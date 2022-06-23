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Європейська рада оприлюднила рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Європейська рада оприлюднила висновки засідання щодо надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

"Європейська Рада визнає європейську перспективу України, Республіки Молдова та Грузії. Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у Європейському Союзі. Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - зазначено у третьому розділі висновків під назвою "Заявки на членство України, республіки Молдова та Грузії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

У висновках наголошується, що Європейській комісії запропоновано звітувати перед Радою про "виконання умов, зазначених у висновках комісії щодо відповідних заявок на членство в рамках її регулярного пакета заходів щодо розширення". "Рада ухвалить рішення про подальші кроки, тільки-но всі ці умови буде повністю виконано", - йдеться у документі.

Щодо Грузії зазначено, що Європейська рада "готова надати Грузії статус країни-кандидата після того, як буде вирішено пріоритети, зазначені у висновку комісії щодо заявки Грузії на членство".

"Просування кожної країни до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг відповідно до Копенгагенських критеріїв, зокрема від здатності ЄС приймати нових членів", - ідеться у висновках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Автор: Роман Свиридович
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pohodu pohozhe rusnja sduvaetsa posledny podcast ot KGBshnika Shveca zvuchit mnogo-obeshajuche....esli on prav , to skoro tam zapalyhae ne po detski
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23.06.2022 23:16 Відповісти
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23.06.2022 23:22 Відповісти
 
 