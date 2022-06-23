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Росія вже вивезла з України 500 тисяч тонн зерна, - посол в Туреччині Боднар

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Росія вже викрала з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей 500 тисяч тонн зерна. Для його вивезення Кремль використовує до десятка своїх та сирійських кораблів.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"За нашою інформацією, вивезено вже більше 500 тисяч тонн цього зерна. Це робиться з використанням російських та сирійських кораблів, їх до десятка використовується", - сказав Боднар.

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За його словами, це зерно Росія краде з окупованих територій Херсонської, Запорізької областей. Воно було "на зберіганні, було у приватній та комунальній власності, вивозить його з території окупованого Криму через два порти".

"Нам про це відомо, звертаємося до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб вони відповідним чином реагували...", - додав посол.

При цьому, за словами посла вкрадене на території України зерно вивозиться в Сирію, Ліван, Єгипет, також кораблі заходять до деяких портів Туреччини.
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І от цікаво скільки тут зелі відката буде ?
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23.06.2022 20:29 Відповісти
Я вот что подумал, может старый не проданынй урожай пусть лучше мыши съедят? Ну а аграриям дотировать убытки баблом от партнеров? Как было уже это с гос. резервом в свое время. Пусть лучше мыши, чем негры и чурбаны там всякие. Эти мыши наши!!!
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23.06.2022 20:30 Відповісти
Та да . Зеленые такие мыши . Хоть поржем !
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23.06.2022 20:38 Відповісти
Друже, це ж не базар: все те збіжжя вже було продане й частково проплачене минулого року, тому маємо вже певні зобов'язання... Ф'ючерси...
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23.06.2022 20:42 Відповісти
чого не можна потопити кілька тих кораблів
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24.06.2022 00:29 Відповісти
 
 