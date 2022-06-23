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Статус кандидата в члени ЄС для України - сильний геополітичний сигнал Росії, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Рішення Євросоюзу надати статус кандидата Україні та Молдові є сильним сигналом Росії на тлі її військового вторгнення.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми пропонуємо європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії. Це сильний сигнал Росії в поточному геополітичному контексті надати Україні та Молдові статус кандидата. Також ми вирішили, що для Грузії статус кандидата буде наданий, як тільки вона відповідатиме критеріям, визначеним Єврокомісією", - сказав Макрон.

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"Це буде довгий шлях, він буде вимогливим. Але ми, Франція та інші країни, будемо готові допомогти у процесі реформ", - додав французький президент.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданого 17 червня.

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.
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Топ коментарі
+3
Кацапня ще більше буде ненавидіти нас.
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23.06.2022 23:23
+3
Що??!!! Ще більше? Це як?
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23.06.2022 23:31
+2
Ещё бы, это значимое историческое событие. Ещё бы Макрон и Франция подкинула с пару десятков САУ Caesar для продвижения геополитических желаний Украины. Как они нам сейчас нужны ! HIMARS & CAESAR !
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23.06.2022 23:30
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Ще один "геополітик"...
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23.06.2022 23:16 Відповісти
Вот это сила, вот это мощь, настоящий Наполеон. Аж коленки дрожат. Единственное, приятно удивлен, как макнули в лицо прокацапскую подстилку в виде премьер-министра Грузии. Аж приятно смотреть, как он плакал, что Грузия намного больше заслужила это членство. чем Украина и Молдова. И Михо в тюрячке чифир выпил с удовольствием, что теперь к нему на колени будут приползать, так как он и только он может привести Грузию в Европу.
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23.06.2022 23:18 Відповісти
Кацапня ще більше буде ненавидіти нас.
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23.06.2022 23:23 Відповісти
Що??!!! Ще більше? Це як?
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23.06.2022 23:31 Відповісти
ne tolko nenavidet - oni esho budut GADITJ v 100x bolshe
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23.06.2022 23:33 Відповісти
Та куди вже більше? І так протистояння вже десь з 300 років триває...
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23.06.2022 23:41 Відповісти
Ещё бы, это значимое историческое событие. Ещё бы Макрон и Франция подкинула с пару десятков САУ Caesar для продвижения геополитических желаний Украины. Как они нам сейчас нужны ! HIMARS & CAESAR !
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23.06.2022 23:30 Відповісти
6 є , 6 - в дорозі, а там, Бог Троїцю любить )) - от і буде 2 десятки як Ви і замовляєте))))
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23.06.2022 23:34 Відповісти
А гэй-парады будут ?
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24.06.2022 00:02 Відповісти
Краще европейські геї, ніж москальські пі#@раси.
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24.06.2022 00:43 Відповісти
Обязательно. Колонну кацапских военнопленных провести по Хрещатику...
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24.06.2022 01:07 Відповісти
Якби тупоголові імбицили із секти 73% не обсирали макрона, однак цей чорт найкраще що може бути у Франції для України. Бо якби на його місці була рашистська повія ле пен, то Україні могла б тільки мріяти про кандидатсво у ЄС.
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24.06.2022 06:48 Відповісти
 
 