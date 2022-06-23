"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных", - інструкція для російських нацистів в Україні
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У мережу потрапила інструкція для російських окупантів, нацистів з загону "Русич" у якій прямо вказується вбивати українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у одному з телеграм-каналів російських окупантів.
Інструкція для неонацистське угруповання "Русич", що воює на боці Росії на Донбасі, прямо закликає до вбивства свідків з-поміж місцевих жителів.
"Якщо ви накосячили, то постарайтеся, щоб не залишалося свідків зі складу місцевих", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Аметист
показати весь коментар23.06.2022 21:30
+13 Алекс Скела
показати весь коментар23.06.2022 21:25
+11 Да-это-я
показати весь коментар23.06.2022 21:20
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Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами. - Тамара Горіха Зерня
Кацап не кацап, якщо не напєшит с ашипками
Быдло тупое...
Росія має бути зачищена від гоблінів.