У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади, - Лавров про окуповані українські території
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Росія має намір відновити переговори з Україною, виходячи із ситуації "на землі" та враховуючи небажання низки звільнених районів повертатися під контроль київської влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю Національній державній телерадіокомпанії Білорусії.
"Коли ж вони дозволять звернутися до нас із пропозицією відновити дипломатичний процес, про що, як я розумію, європейці їх наполегливо просять, але англосакси не дозволяють цього зробити, будемо дивитися, яка ситуація склалася "на землі". Там звільнені райони. У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади чи влади, яка всіляко потурає неонацизму", - сказав Лавров.
Топ коментарі
+109 Ukraine Press
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+67 Светлана Круп
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+55 Топ Ган
показати весь коментар23.06.2022 23:12
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Будь ласка, зачекайте...
люди самі б його там закопали
кацапи - вбивці, гвалтівники і мародери, то давайте обізвемо такими всіх українців!
кацапи ******** мирних, то давайте звинуватимо у цьому українців!
кацапи вбивають отрутами зі своїх біолабораторій людей по цілому світу, то давайте звинуватимо українців в існуванні 'біолабораторій'!
І ТАК, ****, ЗІ ВСІМ!!!!!!!
З історії античного Риму. Імператор Веспасіан Флавій мав ферму по розведенню мулів. Невже один з них дожив до наших часів?
А от казати таке на окупованих - є у небагатьох.
"- Ваня, а ты дурак.
- Ты сам дурак!"
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Маразматику Лаврову кто-то сказал, что он современный Гебельс и его сейчас его распирает от гордости. Если так дальше пойдет, то Скрепы объявят себя истинными арийцами, а всех остальных неонацистами.
22 album
Паралельно: все ж таки Шольц, Макрон та Драгі якійсь вимоги переговорів Zе з ****** таки висувають... В кращому випадку: ***** їм ставить ультиматуми, щоб вони намагались умовити Zе піти на такі переговори (про капітуляцію, не інакше).
У совка тоже была ядерка, но с афганом это как то не помогло...
ГАНДОН!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.
Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.