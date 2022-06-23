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Окупант розповідає дружині як мародерить в Україні:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти не соромляться розповідати своїм родичам і знайомим як займаються мародерством в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення Головного управліня розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

В перехопленій розмові окупант розповідає своїй подрузі, як він мародерить у захоплених населених пунктах та сміється з тих, хто соромиться це робити: "У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють. Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, нах… (швидше). А що, у вас ложки зає… (хороші) є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є?

Я там просто до будинку підхожу, стучусь. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо. Треба було понабрати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - окупант розповідає дружині про крадіжки в Україні. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Зачем тебе свинье русской ложка? Ты ж свинья
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23.06.2022 21:23
+15
В полон не брати. Ніяких. Ні старих ні молодих. Крапка ! Слава Україні, Польщі, Англії, США, Канади та ЕС !!! Смерть москві та москалям !!!
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23.06.2022 21:26
+12
Незабаром ти кацапське подло тут і здохнеш а твая дурна самка даже нє узнаєт дє магілка твая...
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23.06.2022 21:25
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Зачем тебе свинье русской ложка? Ты ж свинья
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23.06.2022 21:23 Відповісти
Трусів вже не треба: літо...
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23.06.2022 21:26 Відповісти
Інше діло - лопата!
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23.06.2022 21:39 Відповісти
Незабаром ти кацапське подло тут і здохнеш а твая дурна самка даже нє узнаєт дє магілка твая...
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23.06.2022 21:25 Відповісти
...падло...
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23.06.2022 21:32 Відповісти
А БЫЛО БЫ ОРУЖИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ,ЭТО БЫДЛО ТАК БЫ НЕ ХОДИЛО
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23.06.2022 21:25 Відповісти
кацапозверинець гребанутий в Україну прийшов - лапотнік не деревяну ложку побачив - в них хвости ще не повідпадaли...
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23.06.2022 21:26 Відповісти
В полон не брати. Ніяких. Ні старих ні молодих. Крапка ! Слава Україні, Польщі, Англії, США, Канади та ЕС !!! Смерть москві та москалям !!!
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23.06.2022 21:26 Відповісти
Краще хай ложки бере ніж тортури. А як каже Конфуцій- карма та іще ****.
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24.06.2022 09:14 Відповісти
Голодранці їдять ще дерев'яними ложками, або з ліміні, а тут з нержу.
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23.06.2022 21:28 Відповісти
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23.06.2022 21:29 Відповісти
ложка+унитаз займут достойное место в избушке
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23.06.2022 21:31 Відповісти
в ********** сірковій хаткі - вони в неї переселяться...
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23.06.2022 21:36 Відповісти
яке мерзенне! з тваринами таке порівнювати не можна, йому до тварин ще дуже далеко, то просто бруд землі
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23.06.2022 21:36 Відповісти
Дуже цінну інформацію здобув ГУР. Сподіваюсь, вона наблизить час перемоги.
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23.06.2022 21:46 Відповісти
Так, цінну: жалю до москалів ніякого. Всіх в 0,5%.
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23.06.2022 21:52 Відповісти
Гнус і мразота.... брррррр... тільки знищувати.
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23.06.2022 21:51 Відповісти
какая мерзость..., кацапы не люди...
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23.06.2022 22:27 Відповісти
Мерзота за все будет отвечать !!!!!
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23.06.2022 22:42 Відповісти
і ці підари потім розповідають ми же «братскіе народи»,
а населення параши скаже всьо правільно дєлают
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24.06.2022 00:40 Відповісти
От жеж ****..
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24.06.2022 05:40 Відповісти
Это они так за русский мир агитируют. Молодцы. Ведь война в основном идёт там где много пророссийского населения вот они и стараются чтобы всем понятно было что не надо кричать "Путин введи". Людей жалко, но видимо по другому русский мир не лечится.
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24.06.2022 07:43 Відповісти
 
 