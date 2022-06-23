Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур і повного членства в ЄС, - Боррель

Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує початок довгого шляху, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України з ЄС. Ми разом за мир.

Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС", – написав Боррель у твіттері.

Боррель наголосив, що український народ належить до європейської родини, а майбутнє України – з ЄС.

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