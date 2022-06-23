Блінкен вирушає до Європи говорити із союзниками про шляхи протистояння російській агресії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен у четвер вирушив до Європи, де заплановані його візити до Німеччини й Іспанії з метою обговорення, в тому числі реагування на агресію РФ, підтримки України, відповіді на продовольчу кризу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це держсекретар США повідомив у четвер на офіційній твіттер-сторінці.
"Вирушаю сьогодні до Німеччини, щоби взяти участь у міністерському засіданні з питань продовольчої безпеки, а також приєднатися до президента США під час зустрічей у форматі G7 цього тижня. Звідти я вирушу до Іспанії на саміт НАТО в Мадриді", - написав державний секретар США.
У свою чергу, в американському дипломатичному відомстві повідомили, що зустрічі в Європі так чи інакше стосуватимуться пошуку відповідей на виклики, спричинені війною росії проти України.
Зокрема, в Берліні, на зустрічі з питань продбезпеки 24 червня, Блінкен обговорюватиме просування глобальних ініціатив для уникнення голоду на тлі "жорстокої неспровокованої війни росії проти України". Обговорюватимуться також інші проблеми, пов’язані зі зміною клімату, пандемією COVID-19, конфліктами та зривами в ланцюжках поставок.
Крім того, на саміті G7 у замку Ельмау в Німеччині 25 червня лідери обговорюватимуть "непохитну підтримку демократичної, суверенної й процвітаючої України". Порушуватимуться й інші питання, пов’язані з економікою, стійкістю демократії, кліматом, продовольчою кризою тощо.
У Мадриді, під час саміту НАТО, який відбудеться 29-30 червня, лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію з трансформації Альянсу на наступні десятиліття. Вона охоплюватиме цілий спектр питань – від посилення та зміцнення оборони на тлі агресії рф до підвищення стійкості перед транснаціональними гібридними загрозами.
Будь ласка, зачекайте...
Є про що поговорити...
Якщо держсекретар США в подальшому затвердить таке рішення, то Росія виявиться п'ятою країною в списку Держдепу, який включає Кубу, КНДР, Іран і Сирію.
Серед аргументів для визнання Росії державою, що підтримує тероризм, названо:
✔️ заохочення ****** актів міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
✔️ кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
✔️ підтримка сепаратистів на українському Донбасі, а також бойовиків та актів насильства проти українських мирних жителів з 2014 року;
✔️ удари по цивільних в Сирії;
✔️ матеріальна підтримка влади країни-спонсора тероризму Сирії;
✔️ підривна діяльність підтримуваних владою рф найманців по всьому світу, у тому числі створених ****** і його оточенням ПВК "Вагнера" (яка тісно співпрацює з міноборони рф) в Україні, Сирії, Судані та Лівії;
✔️ вчинення військових злочинів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості мирних жителів;
✔️ численні масові страти цивільних і спроби приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні та інше.
«Немає сумнівів, що рф на чолі з ****** є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені», - заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» Джеймс Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо.
На думку Ріша, на загальному голосуванні в Сенаті резолюція «отримає значну кількість голосів». «Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання», - додав Ріш.
Державний департамент США вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі. Санкції, які накладаються на такі держави, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Якщо Держдепартамент відмовляється виконувати подібну рекомендацію комітету Конгресу - то вже Конгрес може своїм рішенням зобов'язати адміністрацію це зробити, і це набуває норм американського Закону.