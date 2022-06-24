Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС, - ОП
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Президент Володимир Зеленський найближчим часом планує зібрати нараду за участю представників уряду та парламенту щодо подальшої дорожньої карти руху України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Буквально вже найближчим часом Президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства", - зазначив він.
Жовква підкреслив, що нині розпочався відлік до членства України в ЄС, попереду важка робота, але кожен крок розписаний і України над реалізацією всіх завдань працюватиме щодня.
"Усі кроки відомі. Навіть ті сім рекомендацій, які надані були Європейською комісією – не новина. Жодної якоїсь нової реформи чи якогось нового надзавдання ви там не знайдете так само, як не знайдете жодної рекомендації, де б Україна знаходилася на нульовій відмітці", - сказав заступник керівника ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Прєлєстно...
Беню тоже бы не мешало ФБРовцам выдать...
тільки не атамани - срань якась педікуршьня
- дЄрьмак прітлаґаєт здацца.
На россии даже не стараются скрыть своей лютой ненависти к Порошенко, который, предложив мирный план впоследствии называемый «Минские соглашения», чем буквально заставил Путина совершить ошибку - поставить подпись под Минскими соглашениями в феврале 2015 года.
Фактически, это явилось признанием России себя стороной конфликта, и привело к санкциям против Москвы за невыполнение Минских договоренностей.
В то же время, ни одной санкции не была наложено на Украину.
В чем разница между российскими дураками и нашими,отечественными дураками?
Большая разница.
Первые - враги, признавшие, что их виртуозно по дипломатически развел Порошенко, достигнув цели и выиграв самое ценное - время.
Вторые - были использованы в глобальной антипорошенковской кампании, и которые до сих пор уверены в слабости позиций Порошенко и Украины в контексте «Минска 1» и «Минска 2».‼️
Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС
зелені картьожніки....