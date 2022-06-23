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"Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных", - інструкція для російських нацистів в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапила інструкція для російських окупантів, нацистів з загону "Русич" у якій прямо вказується вбивати українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у одному з телеграм-каналів російських окупантів. 

Інструкція для неонацистське угруповання "Русич", що воює на боці Росії на Донбасі, прямо закликає до вбивства свідків з-поміж місцевих жителів.

"Якщо ви накосячили, то постарайтеся, щоб не залишалося свідків зі складу місцевих", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фотографа Левіна росіяни стратили після тортур, - "Репортери без кордонів". ФОТО

Если вы накосячили, то постарайтесь, чтоб не оставалось сведетелей из числа местных, - інструкція для російських нацистів в Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Материал для Гааги.
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23.06.2022 21:30
+13
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23.06.2022 21:25
+11
інструкцфя для закінченого ЗЕКА, країна мародерів!
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23.06.2022 21:20
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23.06.2022 21:18 Відповісти
інструкцфя для закінченого ЗЕКА, країна мародерів!
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23.06.2022 21:20 Відповісти
перше слово - то від нервів!
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23.06.2022 21:21 Відповісти
Після такої інструкції, місцеві вас орок, на паски різати будуть. *******, не вчите ви історію Другої світової війни. Я вже не кажу про Першу.
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23.06.2022 21:22 Відповісти
нищити андрофагів й *****.
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23.06.2022 21:23 Відповісти
ьььь
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23.06.2022 21:24 Відповісти
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23.06.2022 21:25 Відповісти
Материал для Гааги.
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23.06.2022 21:30 Відповісти
Мало того, что все орки тупые до безобразия, но их идейный руководители ещё и безгамотные. СвЕдетели!!!
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23.06.2022 21:37 Відповісти
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23.06.2022 21:40 Відповісти
...У кожного з нас у колі спілкування є росіяни, до яких ми теоретично можемо дотягнутися. Колишні друзі, знайомі, родичі.
Наше завдання - зробити так, щоб їм було максимально некомфортно. Щоб вони бачили фото і відео звірств, які чинять їхні військові в Україні. Бачили фото своїх трупів. Хоч по разу послухали персональний прокльон.
Можу тільки уявити, що буде, коли ми зможемо до них дотягтися не через інтернет, а руками за шию потримати. Знаючи цей народ, нагода трапиться зовсім скоро. Як тільки затихнуть вибухи, вони тут же намиляться в Україну за дешевими продуктами. - Тамара Горіха Зерня
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23.06.2022 22:15 Відповісти
Мразота інструктує вбивати "свЕдетелей". Рузкій ізиг "захищати" вони приперлися
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23.06.2022 21:43 Відповісти
Мені тепер все важче уявити яким "цінним" має бути кацапчик щоб брати його в полон...
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23.06.2022 21:43 Відповісти
Нам потрібні ці істоти, щоб міняти на наших полонених хлопців.
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23.06.2022 22:05 Відповісти
Сведетели , да
Кацап не кацап, якщо не напєшит с ашипками
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23.06.2022 21:44 Відповісти
РюZкое быдло Шариковых накосячило ещё в 1922 году...когда Булгаков о вас мудаках сочинил Собачье Сердце...
Быдло тупое...
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23.06.2022 21:48 Відповісти
Що могло народитися від п'яного матроса і кухарки? Кацап!
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23.06.2022 21:52 Відповісти
Це кодло зомбованих злочинцiв , iх треба знищувати як сарану ...
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23.06.2022 21:53 Відповісти
Перехват ?
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23.06.2022 21:55 Відповісти
а що робити зі свЄдєтєлямі руССкага язига?
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23.06.2022 23:04 Відповісти
"Русіч" - це Zондер-карательна банда нациста Мільчакова...
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23.06.2022 23:57 Відповісти
"сведетелей". Е##ная русня даже свой дебилоязык не освоила.
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24.06.2022 01:40 Відповісти
Вчіться. Щоб не робити їх помилок.

Росія має бути зачищена від гоблінів.
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24.06.2022 04:34 Відповісти
 
 