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Російські окупанти планують провести "референдум" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,лапчук

Окупанти планують провести фейковий референдум на тимчасово окупованих територіях, а саме в Херсонській та Запорізьких областях. Проте на заваді цьому спротив мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни навіть назначили дату 11 вересня. Саме в цей день росіяни мають провести т.з. "єдиний день голосування", де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".

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Проте в планах рф є проблема – спротив місцевих. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові.

Раніше Центр національного спротиву писав, що через спротив росіяни не можуть зімітувати добровільне входження окупованих територій в склад рф. Враховуючи тенденцію до його зростання та підготовку до контрнаступу ЗСУ – маємо для росіян погані новини", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+9
А давайте проведем референдум в Москве? А шо - проголосуем за то что Москва принадлежит Киеву и скажем оркам выметаться от туда
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23.06.2022 21:59
+9
ЗСУ теж планують взяти участь у реХверендумі. Кацарилі, ви ж не проти?
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23.06.2022 22:00
+8
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23.06.2022 21:45
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мінєт попізже їм, а не референдум
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23.06.2022 21:42 Відповісти
громите , рашистов новым оружием , действуйте на упреждение ‼️🇷🇺🐽💩☠️
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23.06.2022 22:17 Відповісти
Дата не випадково така.Хочуть насолити американцям,мовляв ета канєц амєрікі ,павтаряєм.
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23.06.2022 21:42 Відповісти
Американцям по цимбалах коли вони той референдум проведуть.
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23.06.2022 21:46 Відповісти
Але це ж москалі. Цівілізація)))
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23.06.2022 21:59 Відповісти
11 сентября ЕДИНЫНЙ ВЫБЬОРНЫЙ ДЕНЬВ **********.. не надо разводить тут срачь по поводу 11.09. 2001 года Башни близнецов АльКаида и так далее.. ********* УВЕРЕНЫ ЧТО ОНИ В АВГУСТЕ ТАМ (оккупированные районы) БУДУТ..В ЖИВОМ ВИДЕ???
ЛИЧНО Я СОМНЕВАЮСЬ...
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23.06.2022 22:15 Відповісти
Байден теж не промах тролити кацапів з датами. Чого варте підписання ленд-лізу 9 травня. Чекаєм від нього сюрпризів на 4 липня.
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23.06.2022 21:52 Відповісти
чую це як не місяць то два
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23.06.2022 21:42 Відповісти
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23.06.2022 21:45 Відповісти
ох, вибачайте, очі вже ніц не бачать, прочиталося "......референдум, 11 версія".
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23.06.2022 21:45 Відповісти
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24.06.2022 06:44 Відповісти
я не пойму нахер постить эти никому ненужные новости, какой то рехверендум какими то ушлепками. Может быть только один референдум и его объявят наши ВСУ,а все остальные кацапы здохнут. Так что цензор прекращайте постить фигню за ктото что то собираеться. Все они здохнут референдумщики.
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23.06.2022 21:52 Відповісти
И действительно, какое значение для нас и для всего мира имеет референдум? Никакое.
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23.06.2022 23:09 Відповісти
Це важливо освітлювати, для терміново надання нам потужної зброї, щоб ми встигли ці території відвоювати. Також світ має знати про підступні конкретні плани паРаши.
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23.06.2022 23:50 Відповісти
Надеюсь, ВСУ до этого времени напихают в жопу кацапам столько "референдумов", что они будут лететь с нашей земли, пердеть и радоваться.
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23.06.2022 21:56 Відповісти
Взагалі-то в народі говориться летіти, пердіти і перекидатися. Чого б це рашистом радіти, якщо українська армія їх під дупу чарівним пенделем з України жене.
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24.06.2022 05:49 Відповісти
Шо быстро летят и ниде не задержуются. И ще б пирьину кацапам в дупу для ускорения
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24.06.2022 06:47 Відповісти
9/11? Терористи як вони є
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23.06.2022 21:56 Відповісти
Хєр НР
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23.06.2022 21:59 Відповісти
Хер На Рыло
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23.06.2022 22:33 Відповісти
А давайте проведем референдум в Москве? А шо - проголосуем за то что Москва принадлежит Киеву и скажем оркам выметаться от туда
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23.06.2022 21:59 Відповісти
Моськам моськов принадлежит.
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23.06.2022 22:32 Відповісти
Вони сміятися будуть, хоча мало хто прочитає. Їх мало цікавить Україна.
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23.06.2022 23:32 Відповісти
ЗСУ теж планують взяти участь у реХверендумі. Кацарилі, ви ж не проти?
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23.06.2022 22:00 Відповісти
Мардва реперендум с ватрушками на мехесрань мудянскай палоте правадить будет.
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23.06.2022 22:29 Відповісти
Да они ещё пусть попробуют дожить-то, до 11-го сентября, хотя - дурак думкой богатеет.
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23.06.2022 22:33 Відповісти
Надіюсь до того часу в Україні буде достатньо Хаймерс і М-270. Навести їх на виборчі дільниці і вогонь. Крім колаборантів і засланих з рф орків там все одно нікого не буде.
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23.06.2022 22:48 Відповісти
фаренгейт 9/11 ..в акурат не паляться терористи
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23.06.2022 22:53 Відповісти
в Аль-Каіди нехай запитають що було далі
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23.06.2022 22:54 Відповісти
Русофашисти , ви ноги протягнете на нашій землі до 11 - го вересня
ви будете горіти в пеклі , так як в нашій краіні , ви всі здохнете ‼️
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23.06.2022 23:06 Відповісти
Не вспіють
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23.06.2022 23:45 Відповісти
Всі пам'ятають Крим. Вони дату будуть змінювати і будуть проводити раніше.
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24.06.2022 01:04 Відповісти
 
 