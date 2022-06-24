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Новини Політика України
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Порошенко (13228) членство в ЄС (925) Європейська Солідарність (1020)

"Что ни делает дурак, все он делает не так. Жму руку, обнимаю", - Порошенко потролив Путина після рішення Європейської Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради і наголосив, що всі країна об’єдналась заради європейського майбутнього.

"Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", – написав Порошенко у Facebook., інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу щиро подякувати всім тим, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху. Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх. Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ", – написав Порошенко.

"Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні!", – наголосив п’ятий Президент.

Також дивіться: Порошенко закликає владу створити спільний орган для реалізації "дорожньої карти" членства України в Євросоюзі. ВIДЕО

Порошенко також потролив президента РФ: "Ну що, путін, знову всіх переграв? Україна — кандидат в члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так". Чекаємо членства в НАТО. Жму руку, обнимаю))", – іронізує Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+98
читати швидко.....не задумуючись )))
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23.06.2022 22:25
+91
Порошенко доклав дуже багато зусиль. Дякую!
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23.06.2022 22:29
+83
Класно Порошенко потролив кремлівського фюрера :,,Что ни делает дурак, все он делает не так". 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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23.06.2022 22:25
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Ймовірно деякі хвігурати вставлятимуть палки в колеса нашої інтеграції.
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23.06.2022 22:20 Відповісти
Ну то отримають **** по заслузі.
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23.06.2022 22:24 Відповісти
"Ну що шановні, настав час відповідей! Одна із них: чому під час, коли Держава у стані війни протягом 8 років, на момент наступу рашистів на наші землі, не забезпечила наших хлопців елементарним одягом і взуттям, не кажучи вже про захист, і вони зустрічали ворога без жодних засобів індивідуального захисту і просто помирали... за відсутністю бронежилетів і касок, нагадую! Де зараз цей під@рас Труба, пиз**тий прокурор Середа, та ах**вший слідак ДБР Алексенко, який у залі суду назвав патріотично налаштованих громадян "ушлёпками", та тихо виє***ний слідак з економічних злочинів МВС Олег Моргун, який і прийняв від спецслужб рф замовлення на знищення реформ речового забезпечення Українського війська? На якому із найгарячіших напрямах спротиву військ, вони зараз відстоюють інтереси держави??? Чому ці потвори зараз спокійно живуть і дихають??? Рано чи пізно все стає на свої місця…", - пише генерал Д. Марченко у фб. https://www.5.ua/suspilstvo/heneral-marchenko-pro-spravu-shchodo-noho-prychyny-sporu-vzhe-nemaie-16-tys-pidslidnykh-bronezheletiv-poikhaly-zakhyshchaty-armiitsiv-zsu-280101.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
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23.06.2022 23:45 Відповісти
так.
але є питання - чи це дійсно допоможе Україні зламати кацапню?
бо іноді таке враження, шо ми компот пьемо поперед борщю...
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23.06.2022 22:21 Відповісти
Этот шаг полезен и для борьбы с рашкой. Но это нужно правильно использовать, а вот тут у меня сомнения насчет наших постпредов.
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23.06.2022 22:28 Відповісти
Якщо борщ ще не готовий, то можна вмазати й компота.
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23.06.2022 22:28 Відповісти
За такую новость можно и чего покрепче вдарить.
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23.06.2022 22:55 Відповісти
а як компот не готовий то можна і ягелю з березою загризти?
не зрозумів вас...
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23.06.2022 23:02 Відповісти
Не, ну, якщо компот не готовий, хто заважа дiстати iз пiдпилу галлон смородинного вiна позапрошлого урожаю? Не розумию проблемы...
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23.06.2022 23:15 Відповісти
Семен шось не те, я шось не те Семену у відповідь, от і вийшли на смородине вино...
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23.06.2022 23:19 Відповісти
Дивиться, Пане Друже...от ростка до урожаю "на покушать" смородина достигае за 2 рокi. До вiна - рокiв 5-6. Багато праци, багато души це дiло потребуе.
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23.06.2022 23:44 Відповісти
в нас смородини - 2 кусти.....
мамкіна те забота - збирае, мие, варить аж 3 маленьки баночки онукам варення... - ті тіки вухами шевелять - хрумають... - смакують..
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24.06.2022 00:26 Відповісти
Я,по зову генетики, 15 рокив тому развел сад-город такий, шо зара - хай би шляк трафив ото все, курва мать. Але зара шо поробишь, воно вже тут e, росте та родить шо скаженне. Ну, то вже не маю вибору...такое.
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24.06.2022 00:45 Відповісти
хотелось бы с тобой, Мах, как то по private пооbщаться - телефон, емаил - не знаю как ето сделать, шо бы не все ето видели...
есть идеи ? - сбось идею, може как то и пересечемся
нет? - забудь...
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24.06.2022 01:46 Відповісти
Є така корисна муйня, друже, тимчасова пошта: guerrillamail.com Там вже дасте ради процесу вже самі. Щасти вам, українці.
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24.06.2022 01:51 Відповісти
та тупі ми... - ви гострі ....
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24.06.2022 01:56 Відповісти
*****, мериканці, вам треба сухий закон повертати.
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24.06.2022 01:46 Відповісти
не матюкайся - не гарно це.
але як потреба буде? - двума словами....
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24.06.2022 02:04 Відповісти
Все буде добре і все буде Украіна ✊💪👍🏼
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23.06.2022 22:29 Відповісти
Це важливо ще й для подолання корупції.
Тому, окрім кацапні напряжуться і бабломойські зі своїми клоуноми- беСпредельщиками.
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23.06.2022 22:31 Відповісти
та да, напряглись аж капец
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23.06.2022 23:26 Відповісти
А он как раз не ноет. Он про дерьмака, демченко, татарова, беню, неприкрытое предательство и прочие заслуги зеленой мразоты.
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23.06.2022 22:46 Відповісти
СергiйСамохiн 25%@scherif_ben2007

·
53 мин

Ну ось, нарешті!
Тепер ZЕбобікам і подолякам можна реально цитувати ПП "жму руку, обнімаю" роблячи ссилку аж на відео від Порошенко, а не якусь там фейкову телефонну "розмову" ПП з ****** від ФСБ.
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23.06.2022 23:36 Відповісти
Да, зеленых он красиво потроллил.
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24.06.2022 02:21 Відповісти
а от твій зелений оптімізм точно допоможе - як не зелений - так гамло криворогате...
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23.06.2022 22:46 Відповісти
До речі - не так вже це і погано - починати з компоту.

По-перше - рідина займе місце у шлунці, отже ти меньше з'їж, по-друге - вкид у кров швидких вуглеводів дуже скоро дасть відчути насичення.

А кацапню обов'язково здолаємо, чи ж ми не Українці?!
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23.06.2022 23:47 Відповісти
Це для зламу не кацапні, а бені, ахметова та їхніх шісток при владі.
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24.06.2022 00:36 Відповісти
читати швидко.....не задумуючись )))
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23.06.2022 22:25 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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23.06.2022 22:47 Відповісти
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23.06.2022 22:53 Відповісти
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24.06.2022 06:29 Відповісти
Класно Порошенко потролив кремлівського фюрера :,,Что ни делает дурак, все он делает не так". 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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23.06.2022 22:25 Відповісти
Порох довольный😊
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23.06.2022 22:27 Відповісти
По моему он еще и отметил.
"Ну а коль попросит кто,
Бражки, граммов этак сто,
Так и быть!... сегодня можно!
Слава Богу, есть за что."

Л. Филатов.
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24.06.2022 02:29 Відповісти
Слава Україні і Героям слава ‼️
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23.06.2022 22:27 Відповісти
Смерть москалям!
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23.06.2022 23:48 Відповісти
Порошенко доклав дуже багато зусиль. Дякую!
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23.06.2022 22:29 Відповісти
як же ви березняковськи-подоляцькі вже ****** ...
з 2014го по 2019й вас, падлюк, не було не ніде ....
з 2019 -розцвіли буйним квітом
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23.06.2022 22:53 Відповісти
Як же їх не було, Арахамія в Америці діджеєм підстрибував, діджей Браун підлюка чортів, Подоляк з Янунковичем по пеньках скакав, напевно якби не зелені скакав би далі, А ось Арестович, собака, і нашим і вашим і за Шарія топив, ученичок- підлячок Дугіна, а потім і туди хвостом і сюди хвостом, ось уже Хамелеон пiдлобузливий.
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24.06.2022 03:17 Відповісти
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23.06.2022 22:49 Відповісти
Не чекати, а робити. Заїбали вже чеканням! Робити треба, а не відосики виставляти...
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23.06.2022 23:11 Відповісти
Порошенко державний діяч, для якого головне - Україна, і її шлях до європейської родини! А не тим часовий власний здобуток!

Шкода, що дехто, наслухавшись Мосійчук на "Г+Г" досить скаженіє від тільки одного його ім'я!
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23.06.2022 22:51 Відповісти
Відео 1998 року Пороху 32 роки Саме цікаве звучть, як на мене, з 2:37.
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25.06.2022 16:50 Відповісти
там одна віце премьєрка відзелених уведоміла, що вступ триватиме від 2 до 10 років. Слава богу, а я думав, що при їх каденції це буде відбуватитись. Ні, вже після них. Але два роки таки будуть ставити палки в колеса. У всі чотири.
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23.06.2022 22:59 Відповісти
Таки да - коломийські покидьки будуть глистувати в тілі України.
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23.06.2022 23:04 Відповісти
не факт що вони ще розгромно не переможуть на наступних виборах, коли ми виграємо війну
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23.06.2022 23:30 Відповісти
Може бути... Кількість дурнів в країні величина константа.
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24.06.2022 09:18 Відповісти
Не зелебот, но Путину вообще плевать на это. А от вступления в НАТО Швеции он вообще в восторге, чем больше угроз, тем проще оставаться у власти.

У Путина последние 800 суток в голове только военные планы и только война. Это вступление для него только радость. Ведь мы, Россия, воюем со всей Европой и США. И даже побеждаем. Мы самые лучшие! И вообще у Путина все лучше, чем кажется. Он уничтожил самую главную опасность: что украинцы без нефти и газа в нормальном количестве внезапно имели уже в 1.5 раза выше минимальную зарплату, чем в России. И это с асфальтом и воровством у власти. Имели сами по себе, потому что умнее и трудолюбивее, чем кацапы. А теперь даже если это будет так, то он просто заявит, что это не в России серьезные проблемы, а просто Украине дали вон много денег и поэтому она процветает. Все, власть сохранена, а Путину ничего кроме этого не надо, у него же сотни убитых им людей по его личному приказу, травил всех попало, включая и актеров, и музыкантов, и журналистов. Путин только дохлым уйдет из власти. Сейчас ситуация у Путина лучше, чем была 2 месяца назад. Над этим не стоит насмехаться, надо просто и молчаливо уничтожать кацапов везде где это возможно.
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23.06.2022 23:02 Відповісти
замість цього Путіна прийде інший Путін

завдання викинути рашку з європейської історії, а це Вован зробив справно - забив форточку в Європу, яку відчинив Пьотр 1 та похерив 300 років намагань рашки стати європейською країною.

а тепер - фсьо !
проходьте в Азіопію !
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23.06.2022 23:33 Відповісти
Перечитай ще раз і заспокійся - "Все что делает дурак все он делает не так. Жму руку, обнимаю" Джерело: https://censor.net/ua/n3349852
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23.06.2022 23:41 Відповісти
Да сдохнет этот сморчок в ближайшие год-два. В *****, что он там планирует.
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24.06.2022 01:03 Відповісти
Звісно, ситуація, коли рашка втратила:
* більшість боєздатної армії та модернізованиї броньованої техніки;
* більшість золото-валютних резервів;
* частину експорту газу;
* частину експорту нафти;
* доступ до ******** технологій та послуг нафто-газовидобування;
* доступ до взагалі більшості ******** технологій;
* більше 1000 сумлінних великих платників податків (закордонних компаній типу МакДональдса, який платив чи то 1/7 чи то 1/6 всіх податків в галузі "громадське харчування");

, визначається дебілами як "ситуація у путлєра краща, ніж 2 місяці тому"...

Погони краще начищайте, товариш майор, бо ваше недолуге скиглення не вражає взагалі, а ось начищені зірки на погонах - може і засліплять кого.
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25.06.2022 12:28 Відповісти
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23.06.2022 23:05 Відповісти
Сьогодні на "П'ятому" бачив невеличкий сюжет про 24 пікапи, які за сприяння фонду Порошенка були передані нашим ДШВ. В кінці сюжету Порох звернувся до нашого порохофобського зрадобидла: "І пам'ятайте, це піар". Так що Олексійович - ще той троляка.
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23.06.2022 23:05 Відповісти
це була путінська мнагахадовОчка:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.06.2022 23:07 Відповісти
Тепер ще надання кандидата в НАТО і лишиться тільки виконання завдань.
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23.06.2022 23:08 Відповісти
жму руку обнимаю - это ж не просто так это он типа говорит, что в свое время приходилось лавировать с Путиным чтобы выжить.

Вот тут прям вижу счастливого человека, мечта которого частично сбылась
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23.06.2022 23:09 Відповісти
Студентка з Грузії привітала,жаліється,що вони не пройшли. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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23.06.2022 23:11 Відповісти
Грузини вибрали президентом свого януковича з своїми регіонами.
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23.06.2022 23:18 Відповісти
Президент (до речі, якого вони, грузини, не обирали; бо обирається парламентм) в них ще нормальна жінка, прозахідна...
А от уряд... виявляється, на мажоритарній основі касапи в парламент таке гівно можуть проштовхнути, аж ну...
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24.06.2022 07:01 Відповісти
Гончаренко в ПАСЕ: не жертвуйте будущим грузинского народа из-за одного олигарха
Та, нажаль ...
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23.06.2022 23:29 Відповісти
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23.06.2022 23:12 Відповісти
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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24.06.2022 07:06 Відповісти
Ну, все! Судді ОАСК Вовку тепер капець. Піде на підвищення.
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23.06.2022 23:15 Відповісти
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23.06.2022 23:16 Відповісти
У пєті була можливість стати Петром, але хто був ніким - той став нічим.
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24.06.2022 00:00 Відповісти
При 73% "КакаяРазніца" і "МиУсталіАтВайни" та "ПораПєрєстатьСтрєлять" - будь хто не зміг би стати гетьманом
А стільки - скільки зробив він (при оцих зедибелятах) має від Нормальних людей швелику шану.
І усі ми помиляємося - я думаю, що його велика помилка, що він не піджав під себе увесь силовий блок і не садив колоборантів, також не провів найжорстокішу українизацію, і не вигнав москальських попів, а також запровадив перепаспортизацію по латвійському принципу...
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24.06.2022 09:53 Відповісти
... процвірінькала соколадка (без сала, звісно).
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23.06.2022 23:17 Відповісти
Порошенко очень много сделал для евроинтеграции Украины. Спасибо ему за это!
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23.06.2022 23:35 Відповісти
дякую ЗСУ за те що нам надали кандидата ЄС! Ви найкращі!
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23.06.2022 23:35 Відповісти
Ти хоча б "УкраЇнська" навчився правильно писати... Розвелося тут неграмотних москалів!
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24.06.2022 01:18 Відповісти
Ну якщо пан такий обізнаний, то пан має знати, що "жму руку" - це з плівок Деркача, які у США ще у 2020 назвали монтажем, а самого Деркача прямо і відкрито назвали агентом фсб та наклали санкції...
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23.06.2022 23:57 Відповісти
навряд чи пан обізнаний)
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24.06.2022 00:28 Відповісти
чучело подоляковскоеOleg Amar, ты ради этого высера сегодня зарегистрировалось???
Брысь под лавку, лайно зеленое)))
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24.06.2022 00:08 Відповісти
Написав чувак, який не знає елементарних правил пунктуації... Кома у твоєму реченні зайва!
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24.06.2022 01:15 Відповісти
Респект Пороху
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24.06.2022 01:07 Відповісти
Путин, называющий себя "собирателем земель", воюет не только за украинские территории, но и с рядом болезней, среди которых - энурез. Об этом сообщает Telegram-канал GeneralSVR.

Как уверяет канал, глава Кремля страдает ночным недержанием. Ранее таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния, однако данная болезнь снова напомнила о себе.

"Вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Пока прислуга и охрана президента, недовольно посмеиваясь, теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", - пишет канал.
Этот же телеграм-канал сообщал о том, что ранее на этой неделе у Путина среди ночи открылось кровотечение. Пока только носовое. Но рак, которым болеет диктатор, заболевание непредсказуемое. Так что ждем и более благоприятных новостей.

Канал не отмечает источников такой информации, но его предварительные сведения о состоянии здоровья Путина впоследствии сбывались.
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24.06.2022 02:26 Відповісти
Було б добре якщо так, зараз путін не тільки *****, але й ссикло.
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24.06.2022 03:24 Відповісти
Тока не надо !!)))) Сцыкло у нас осел оманский, бо он сцыться не от энурезу, а от страху на всех поворотах. Поэтому и строит из себя мачо-собачо- немыто, не брито, одето как с подворотни- типа я тут такой первый фулиган на селе. Но постоянно в бронепамперсе, а то не ровен час.....

Хотя предложение про пуйло называть его *****-ссыкло- поддерживаю!!!!!
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24.06.2022 09:49 Відповісти
п.Порошенко так старається , хороша людина , чесна і зовсім не проти знов стати на чолі держави, але вже роки на заваді...
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24.06.2022 05:46 Відповісти
Порошенку 56 років, і він, навіть, ще не пенсіонного віку.
Байдену 79 років і йому його вік не став "на заваді".
То про що ти мелеш, зелений москалику?
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24.06.2022 06:12 Відповісти
ти - не народ.
Ти - бот на з/п, з великого крадівництва
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24.06.2022 07:21 Відповісти
Не, он зеленобыдло **********, который не может простить Пороху, что не сдал страну еще в 2014 году *****. Вас, уродов, из зеленозомбиленда нужно судить вместе с вашим "бохом" наполеонием оманским за измену Родины. И еще хочу спросить тебя, "нарид" ты сраный- с фронтов Родины, **** пишешь? Бегаешь в атаку с криком за зелю, за Украину? Или ******* с дивана с пивасиком? Вы хуже *********** народобыдла- те хоть свою страну защищают, а вы, твари конченные, свою продаете за баланду подляка, за то, что бы в гулаге лизать сраки руцким уродам, потому как вы биомусор рабский, ваше место в стойле или жопе.
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24.06.2022 09:59 Відповісти
********** недобидло свою країну не захищає - тут ви повторюєте пропагандистський нарратив *********. Всі рашковани в Україні присутні лише з 3 причин: ******* мародерити/гвалтувати, гроші, боягузство перед своїм начальством. Інші причини - на рівні статистичної похибки.
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25.06.2022 12:37 Відповісти
Партія ЄС на чолі з Порохом доволі ефективно представляє Україну на міжнародній арені. Один Гончаренко чого вартий.
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24.06.2022 06:10 Відповісти
Со всем уважением, здоровья и долгих лет процветания Порошенку!
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24.06.2022 06:40 Відповісти
а шо такоє тут про петра ! альо гараж ! нікаво на тємєіз подляковських
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24.06.2022 08:28 Відповісти
Кабылу подковывали ...
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24.06.2022 10:22 Відповісти
Что за ****** тут крестиками комменты затирают,липецкая банда?
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24.06.2022 12:12 Відповісти
Трошки анекдоту в тему:
Як повідомляє РБК.ru, "Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о передаче в Совет Безопасности и Генассамблею ООН подборки «ненавистнических высказываний» украинских политиков и общественных деятелей. Среди них - заявления Петра Порошенко".
Зрозуміло, що цей тролінг також пішов в цю "скаргу" «ненавистнических высказываний»
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24.06.2022 12:54 Відповісти
 
 