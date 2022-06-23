США відмовили у дозволі для спецрейсу, яким до Росії мали повернутися видворені дипломати, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США не видали дозвіл на приліт російського спецрейсу для вивезення російських дипломатів, яким було наказано залишити країну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова.
"Вашингтон відзначився черговим ворожим стосовно нашої країни кроком, не видавши дозволу на приліт у США спецрейсу державіації Росії, який мав відвезти співробітників російських закордонних установ та членів їхніх сімей", – йдеться у коментарі Захарової на сайті МЗС РФ.
Зазначається, що літак мав прилетіти за російськими дипломатами, яким Держдепартамент раніше "ультимативно наказав залишити територію США до кінця місяця".
Захарова своєю чергою пообіцяла жорстку відповідь з боку Росії. "У разі відмови в допуску російського спецборту неминуче підуть контрзаходи, у тому числі асиметричного характеру, про які ми повідомимо в установленому порядку дипломатичними каналами", – заявила вона.
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чай нє барє... тепер
с рогозиным оно ваще может из-за перегруза не взлететь...)))
але, нажаль, ще комерціні рейси на Стамбул - звідти на засраматушку без перешкод...
А так - в котомку багато не покладеш.
Хай гребуть по довгому маршруту... як кажуть люди на надувних матрацах або брасом.
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Лошадиная рожа лаврова легла на операцию...типа..Машка передала рабZeю...
Не вірю...Машка верная Соска рабZei...па любасу...
але у них виявилось стІЛЬКИ багажу , що знадобився ще один лайнер ,
щоби вивезти добро , скуплене в США , кацапами