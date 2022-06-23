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Новини Політика України
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ВР (11723) євроінтеграція (427) членство в ЄС (925) Євросоюз (6994) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроєктів, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

депутат,вр,рада,верховна

Влада готується до голосування у Верховній Раді до кінця року більш як 30 законопроєктів у рамках євроінтеграції України.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"До кінця цього року ми вже будемо готуватися до голосування в парламенті більше 30 євроінтеграційних законопроєктів. Готується засідання Ради асоціації (Україна - ЄС. - Ред.) за участі прем’єр-міністра. Тобто ми будемо демонструвати прогрес увесь цей час, щоб якнайшвидше почати наступний етап приєднання до ЄС у форматі перемовин", — сказала вона.

Віцепремʼєрка зауважила, що загалом готовими і зареєстрованими у парламенті є 80 законопроєктів "євроінтеграційного портфеля".

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На сьогодні, за словами Стефанішиної, сформовано 30 проєктів, які можна ухвалювати під час воєнного стану і які будуть допомагати підприємствам, економіці та не створюватимуть додаткового негативного регулювання.

Крім того, наголосила Стефанішина, влада вже розробила дорожню карту по кожному з пунктів рекомендацій Єврокомісії, і по кожному вже є напрацювання.

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"Робота велася і до початку повномасштабної війни, але мобілізації такої великої політичної волі для того, щоб просунутися по кожному з цих пунктів, ми не мали. І сьогодні ці рекомендації є певним стимулом", — констатувала віцепремʼєрка.
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Топ коментарі
+10
Прокурора САП коли призначать?
Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
і т.д.

Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
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23.06.2022 22:14
+9
А що ж так заважало зробити це у відносно мирний час?
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23.06.2022 22:02
+8
Яка маячня ! А чому до цього часу тільки відшовхували ЄС ? Зеля фіги з обох рук крутив послам ЕС коли вони на засідання коміссії ходили по аттестації кірівника НАБУ.
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23.06.2022 22:06
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А цей громадянин у кожному пості що жінкам права давати не треба, І як кривдять мужиків, латентний гей чи шо.
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24.06.2022 04:13 Відповісти
Прирівняти зарплату українців до європейських!
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23.06.2022 22:00 Відповісти
А що ж так заважало зробити це у відносно мирний час?
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23.06.2022 22:02 Відповісти
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23.06.2022 22:11 Відповісти
Яка маячня ! А чому до цього часу тільки відшовхували ЄС ? Зеля фіги з обох рук крутив послам ЕС коли вони на засідання коміссії ходили по аттестації кірівника НАБУ.
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23.06.2022 22:06 Відповісти
Керівника САП.
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23.06.2022 22:35 Відповісти
Прокурора САП коли призначать?
Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
і т.д.

Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
показати весь коментар
23.06.2022 22:14 Відповісти
Спочатку винесіть з міністерств , з Антимонопольного , з Налогової, з Таможен - усі ОПГ . Ці крадії в законі зашкварені вже багато років - що ви з ними наприймаєте і що виконаєте ? Цих осіб требі нарешті люструвати и осудити за численним фактажом крупції. А приймати повинні вже незашкварені.
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23.06.2022 22:17 Відповісти
БУДЕ ТЕ ЩО І РАНІШЕ - ПОКАЗУХА, КОРУПЦІЯ, ВІДМОВА СТАВИТИ ОЧІЛЬНИКА САП.
Нащо тоді євроінтеграція ? Бо Зе і його Зе влада не протрималася би і дня у владі
як би вони агітували за ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ. Але ментально Зе владі ближчий таки
Тайожний союз і це погано для України
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23.06.2022 22:22 Відповісти
До кінця якого року?
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23.06.2022 22:35 Відповісти
Потрібно щоб закони виконувались а не штампувалися
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23.06.2022 22:50 Відповісти
Що тільки не робили зелені аби посваритись . ЕС не на часі. Зараз піднімуться всі глухі, кульгаві,німі та інші слуги і почнуть верещати, що Україна недостойна ЕС. Хоча... Припинив же Вольдемар платити грошики 5 колоні, повідомив їх справлюсь без Вас, а інших спонсорів немає. І будуть стояти перед дороговказами і чухати репу - куди іти, кому продаться.
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23.06.2022 23:11 Відповісти
П'ята колона викрутиться, он Бойко вже нову партію створив "Підтримка та процвітання Зажопи" або щось подібне. Вони знову лізтимуть до парламенту, за стільки років у парламенті від годівниці вже не можуть відірватися.
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24.06.2022 04:18 Відповісти
 
 