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США відмовили у дозволі для спецрейсу, яким до Росії мали повернутися видворені дипломати, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не видали дозвіл на приліт російського спецрейсу для вивезення російських дипломатів, яким було наказано залишити країну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ Марія Захарова.

"Вашингтон відзначився черговим ворожим стосовно нашої країни кроком, не видавши дозволу на приліт у США спецрейсу державіації Росії, який мав відвезти співробітників російських закордонних установ та членів їхніх сімей", – йдеться у коментарі Захарової на сайті МЗС РФ.

Зазначається, що літак мав прилетіти за російськими дипломатами, яким Держдепартамент раніше "ультимативно наказав залишити територію США до кінця місяця".

Захарова своєю чергою пообіцяла жорстку відповідь з боку Росії. "У разі відмови в допуску російського спецборту неминуче підуть контрзаходи, у тому числі асиметричного характеру, про які ми повідомимо в установленому порядку дипломатичними каналами", – заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія звинуватила США в "планомірному руйнуванні двосторонніх відносин"

США відмовили у дозволі для спецрейсу, яким до Росії мали повернутися видворені дипломати, - МЗС РФ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
рузге на веслах
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23.06.2022 20:44
+42
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23.06.2022 20:48
+37
Пішки пиз....уйте кацапські недобитки.
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23.06.2022 20:44
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рузге на веслах
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23.06.2022 20:44 Відповісти
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23.06.2022 20:48 Відповісти
Що за вінігрет? Яке має відношення Мік Джаггер до мокші лози?
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23.06.2022 21:55 Відповісти
Реально не в темі...?)))

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23.06.2022 22:18 Відповісти
Пусть на перекладных добираются 😁😁😁.
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23.06.2022 20:48 Відповісти
Гоп-стопом Автостопом!
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23.06.2022 20:55 Відповісти
Через Аляску?
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23.06.2022 21:01 Відповісти
Не, ну надо как-то по человечески ( амеры не кацапы!) : на байдарках через Атлантику, мимо Гренландии и далее в сторону Земли Франца-Иосифа, а там по пути Ломоносова далее..
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23.06.2022 21:22 Відповісти
Неплохо Вы в географии соображаете. Респект от географа. Вот только байдарка.... слишком скоро сгинут, суки - надо им выдать музейный драккар.... ну, весь апгрейд - вёсла и т.п. Средства связи не давать, но дать мухоморы и немного водки. Эль они не выпьют.... хотя, кто знает.
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23.06.2022 22:36 Відповісти
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24.06.2022 06:53 Відповісти
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23.06.2022 21:06 Відповісти
дрезіною на веслах через Атлантику !

чай нє барє... тепер
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23.06.2022 21:08 Відповісти
Звичайним рейсом полетять...
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23.06.2022 20:44 Відповісти
Пішки пиз....уйте кацапські недобитки.
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23.06.2022 20:44 Відповісти
руцкие дипломаты летят *****... на веслах ))))

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23.06.2022 20:46 Відповісти
Если Рогозина приспособить махать вёслами как вертолётными винтами, то вполне можно долететь.
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23.06.2022 21:17 Відповісти
теоретически ))) возможно... практически...х/з...
с рогозиным оно ваще может из-за перегруза не взлететь...)))
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23.06.2022 22:50 Відповісти
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23.06.2022 20:46 Відповісти
че там на Кубу на веслах а там самолетом
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23.06.2022 20:49 Відповісти
**** - влпав...
але, нажаль, ще комерціні рейси на Стамбул - звідти на засраматушку без перешкод...
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23.06.2022 20:53 Відповісти
шел сотый день евакуации посольства России....
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23.06.2022 21:13 Відповісти
😂🤣
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23.06.2022 21:51 Відповісти
Це кацапи всією "країною" тягнуть путлєра до нових "виборів".
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23.06.2022 21:54 Відповісти
Тю, нащо їм був той літак, коли є рузкій ваєнний карабль?
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23.06.2022 20:47 Відповісти
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23.06.2022 20:48 Відповісти
Могут пригнать один из корабликов черноморского флота. Выход через Босфор в направлении Средиземного моря открыт. Хоть флагман "Адмирал Макаров". И для сотрудников посольства вояж и кораблик целее будет
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23.06.2022 20:48 Відповісти
Можуть, але до корабля також на веслах
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23.06.2022 22:36 Відповісти
высылайте ***** со стерхами, пусть забирают дЕпломатов в родную говень
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23.06.2022 20:49 Відповісти
Не дають кремлядям запаси кокаїну із собою забрати
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23.06.2022 20:49 Відповісти
Ооон уєдєт прочь на начной елєктрічкє!)) Або плавцем ч/з Атлантику в обхід Скандинавії...
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23.06.2022 20:50 Відповісти
"значіт так - автобусом до сходни доезжаем, а там рисцой і не стонать.." (с)
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23.06.2022 20:50 Відповісти
До Аляски пішки, а звідти хай гребуть
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23.06.2022 20:51 Відповісти
Канадо-бандеровцы не пропустят.
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23.06.2022 20:55 Відповісти
Я нижче написав - чисто заради уникнення ускладнень із Канадою відтарабанити кацапів на Аляску (внутрішнім чартером, хоча можна і старим роздовбаним кукурудзяником "Сессна"). А звідти менш ніж 90 км через Берингову протоку на гумовому човні - і рідна говєнь...
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23.06.2022 21:04 Відповісти
Щоб кацапи-дипломати не вивезли центнерами з США "санкціонку", як вони робили це по всьому світу, бож дипломатична недоторканість.
А так - в котомку багато не покладеш.
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23.06.2022 20:51 Відповісти
Тот Грузин с таким смаком это сказал "Ууесла!!!"👍
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23.06.2022 21:59 Відповісти
Машка, **** бояры и тебя попустит!
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23.06.2022 20:57 Відповісти
И по шпалам и по шпалам
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23.06.2022 20:58 Відповісти
І ***** той спецрейс? Максимум внутрішнім чартером на Аляску, летовище Уейлс (Wales Airport), а там видати протівного резинового човна і весла - 86 км через Берингову протоку, і вдома

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23.06.2022 20:59 Відповісти
Ще човни кацапам роздавати будуть.... і короткі маршрути організовувати...
Хай гребуть по довгому маршруту... як кажуть люди на надувних матрацах або брасом.
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23.06.2022 22:39 Відповісти
На надувних матрацах в панамках )))
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23.06.2022 21:02 Відповісти
Нехай добираються пливучи брасом!
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23.06.2022 21:02 Відповісти
на хвіст солі собі насип шкура драна.....
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23.06.2022 21:05 Відповісти
на дрезине через аляску
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23.06.2022 21:06 Відповісти
Правильно. Посадить мокшан на плоты пускай плывут через океан своим ходом. Особенно меня улыбает как ********* грозит ответить США аналогичным образом. Закроет для американской авиации Сызрань и Большие Пеньки
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23.06.2022 21:07 Відповісти
Через окєЯн вьйосламі, вьйосламі нехай гребуть...
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23.06.2022 21:08 Відповісти
На дрезине пусть плывут, они привычные
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23.06.2022 21:08 Відповісти
"контрзаходи асиметричного характеру" по-кацапськи - це розчавлені імпортним бульдозером некондиційні помідори-айфони або купа свіжого лайна від самої Машки на килимку під посольством США у Москві.. кацапи
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23.06.2022 21:08 Відповісти
захарова, как моська лающая на слона...что вы можете..только ****....
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23.06.2022 21:09 Відповісти
Выход есть!
""
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23.06.2022 21:12 Відповісти
Поштовий діліжанс вже запряжений...
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23.06.2022 21:14 Відповісти
через Стамбул, рейсовим, які проблеми?
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23.06.2022 21:15 Відповісти
выпускайте Лозу с его плотом
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23.06.2022 21:16 Відповісти
Так называемый российский певец Лоза за всю жизнь исполнил только одну песню "На маленьком плоту" и ту содрал из американской песни "Down the river". Что опять же подтверждает что россияне все ворьё, даже песни передирают и перепевают, козлины.
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24.06.2022 05:33 Відповісти
Кажуть що Машка Пресс-,Алкашє РабZeи перейшла на службу в Госдеп...
Лошадиная рожа лаврова легла на операцию...типа..Машка передала рабZeю...
Не вірю...Машка верная Соска рабZei...па любасу...
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23.06.2022 21:18 Відповісти
Файний копняк під сраку навздогін!))
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23.06.2022 21:18 Відповісти
дон нехай вишле ішаків
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23.06.2022 21:19 Відповісти
на перекладних су ки фашистські добирайтесь, і необ,ятні валізи з закупками в Штатах тягніть на горбах.
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23.06.2022 21:22 Відповісти
Ей слово ассиметрия знакомо наглядно. В зеркало же каждый день смотриться. Ну, или через день...
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23.06.2022 21:24 Відповісти
До Калининграда на вёслах, а далее через сувалский коридор босым ходом.
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23.06.2022 21:26 Відповісти
пешком ********!
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23.06.2022 21:32 Відповісти
Там по болотам, лесом, да по хорошей дороге немножко.
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23.06.2022 21:37 Відповісти
Куди це їх Арестович вже веде?
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23.06.2022 21:56 Відповісти
Пусть поездом поездуют нах.
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23.06.2022 21:41 Відповісти
США послали лапоть нах,І заревіли, затопали потвори ножками і рожками. Ви все своє життя гадите США, на секунду не зупинялися, навіть тоді, коли вони вас спасали від голоду.
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23.06.2022 21:44 Відповісти
А які проблеми - диппаспорти є, то не бачу проблем із поверненням додому. За власний кошт - але все можливо. Є вибір - Китай, Індія, Гондурас. І знову зробили із мухи слона.
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23.06.2022 22:12 Відповісти
Рекомендую батут.
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23.06.2022 22:14 Відповісти
Не столько от новости, сколько от комментариев ржу.... молодцы, соплеменники. Слава Україні, ми їх подолаємо
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23.06.2022 22:39 Відповісти
Симетричний захід - це вона пру спалений лако-барвистий завод на Москві?
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23.06.2022 22:44 Відповісти
Ращка, вишле, i не вiдпустить дипломатiв США. Смiшно, та не дуже.
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23.06.2022 23:24 Відповісти
Я думаю, шо в США учли этот момент и обезопасили своих дипломатов. Просто так амертканцы врядли загрызались бы
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24.06.2022 07:02 Відповісти
Іра, Раша вже не боїться США, тільки США цього ще не зрозуміли. Це протистояння ні до чого доброго не приведе.
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24.06.2022 07:15 Відповісти
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23.06.2022 23:56 Відповісти
На перекладних через Бучу, Гостомель, Ірпінь і Маріуполь. Дві доби переночують в готелі Маріуполя, похарчуються в підвалі "Азову" і на болота.
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24.06.2022 01:07 Відповісти
Вже одного разу американці допомогли вивезти кацапських дипломатів ,
але у них виявилось стІЛЬКИ багажу , що знадобився ще один лайнер ,
щоби вивезти добро , скуплене в США , кацапами
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24.06.2022 01:10 Відповісти
наберут в рот говна и будут плеватца
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24.06.2022 08:26 Відповісти
 
 