , как хорошего солиста "Ласковый май "😪😰😭
показати весь коментар
23.06.2022 20:25 Відповісти
Це шо таке?
показати весь коментар
23.06.2022 21:02 Відповісти
комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм.
Якщо держсекретар США в подальшому затвердить таке рішення, то Росія виявиться п'ятою країною в списку Держдепу, який включає Кубу, КНДР, Іран і Сирію.
Серед аргументів для визнання Росії державою, що підтримує тероризм, названо:
✔️ заохочення ****** актів міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
✔️ кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
✔️ підтримка сепаратистів на українському Донбасі, а також бойовиків та актів насильства проти українських мирних жителів з 2014 року;
✔️ удари по цивільних в Сирії;
✔️ матеріальна підтримка влади країни-спонсора тероризму Сирії;
✔️ підривна діяльність підтримуваних владою рф найманців по всьому світу, у тому числі створених ****** і його оточенням ПВК "Вагнера" (яка тісно співпрацює з міноборони рф) в Україні, Сирії, Судані та Лівії;
✔️ вчинення військових злочинів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості мирних жителів;
✔️ численні масові страти цивільних і спроби приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні та інше.

«Немає сумнівів, що рф на чолі з ****** є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені», - заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.
На думку Ріша, на загальному голосуванні в Сенаті резолюція «отримає значну кількість голосів». «Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання», - додав Ріш.
Державний департамент США вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі. Санкції, які накладаються на такі держави, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Якщо Держдепартамент відмовляється виконувати подібну рекомендацію комітету Конгресу - то вже Конгрес може своїм рішенням зобов'язати адміністрацію це зробити, і це набуває норм американського Закону.
показати весь коментар
24.06.2022 08:35 Відповісти
 
 