"Что ни делает дурак, все он делает не так. Жму руку, обнимаю", - Порошенко потролив Путина після рішення Європейської Ради
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради і наголосив, що всі країна об’єдналась заради європейського майбутнього.
"Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього", – написав Порошенко у Facebook., інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу щиро подякувати всім тим, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху. Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх. Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ", – написав Порошенко.
"Попереду у нас всіх дуже багато роботи. Головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну. Разом до Європи! Слава Україні!", – наголосив п’ятий Президент.
Порошенко також потролив президента РФ: "Ну що, путін, знову всіх переграв? Україна — кандидат в члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так". Чекаємо членства в НАТО. Жму руку, обнимаю))", – іронізує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
****по заслузі.
але є питання - чи це дійсно допоможе Україні зламати кацапню?
бо іноді таке враження, шо ми компот пьемо поперед борщю...
не зрозумів вас...
мамкіна те забота - збирае, мие, варить аж 3 маленьки баночки онукам варення... - ті тіки вухами шевелять - хрумають... - смакують..
есть идеи ? - сбось идею, може как то и пересечемся
нет? - забудь...
але як потреба буде? - двума словами....
Тому, окрім кацапні напряжуться і бабломойські зі своїми клоуноми- беСпредельщиками.
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Ну ось, нарешті!
Тепер ZЕбобікам і подолякам можна реально цитувати ПП "жму руку, обнімаю" роблячи ссилку аж на відео від Порошенко, а не якусь там фейкову телефонну "розмову" ПП з ****** від ФСБ.
По-перше - рідина займе місце у шлунці, отже ти меньше з'їж, по-друге - вкид у кров швидких вуглеводів дуже скоро дасть відчути насичення.
А кацапню обов'язково здолаємо, чи ж ми не Українці?!
"Ну а коль попросит кто,
Бражки, граммов этак сто,
Так и быть!... сегодня можно!
Слава Богу, есть за что."
Л. Филатов.
з 2014го по 2019й вас, падлюк, не було не ніде ....
з 2019 -розцвіли буйним квітом
Шкода, що дехто, наслухавшись Мосійчук на "Г+Г" досить скаженіє від тільки одного його ім'я!
У Путина последние 800 суток в голове только военные планы и только война. Это вступление для него только радость. Ведь мы, Россия, воюем со всей Европой и США. И даже побеждаем. Мы самые лучшие! И вообще у Путина все лучше, чем кажется. Он уничтожил самую главную опасность: что украинцы без нефти и газа в нормальном количестве внезапно имели уже в 1.5 раза выше минимальную зарплату, чем в России. И это с асфальтом и воровством у власти. Имели сами по себе, потому что умнее и трудолюбивее, чем кацапы. А теперь даже если это будет так, то он просто заявит, что это не в России серьезные проблемы, а просто Украине дали вон много денег и поэтому она процветает. Все, власть сохранена, а Путину ничего кроме этого не надо, у него же сотни убитых им людей по его личному приказу, травил всех попало, включая и актеров, и музыкантов, и журналистов. Путин только дохлым уйдет из власти. Сейчас ситуация у Путина лучше, чем была 2 месяца назад. Над этим не стоит насмехаться, надо просто и молчаливо уничтожать кацапов везде где это возможно.
завдання викинути рашку з європейської історії, а це Вован зробив справно - забив форточку в Європу, яку відчинив Пьотр 1 та похерив 300 років намагань рашки стати європейською країною.
а тепер - фсьо !
проходьте в Азіопію !
* більшість боєздатної армії та модернізованиї броньованої техніки;
* більшість золото-валютних резервів;
* частину експорту газу;
* частину експорту нафти;
* доступ до ******** технологій та послуг нафто-газовидобування;
* доступ до взагалі більшості ******** технологій;
* більше 1000 сумлінних великих платників податків (закордонних компаній типу МакДональдса, який платив чи то 1/7 чи то 1/6 всіх податків в галузі "громадське харчування");
, визначається дебілами як "ситуація у путлєра краща, ніж 2 місяці тому"...
Погони краще начищайте, товариш майор, бо ваше недолуге скиглення не вражає взагалі, а ось начищені зірки на погонах - може і засліплять кого.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Вот тут прям вижу счастливого человека, мечта которого частично сбылась
А от уряд... виявляється, на мажоритарній основі касапи в парламент таке гівно можуть проштовхнути, аж ну...
Та, нажаль ...
А стільки - скільки зробив він (при оцих зедибелятах) має від Нормальних людей швелику шану.
І усі ми помиляємося - я думаю, що його велика помилка, що він не піджав під себе увесь силовий блок і не садив колоборантів, також не провів найжорстокішу українизацію, і не вигнав москальських попів, а також запровадив перепаспортизацію по латвійському принципу...
Брысь под лавку, лайно зеленое)))
Как уверяет канал, глава Кремля страдает ночным недержанием. Ранее таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния, однако данная болезнь снова напомнила о себе.
"Вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Пока прислуга и охрана президента, недовольно посмеиваясь, теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", - пишет канал.
Этот же телеграм-канал сообщал о том, что ранее на этой неделе у Путина среди ночи открылось кровотечение. Пока только носовое. Но рак, которым болеет диктатор, заболевание непредсказуемое. Так что ждем и более благоприятных новостей.
Канал не отмечает источников такой информации, но его предварительные сведения о состоянии здоровья Путина впоследствии сбывались.
Хотя предложение про пуйло называть его *****-ссыкло- поддерживаю!!!!!
Байдену 79 років і йому його вік не став "на заваді".
То про що ти мелеш, зелений москалику?
Ти - бот на з/п, з великого крадівництва
Як повідомляє РБК.ru, "Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о передаче в Совет Безопасности и Генассамблею ООН подборки «ненавистнических высказываний» украинских политиков и общественных деятелей. Среди них - заявления Петра Порошенко".
Зрозуміло, що цей тролінг також пішов в цю "скаргу" «ненавистнических высказываний»