УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13868 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 816 40
США (14437) РСЗВ (153)

США можуть оголосити 23 червня про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рсзв

Адміністрація США у четвер, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно $500 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської влади.

При цьому пакет допомоги може містити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Минулого тижня видання Politico із посиланням на свої джерела повідомило, що в Пентагоні розглядають питання щодо подвоєння кількості установок РСЗВ HIMARS, які можна поставити Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

США вже відправили Україні чотири такі установки, що здатні вести вогонь на дистанцію понад 70 км, разом із високоточними боєприпасами. Велика Британія має намір поставити Україні три установки РСЗВ американського виробництва M270. Німеччина оголосила, що передасть Києву три M270.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розглядають додаткові постачання РСЗВ для України, - Politico

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
рубрика:Человек и гавно
показати весь коментар
23.06.2022 20:22
+11
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
23.06.2022 20:18
+9
Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
показати весь коментар
23.06.2022 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амерам-черговий респект...
показати весь коментар
23.06.2022 20:18 Відповісти
Стоимость одной HIMARS с БК - $5,6 млн.
показати весь коментар
23.06.2022 20:21 Відповісти
БК
показати весь коментар
23.06.2022 20:27 Відповісти
Откуда цифра?
показати весь коментар
23.06.2022 20:49 Відповісти
Wiki
показати весь коментар
23.06.2022 23:50 Відповісти
5.1 мил. стоило в 2014 году, сейчас значительно дороже, плюс расходы на транспортировку и обучение, плюс какой то минимальный запас запчастей. И что значит БК? это на один залп, или что? Если снаряды Excalibur, к 777 стоят 85к зелени, то тут уже речь идет о сотнях тысяч долларов за залп. и того в конечном итоге мы выйдем на десяток другой машин не больше
показати весь коментар
23.06.2022 20:50 Відповісти
Маемо те, шо маемо. У нас нет галактических крейсеров, которые мы можем отдать Украине. Даем то, шо можем. Sorry, we don't have asphalt launchers, God knows Ukrainian Government spent a lot of money on it, preparing for russian invasion.
показати весь коментар
23.06.2022 23:56 Відповісти
рубрика:Человек и гавно
показати весь коментар
23.06.2022 20:22 Відповісти
на фронті поганих "мужиків" не буває - дєрьмо звідти втікає
показати весь коментар
23.06.2022 20:34 Відповісти
Ха-ха, смешно...Зато Бенядиктова - прокурор с образованием, руководила прямым саботажем Украинской ПВО, повлекшим за собою гибель тысяч людей.
показати весь коментар
23.06.2022 20:35 Відповісти
ні, буває смішно інколи прочитати висери подлякових ботів, де жодної молекули правди.
Залишається того, що натиснути їм кнопку "спам"
показати весь коментар
23.06.2022 20:41 Відповісти
Сколько народу убила бенядиктова?
показати весь коментар
23.06.2022 20:53 Відповісти
справа у тому, що Луценко здатний воювати,
а лисий (навіть призвище не памьятаю) - не здатний, його снайпер може вбити...
показати весь коментар
23.06.2022 20:32 Відповісти
один з них - з онкологією...
показати весь коментар
23.06.2022 20:42 Відповісти
ты спиноцабака прокололся...
показати весь коментар
23.06.2022 22:42 Відповісти
Юрію Луценку - респект і низький уклін , так як після дуже важкої операціі ( онко ) він пішов захищати Украіну під Миколаєвом , де наразі дуже гаряче !
А тепер пригадайте , скільки на нього було вилито лайна і кривлянь
кварталівцями і ОПЗЖистами !
показати весь коментар
24.06.2022 00:52 Відповісти
4 установки?А яка загальна довжина лінія фронту у нас?
показати весь коментар
23.06.2022 20:23 Відповісти
Где там про 4 установки?
показати весь коментар
23.06.2022 20:26 Відповісти
Ти ще довго тут будеш ходити і плакати?
показати весь коментар
23.06.2022 20:28 Відповісти
можуть, а можуть і українських пілотів на Ф-16 тренувати.
США багато чого можуть, але як вже замахало те слово-паразіт "можуть"...
змінить на "вже роблять" і "запровадили"
показати весь коментар
23.06.2022 20:24 Відповісти
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю НВ заявив, що окупований Росією Крим через географічні особливості важко повертати воєнним шляхом.«Це вже буде справа, швидше за все, переговорів та подальшого санкційного тиску. Але те, що в найближчій перспективі, за нашого життя, Крим буде повернуто Україні - це точно!» - запевнив Геращенко.
показати весь коментар
23.06.2022 20:25 Відповісти
Про Крим можна балакати довго.... але зараз інших першочергових питань ой як багато....
показати весь коментар
23.06.2022 20:33 Відповісти
Антон Геращенко у нас специалист по всем вопросам
показати весь коментар
23.06.2022 21:28 Відповісти
я так зрозумів, що при підготовки розрахунків до хаймарс - відразу буде чергова поставка машин.
показати весь коментар
23.06.2022 20:28 Відповісти
47 од. SS-24 ( порізаних кучмою під наглядом лугарда) 25 МГт і 10 хвилин кацапомразям на вихід.
показати весь коментар
23.06.2022 20:37 Відповісти
В США 900 установок M-270 MLRS,на озброєнні.3 тисячі танків Абрамс М1А1 і М1А2 на зберіганні на складах стоять і ні де не задіяні.500 САУ Paladin також на складах стоять і також ні де не задіяні.Я вже не кажу за іншу техніку.В США зброї і припасів на декілька світових війн.Я не перебільшую.

То що там може та Німеччина передати? В неї всього разом 300 танків,120 САУ Панцер 2000 i 50 М-270 MLRS на озброєнні.
показати весь коментар
23.06.2022 20:43 Відповісти
Щоби їи рано чи пізно не довелось застосовувати всі 120 Panzerfaust, на своїй території, може ліпше направити хоча б 20-30 в Україну?

А за те, чому так мало в них озброєння, спитати у фрау Меркель... світячи їй лампою в очі!
показати весь коментар
23.06.2022 20:47 Відповісти
А чому США не передасть? США це світовий поліціянт і гегемон по всьому і як кажуть наший найбільший союзник.Це ж буде тоді геополітична перемога,над москалями для них.
показати весь коментар
23.06.2022 20:52 Відповісти
i really do not understand the US hesitancy to share 10% of our palladins, tanks, f16s which is 'old tech' already. i'm sorry our ukrainian brothers for our weak leadership
показати весь коментар
23.06.2022 21:51 Відповісти
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
показати весь коментар
23.06.2022 23:57 Відповісти
Хлопці - Амеробандерівці - дякую Вам за все, що поставили, і продовжуєте поставляти нам!

Єдине прохання - будь ласка, швидше!
показати весь коментар
23.06.2022 20:44 Відповісти
Респект Америке!
показати весь коментар
23.06.2022 22:06 Відповісти
 
 