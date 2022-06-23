Окупант розповідає дружині як мародерить в Україні:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти не соромляться розповідати своїм родичам і знайомим як займаються мародерством в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення Головного управліня розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

В перехопленій розмові окупант розповідає своїй подрузі, як він мародерить у захоплених населених пунктах та сміється з тих, хто соромиться це робити: "У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють. Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, нах… (швидше). А що, у вас ложки зає… (хороші) є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є?

Я там просто до будинку підхожу, стучусь. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо. Треба було понабрати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму".

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