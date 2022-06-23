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Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам та масштабному зближенню з Євросоюзом, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Офіційний статус кандидата на членство в Європейському Союзу сприятиме проведено нових реформ та масштабному зближенню з ЄС в усіх секторах економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у твіттері, коментуючи рішення Євросоюзу щодо надання Україну статусу кандидата в члени ЄС.

"Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Він подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президентці Європейського парламенту Роберті Мацолі та лідерам держав-членів ЄС.

"Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС у досягнені високих критерії членства та відбудові України", - додав глава уряду.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
почему Украина и ее стремления изображена в виде этого фсбэшного ********?
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23.06.2022 22:25
+12
які такі "нові реформи"? - покажu мені стару одну за 3 роки...
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23.06.2022 22:30
+12
"Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам"---а кто вам ТРИ ГОДА мешал реформы проводить????? Що вам НЕ сприяло????
Брехуны!
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23.06.2022 22:31
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В Евросоюзе коррупции нет, как же ты будешь с коррупцией бороться, если вся страна погрязла в коррупции.
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23.06.2022 22:23 Відповісти
ЄС зараз узнає що таке хуцпа від кірівництва України.
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23.06.2022 22:23 Відповісти
почему Украина и ее стремления изображена в виде этого фсбэшного ********?
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23.06.2022 22:25 Відповісти
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23.06.2022 22:26 Відповісти
які такі "нові реформи"? - покажu мені стару одну за 3 роки...
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23.06.2022 22:30 Відповісти
Так він уже нареформувався за повною програмою навіть бюджетний план не міг скласти ні на 21 рік і природно на 22, я уявляю Які від нього можуть бути реформи, порожнє місце не прем'єр-міністр.
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24.06.2022 03:35 Відповісти
якомога більше обмежень для надання громадянства біженцям ху@лостану
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23.06.2022 22:31 Відповісти
"Кандидатство у ЄС сприятиме новим реформам"---а кто вам ТРИ ГОДА мешал реформы проводить????? Що вам НЕ сприяло????
Брехуны!
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23.06.2022 22:31 Відповісти
У этих идиотов ГЕТЬМАНЦЕВА НАЙЕМА МАРЧЕНКО новая реформа - сделать европейские подержанные авто на 30-40% дороже чем в ЕС

и вот скажите - им не стыдно смотреть в глаза украинцев? Могли бы постыдится европейцев - над ними уже хохочет весь ЕС.
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23.06.2022 22:40 Відповісти
эти проводили - у них получилась война...
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23.06.2022 22:45 Відповісти
Теперь - либо вы ведете Украину в ЕС, либо Украина вас - к прокурору.
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23.06.2022 22:34 Відповісти
Блестяще
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23.06.2022 22:37 Відповісти
І це буде не кишенькова бенЯдіктова.
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23.06.2022 22:38 Відповісти
А кто РЕШИЛ удорожить опять авто из ЕС на 30-40% ????

даже румыны везут себе евробляхи из Германии и никто более 200 евро на оформление авто не платит
Шмыгаля в отставку - он своим законом по таможне с ЕС ХОТЕЛ СОРВАТЬ РЕШЕНИЕ ПО УКРАИНЕ О КАНДИДАТСТВЕ
( мне по секрету один чиновник из ЕС настучал )
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23.06.2022 22:36 Відповісти
Тепер, вже не сховаєтесь за дебільними відмазками!
Європа дала «чітку відповідь», як ви частенько говорили!
Але, для набуття членства, потрібні будуть чітки дії.
І не прокатять здивовані морди арахамії та верещук на тв!
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23.06.2022 22:37 Відповісти
********** демократію недемократичнимі засобами! -
ось зелена нова реформа!
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23.06.2022 22:37 Відповісти
"Візовий режим" Зеленського виявився фейком як і все, що він робить - ніякої заборони чи суттєвого ускладнення в'їзду не має
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23.06.2022 22:37 Відповісти
Может ещё не 1 июля?
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23.06.2022 22:41 Відповісти
А без кандидатства немає сприйманння? А кто же мешает монопольной шайке?
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23.06.2022 22:38 Відповісти
це не тільки свято і маленька перемога ..це ще й тяжка праця, щоби не розчарувати друзів і не зловтішалися вороги...і не опускалися руки в тих, задля кого це все виборювалось...
це ще й битва за Україну, а не за грошові потоки і держзамовлення... це подолання корупції а не розмножування органів які з нею будуть начебто боротися, витрачаючи державні гроші і сперечаючись між собою хто кращий з борцунів...
Україна заслуговує бути рівноправною серед рівних... але ми й заслуговуємо просто бути, жити, мріяти... нам дуже потрібно беззаперечно виграти цю битву за Незалежність і Волю... і Європа може нам допомогти і допомагає ! (дякуємо)
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23.06.2022 22:42 Відповісти
А що раніше реформи заважало проводити?
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23.06.2022 22:42 Відповісти
Тут есть развилка. Либо это все пройдет также, как 2005-ый год и 2014-ый. Там были такие же простые наполеоновские планы по реформам. Вышло никак. Либо в этот раз, наконец, коррупционеров будут уничтожать. В любом месте, даже не столь важна конфискация награбленного, сколько трупы коррупционеров вместе с их семьями. Все, никакой иной язык они не поймут. Никогда они не перестанут воровать добровольно или при незначительных угрозах или же значительных, но трудновыполнимых. У нас миллионы беженцев, пускай устраиваются в Моссад номер 2 и начинают по всей Европе искать эту падаль и гасить их. Неужели нету хим оружия, которое убивает так, что смерть выглядит как инфаркт, да и никто не будет детально изучать причину смерти очередной твари.

И одновременно с этим менять менталитет. Избавиться от кацапского внутреннего уважения к ворам и воровству. Слишком как-то мягко относятся к тем, кто украл. Нету такой природной ненависти к тем, кто лишил бюджет денег и украл тем самым у всего народа. В США и Европе 90% людей бегом побегут в полицию сдавать даже друга или коллегу по работе. Сразу же. У нас просто молчаливая реакция или даже одобрение, что такой воровитый. Иначе вступать в Европу, имея в народе чуть ли не легальный статус криминального авторитета, вора в законе и прочий кацапско-кгбшный мусор - это невозможный процесс.
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23.06.2022 22:55 Відповісти
Ніяке кандидатство не сприяє реформам.Сприяєте саме ви керманичі і ніхто інший.
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23.06.2022 22:56 Відповісти
Писдешь
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23.06.2022 22:56 Відповісти
Навіщо тоді Шмигаль і інші з велетенськими зарплатами,якщо вони не сприяють реформам? Якщо особа не виконує роботу,її викидують з цієї роботи.
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23.06.2022 23:00 Відповісти
Так це в не коррумпованiй країні .
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24.06.2022 03:51 Відповісти
Особливо сприятиме реформам зелена підорасня в особах дЄрьмака, Тартарова, Падлоляка, Ахрєнамії і т. д.
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23.06.2022 23:09 Відповісти
Старі ще не виконали, вже про нові говорить.
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24.06.2022 07:56 Відповісти
 
 