США можуть оголосити 23 червня про нову військову допомогу Україні на $500 млн, включно з РСЗВ HIMARS, - CNN
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Адміністрація США у четвер, як очікується, оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на суму приблизно $500 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного представника американської влади.
При цьому пакет допомоги може містити реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та артилерійські боєприпаси.
Минулого тижня видання Politico із посиланням на свої джерела повідомило, що в Пентагоні розглядають питання щодо подвоєння кількості установок РСЗВ HIMARS, які можна поставити Україні.
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США вже відправили Україні чотири такі установки, що здатні вести вогонь на дистанцію понад 70 км, разом із високоточними боєприпасами. Велика Британія має намір поставити Україні три установки РСЗВ американського виробництва M270. Німеччина оголосила, що передасть Києву три M270.
Будь ласка, зачекайте...
Залишається того, що натиснути їм кнопку "спам"
а лисий (навіть призвище не памьятаю) - не здатний, його снайпер може вбити...
А тепер пригадайте , скільки на нього було вилито лайна і кривлянь
кварталівцями і ОПЗЖистами !
США багато чого можуть, але як вже замахало те слово-паразіт "можуть"...
змінить на "вже роблять" і "запровадили"
То що там може та Німеччина передати? В неї всього разом 300 танків,120 САУ Панцер 2000 i 50 М-270 MLRS на озброєнні.
А за те, чому так мало в них озброєння, спитати у фрау Меркель... світячи їй лампою в очі!
Єдине прохання - будь ласка, швидше!