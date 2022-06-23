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Новини За кордоном
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саміт (602) членство в ЄС (925) Євросоюз (6994) Йозвяк (138)

Саміт ЄС: переговори щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Переговори лідерів ЄС на саміті в Брюсселі щодо статусу кандидата для України дещо ускладнюються бажанням деяких країн надати його також і Боснії та Герцеговині.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Переговори про надання статусу кандидата Україні та Молдові в Європейській раді виявляються дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть отримати статус кандидата і для Боснії", - написав він.

Канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом заявив, що Боснія має отримати такий самий режим, як Україна та Молдова, для набуття статусу кандидата у члени ЄС до того, як будуть виконані попередні умови.

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Видання Politico також повідомляє, що питання Боснії активно обговорюється на саміті. Більше того, чиновники працюють над переробленням висновків щодо країни.

Згідно з новим проєктом, лідери розглядають можливість заявити, що "Європейська Рада готова надати Боснії та Герцеговині статус країни-кандидата після того, як буде проведено значний набір реформ. З цією метою Європейська Рада запрошує Комісію негайно повідомити Раді про виконання 14 ключових пріоритетів, викладених у її висновку, з особливою увагою до тих, які становлять значний набір реформ. Європейська рада повернеться до цього питання".
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Топ коментарі
+12
Да прибалты правы,что если на них ***** нападет от них ничего не останется (((Пока Ес и НАТО раздупляться со своими бюракротичными механизмами ,орки в калининградской обл будут!!!
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23.06.2022 21:01
+11
начинается ...
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23.06.2022 20:59
+8
Якщо статус кандидата можемо отримати ми з безпідставним закриттям державницьких каналів, тупим незатвердженням результатів конкурсу на очільника САП і т. п., то, природньо, виникає питання про такий же статус і для іших.
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23.06.2022 21:01
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начинается ...
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23.06.2022 20:59 Відповісти
продовжується
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23.06.2022 21:08 Відповісти
Комусь гази заважають ... рашистські
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23.06.2022 21:17 Відповісти
Ясна-панятна.
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23.06.2022 21:01 Відповісти
Якщо статус кандидата можемо отримати ми з безпідставним закриттям державницьких каналів, тупим незатвердженням результатів конкурсу на очільника САП і т. п., то, природньо, виникає питання про такий же статус і для іших.
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23.06.2022 21:01 Відповісти
100%
Тим більше, в Боснії теж була війна...
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23.06.2022 21:05 Відповісти
що таке Боснія та Герцоговина ?

три етноси і дві республіки, одна з яких - сербська, хоче вийти із складу "Боснії та Герцоговини"

кого вони хочуть приймати ?
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23.06.2022 21:19 Відповісти
Австрія проти. Все, можна розходитись.
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23.06.2022 21:01 Відповісти
Да прибалты правы,что если на них ***** нападет от них ничего не останется (((Пока Ес и НАТО раздупляться со своими бюракротичными механизмами ,орки в калининградской обл будут!!!
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23.06.2022 21:01 Відповісти
самий час Україні послати ЄС із спільною з куйлом авантюрою відносно украінського статусу в кандидати за рашистським кораблем і починати утворювати союз УПА.
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23.06.2022 21:02 Відповісти
Союз УПА та ЄС речі не взаємовиключні.
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23.06.2022 21:05 Відповісти
Не поспішай -спіткнешся. Ґулю собі насадиш.
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23.06.2022 21:11 Відповісти
Зато в обед отчитались и понеслись шапки вверх))) ураааа членство уже в кармане!!!
А тут шото пошло не та
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23.06.2022 21:03 Відповісти
Ти послухав зе пропаганду....тому і обсирон з такої передчасної ейфорії. Буває всяке. Тому я ніколи не дивлюся невпинно правильні новини. Майже за висловом проф. Преображенського.
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23.06.2022 21:15 Відповісти
шо та фраєр здає взад - ніколи такого не було і ось знову....
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23.06.2022 21:04 Відповісти
...я й не мав інших сподівань, так було й з наданням асоціації і безвізу... Караван іде.
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23.06.2022 21:08 Відповісти
а в чем сложность дать такой же статус боснии? по ввп на душу населения и индексу человеческого развития они выше и молдовы и украины. ненамного, но все же...
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23.06.2022 21:09 Відповісти
Я думаю там не вибирали кловуна з квартала95 президентом ЕС за гнусявий голос.
Там оперують фактами а не обіцянками для тупого бидла.
На хайпі ЕС не лохонеш.
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23.06.2022 21:09 Відповісти
Зона вільної торгівлі жодних мит-квот і безвізовий режим, по суті Україні для нормального розвитку більше нічого не потрібно від ЄС...
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23.06.2022 21:10 Відповісти
eptitj kalatij pozorishe.....im samim tam nestydno ? nahera etot cyrk ?
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23.06.2022 21:13 Відповісти
"Причеп" Молдова напевно був зайвим. От так і вийшло. Тільки Україна воююча держава на сьогодні. Краще було б іти окремо у такій ситуації.
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23.06.2022 21:22 Відповісти
Воююча держава Україна йде разом з Молдовою, хоча і в окремих "пакетах". Молдова має стати нашим міцним європейським тилом. Я це дуже добре розумію, бо живу в Одесі. Нам потрібна європейська Молдова.
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24.06.2022 04:51 Відповісти
Як я і казав водять статусом по губах.
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23.06.2022 21:22 Відповісти
не розганяемо зраду, дочекаемось рішення самміту
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23.06.2022 21:30 Відповісти
 
 