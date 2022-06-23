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Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур і повного членства в ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

боррель

Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує початок довгого шляху, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України з ЄС. Ми разом за мир.

Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС", – написав Боррель у твіттері.

Боррель наголосив, що український народ належить до європейської родини, а майбутнє України – з ЄС.

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Автор: Володимир Янченко
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Начните с того, что расскажете балбесам из нашей власти, что нельзя, чтобы монополист Киевтеплоэнерго, например, устанавливал произвольные цены с потолка. А лучше вообще избавить народ Украины от грабежа со стороны ахметовских структур.
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23.06.2022 22:09 Відповісти
Европейские нормы подразумевают наличие нескольких альтернативных поставщиков энергии, без монополии на средства доставки! Так что донецкий таракан доживает последние годы со своими ДТЕКами и -энерго!
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23.06.2022 23:00 Відповісти
Негайні реформи.
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23.06.2022 22:17 Відповісти
Справжні реформи, а не трирічна пліснява імітація, під керівництвом бабломойського-портнова.
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23.06.2022 22:43 Відповісти
Ці персонажі готуються переїжджати до Гуантанамо! Якшо раніше не збіжать за Ківою в Падмаксов'є
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23.06.2022 23:02 Відповісти
 
 