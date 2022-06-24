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Новини За кордоном
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Єврокомісія (940) членство в ЄС (925) фон дер Ляєн Урсула (519)

Україна швидко і важко працюватиме, щоб виконати умови, необхідні для вступу в ЄС, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

урсула,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що Україна та Молдова, які набули статусу кандидата та Грузія, яка отримала європейську перспективу, працюватимуть швидко та важко, щоб виконати умови, необхідні для переходу до наступної фази вступу – початку офіційних. переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтрефакс-Україна.

"Звичайно, країни повинні будуть зробити свою домашню роботу перед тим, як перейти до іншої стадії процесу вступу. Я впевнена, що всі вони будуть просуватися якнайшвидше і працюватимуть так важко, як вони можуть, щоб виконати необхідні реформи. Не тільки тому, що вони мають просуватися на шляху до європейського вступу, але й насамперед і тому, що ці реформи позитивні для країни, чудові для демократії, тому що це зміцнює конкурентну спроможність цих країн і, зрештою, вони є хорошими для громадян", - упевнена фон дер Ляєн.

При цьому президент Єврокомісії наголосила, що вона "глибоко переконана, що наше рішення, ухвалене сьогодні, зміцнює нас усіх". "Це зміцнює Україну, Молдову і Грузію перед російською агресією, і зміцнює Європейський союз, тому що це демонструє знову світові, що ЄС єдиний і сильний перед зовнішніми загрозами", - зазначила вона.

Коментуючи безпосередньо рішення, фон дер Ляєн назвала його "вирішальним моментом і дуже добрим днем для Європи". "Я тепло привітала президента Зеленського, президента Санду, президента Зурабішвілі. Усі три країни – частина нашої європейської сім'ї, у нас ніколи в цьому не було сумніву. Сьогоднішнє історичне рішення це підтверджує. Воно надає всім трьом перспективу вступу з ЄС і прокладає шлях уперед... Не може бути кращого сигналу надії для громадян України, Молдови та Грузії за цих проблемних часів", - наголосила президент Єврокомісії.

Також читайте: Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Главное условие вступления в ЕС- убрать агентов Куйла из власти. Боюсь, что в ближайшие несколько лет это выглядит нереальным благодаря происшедшему массовому оболваниванию имбицилов за последние 3,5 года.
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23.06.2022 23:29
+9
Саме так, бєня вже почав рахувати скільки йому за це кожен гой винен буде
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23.06.2022 23:26
+9
Зеленые сопли, на данном этапе даже вам должно быть понятно, шо вашим идолам бене,новинскому, татарову, дерьмаку,подоляку и прочей зелено-руснявой мразоте должен маячить цугундер. Или так, или вам в коллеги лукашенки, с реальной перспективой виселицы. Лучше бегите к своим родственникам и потребителям вашей продукции, пока не поздно.
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23.06.2022 23:34
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Саме так, бєня вже почав рахувати скільки йому за це кожен гой винен буде
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23.06.2022 23:26 Відповісти
Да Бене нет резона от Европы. У него и шестерок итак все в Европе есть. А если народ станет богаче в 2 раза, то ему жить станет сложнее. Банально нанять людей к себе в обслугу будет дороже, подкупить кого-то, коррупции меньше. Уверен, что Беня будет гадить, денег не напасешься ему дать откупных. Но Беня человек из кожи и плоти. Уничтожается сотней возможных способов. И Земля круглая, небольших размеров. Кинуть в него гранату и вопрос закрыт.
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23.06.2022 23:33 Відповісти
є користь від Європи Бєні, в Європі теж олігархи живуть і корупціонерів до дідька. Зараз замість нормальних антикорупційних реформ - тільки імітація, а щоб не сумнівалися що ми в цивілізації і в демократії накачають купу лівеоліберальної дурні, від якої тільки морока добрим людям і ніякої користі. Допоки олігархи ярлики на владу роздають - все буде через сраку.
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24.06.2022 10:23 Відповісти
тут не один беня, там не верховна рада, а синагога. как думаешь, дадут эти пархатые гоям лучшей жизни. их книжечка, библия, говорит, что нет. от них только страдания и слезы и не только палестинцев
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23.06.2022 23:54 Відповісти
ну не треба аж так-то, у нас буде гендерів до кольору до вибору, їх можна змінювати залежно від настрою, як убрання.
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24.06.2022 10:25 Відповісти
Вони не сидять а окопах, але дякуючи їм, хто сидить в окопах мають чим воювати. Чи ви все таки асфальт як зброю вибираєте
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23.06.2022 23:38 Відповісти
як би вони не смоктали з країни сокі, якби вони не призначали всюди своїх корупціонерів як роз"дають як іржа країну, як би вони не тисли на громадянське суспільство, як би вони не підтримували все російське від гандонів до пропогандонів, війну би русскіє і не розпочали. І зброю дали не завдяки ним, а завдяки тому що ЗСУ вистояли і показали що Україна буде боротися, що Україна може боротися. Як би того не сталося, жодної зброї ніхто би не дав, кому? тим, хто казав не нагнітате? зараз би партизанка тільки наносила би якісь удари, всі би собі робили справи і далі, а арестович співав би разом із соловойовим.
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24.06.2022 10:28 Відповісти
Чого ж це всі новозареєстровані такі дурні? Кацап, чи що?
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24.06.2022 00:09 Відповісти
Главное условие вступления в ЕС- убрать агентов Куйла из власти. Боюсь, что в ближайшие несколько лет это выглядит нереальным благодаря происшедшему массовому оболваниванию имбицилов за последние 3,5 года.
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23.06.2022 23:29 Відповісти
Если Зеленский уберет Ермака, то сразу появятся десяток намного более лучших людей, кто будет намного полезнее на этой должности. Но есть одна проблема: Зеленский на фоне этого человека будет выглядеть как полный идиот, который несет бред. Очень сложного найти того, с кем это было бы не так. А вот на фоне Ермака Зеленский выглядит пусть и тупее, но все же не прямо купленный кацапами еще до 14-го года, а уж тем более после. Кацапы все же не безграничные ресурсы имеют, чтобы каждому идиоту их раздавать, они же не виноваты, что народ выбрал вот это чудо, точнее Беня вложился в пиар.
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23.06.2022 23:43 Відповісти
На этой должности чел должен считать туалетную бумагу и вантусы, а не лезть в управление государством. Украина парламентско-президентская республика, и поэтому нужны досрочные парламентские выборы, чтобы убрать моно-шоблу от власти. И вот именно их они и не дадут провести ссылаясь на войну и на всё, что угодно.
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23.06.2022 23:54 Відповісти
тільки на папері, сама головна проблема - закони є, але виконують тоді і так, як того хочуть олігархи. вибори провести вони дадуть, бо у них вже все схвачено, ну стане бойка ще більше, війде якась а-ля овсяннікова, ми будемо одне одного матюкати, що барани шваль понавибирали. А вибираємо не ми. "якщо би вибори на щось впливали би - нам не дали би можливості приймати в них участь" Марк Твен, здається. Медіаресурс знову ж таки не дурно під себе підмяли.
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24.06.2022 10:43 Відповісти
В першу чергу потрібно кардинально реформувати діюче виборче законодавство, яке кажуть ще авторства банди януковоща, покращене під себе тими мародерськими *********. Інакше Україна буде як білка в колесі борсатися в тому корупційному олігархічному болоті
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24.06.2022 12:43 Відповісти
якщо Зеленський забере Єрмака то одразу з"являться десятки набагато "кращих людей". Льовочкін на приклад з"явиться, портнов і так далі, невзоров може з"явитися, най відробляє громадянство - дурно дали чи що?
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24.06.2022 10:40 Відповісти
а типу в ЄС тих агентів немає? То як вони у себе не поубирали, то...все це може бути тільки імітацією, от як боротьба з олігархами. Чим більше боремося тим жірніше вони стають.
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24.06.2022 10:32 Відповісти
Зелена шобла "працюватиме" так, що - ууууххх! - аж гай шумітиме. Особливо дЄрьмак. Угу, в поті чола.
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23.06.2022 23:33 Відповісти
Зеленые сопли, на данном этапе даже вам должно быть понятно, шо вашим идолам бене,новинскому, татарову, дерьмаку,подоляку и прочей зелено-руснявой мразоте должен маячить цугундер. Или так, или вам в коллеги лукашенки, с реальной перспективой виселицы. Лучше бегите к своим родственникам и потребителям вашей продукции, пока не поздно.
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23.06.2022 23:34 Відповісти
звичайний зелений развод охлоса....
я вже навіть не знаю як з ними розмовяти.. - русня подорвана на *****, наші на бубе... - ******* оба трое....
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23.06.2022 23:43 Відповісти
Новинский тот как раз не в зеленой команде ,а в Зажопиной был.
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24.06.2022 00:13 Відповісти
так у них совєт да любов
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24.06.2022 10:33 Відповісти
та де, все буде з ними нормально, нам підсунуть культуру гендер замість антикорупційних реформ, ще й ПЦУ по ходу пощипають. А чого? для людей, яким Томос то термос, а Україна - актриса німецького кіно - це ок. Ми будемо між собою ср..ся, кожен за свій гендер і в кого прав більше, просто мрія олігарха.
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24.06.2022 10:36 Відповісти
Тільки після гастролей шапіто.
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23.06.2022 23:50 Відповісти
8 років 7 місяців і 10 днів від того моменту, коли Яник сказав «ні» асоціації з ЄС. А ми сказали Янику: «пішов ти на ***».
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24.06.2022 10:09 Відповісти
«Україна має справді довести, що вона хоче стати частиною європейського світу. Якщо вона цього досягне, то у Росії буде єдина перспектива - змиритися з цією реальністю і стати частиною Європи. Якщо вона (Росія) цього не зробить, то стане зруйнованим сателітом Китаю» © Збігнєв Бжезінський
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24.06.2022 10:22 Відповісти
Урсула українська красуня
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24.06.2022 13:34 Відповісти
 
 