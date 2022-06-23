До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроєктів, - Стефанішина
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Влада готується до голосування у Верховній Раді до кінця року більш як 30 законопроєктів у рамках євроінтеграції України.
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
"До кінця цього року ми вже будемо готуватися до голосування в парламенті більше 30 євроінтеграційних законопроєктів. Готується засідання Ради асоціації (Україна - ЄС. - Ред.) за участі прем’єр-міністра. Тобто ми будемо демонструвати прогрес увесь цей час, щоб якнайшвидше почати наступний етап приєднання до ЄС у форматі перемовин", — сказала вона.
Віцепремʼєрка зауважила, що загалом готовими і зареєстрованими у парламенті є 80 законопроєктів "євроінтеграційного портфеля".
На сьогодні, за словами Стефанішиної, сформовано 30 проєктів, які можна ухвалювати під час воєнного стану і які будуть допомагати підприємствам, економіці та не створюватимуть додаткового негативного регулювання.
Крім того, наголосила Стефанішина, влада вже розробила дорожню карту по кожному з пунктів рекомендацій Єврокомісії, і по кожному вже є напрацювання.
"Робота велася і до початку повномасштабної війни, але мобілізації такої великої політичної волі для того, щоб просунутися по кожному з цих пунктів, ми не мали. І сьогодні ці рекомендації є певним стимулом", — констатувала віцепремʼєрка.
Будь ласка, зачекайте...
Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
і т.д.
Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
Нащо тоді євроінтеграція ? Бо Зе і його Зе влада не протрималася би і дня у владі
як би вони агітували за ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ. Але ментально Зе владі ближчий таки
Тайожний союз і це погано для України