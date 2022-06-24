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Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський найближчим часом планує зібрати нараду за участю представників уряду та парламенту щодо подальшої дорожньої карти руху України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Буквально вже найближчим часом Президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради, де чітко поставить завдання, як щодо дорожньої карти виконання тих семи рекомендацій, які надала нам Європейська комісія, так і щодо решти завдань на шляху до членства", - зазначив він.

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Жовква підкреслив, що нині розпочався відлік до членства України в ЄС, попереду важка робота, але кожен крок розписаний і України над реалізацією всіх завдань працюватиме щодня.

"Усі кроки відомі. Навіть ті сім рекомендацій, які надані були Європейською комісією – не новина. Жодної якоїсь нової реформи чи якогось нового надзавдання ви там не знайдете так само, як не знайдете жодної рекомендації, де б Україна знаходилася на нульовій відмітці", - сказав заступник керівника ОП.
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Топ коментарі
+30
Тобто Єрмаки з Татаровими будуть малювати дорожню карту туди, куди їм зовсім не треба.

Прєлєстно...
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24.06.2022 00:10
+23
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24.06.2022 00:21
+21
"Я не ходжу в гості, якщо це небезпечно для мого корупційного друга Ігоря Валерійовича"
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24.06.2022 00:24
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Рятувальний круг, і імітація бурної діяльності. Чогось прийшло в голову…
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24.06.2022 00:07 Відповісти
"рога и копыта"©
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24.06.2022 00:54 Відповісти
Тобто Єрмаки з Татаровими будуть малювати дорожню карту туди, куди їм зовсім не треба.

Прєлєстно...
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24.06.2022 00:10 Відповісти
Бухать будут !!
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24.06.2022 00:10 Відповісти
А того хто здобув безвів для України запросять на нараду?
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24.06.2022 00:11 Відповісти
А кому він потрібен барига
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24.06.2022 00:17 Відповісти
Барига на крові це про Зеленського які свої малороські серіальчики на кацапію продає
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24.06.2022 00:20 Відповісти
Зеленський, Кошовий і Пікалов наразі працюють над відродженням КВК-команди "Три товстуни".
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24.06.2022 00:28 Відповісти
Тот барыга, который продукцию квартала95 за трупы Украинцев русне продает?
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24.06.2022 00:21 Відповісти
А что, без дорожной карты не можешь ничего сделать? Настолько дебил (zебил), что нужна подсказка? Да зайди в любой дом и спроси у людей, что именно нужно сделать для вступления в ЕС. Там весь народ чуть ли не единогласно эти пункты назовет. Но, конечно этого Зеля делать не будет. Там всегда будет требования арестовать таких-то людей, а эти люди не будут молчать и тут же сдадут вместе с компроматом и большим компромат подельников, а а подельники других подельников и там их столько, сколько опарышей в гнилом мясе, а это его уважаемые друзья и коллеги.
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24.06.2022 00:12 Відповісти
Активніше, товариші, активніше! Побільше ініціатив. Висовуйте свої пропозиції. Будемо обговорювати, радитись. І як Ігор Валерійович скажуть так і зробимо.
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24.06.2022 00:13 Відповісти
"Я не ходжу в гості, якщо це небезпечно для мого корупційного друга Ігоря Валерійовича"
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24.06.2022 00:24 Відповісти
так він і є неповноцінний,він же сам визнав що відрізняється від Пороха фізіологічно)))
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24.06.2022 02:28 Відповісти
Він "ТОЙ ХТО НЕ ВТІК"
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24.06.2022 07:25 Відповісти
Данилова и Демченко для начала не желает снять?

Беню тоже бы не мешало ФБРовцам выдать...
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24.06.2022 00:14 Відповісти
бабло по процентах? - *** зна шо оте зелене..
тільки не атамани - срань якась педікуршьня
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24.06.2022 00:16 Відповісти
Профанация. Вся руснявая мразь так и останется при кормушке. Во главе с главным продавцем материалов для московитских пропагандонов.
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24.06.2022 00:18 Відповісти
Здеється, від цього ВІА взагалі нічого не залежить. Усі їх "великі" надбання вже позаду. Наразі це не пісня, а сякий-такий беквокал для дорослих солістів.
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24.06.2022 00:46 Відповісти
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24.06.2022 00:21 Відповісти
руснявая мразь, которая окружает Боневтика, будет решать?
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24.06.2022 00:23 Відповісти
Будут решать , как пропетлять ("я зараз тихенько в ліс піду?..")
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24.06.2022 00:52 Відповісти
Основна задача українців : зібрати все шоблойобло бєніренигата до буцегарні...а всі інші і самі втечуть
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24.06.2022 00:26 Відповісти
Ти б, опудало зелене, краще думало, як Харків та область захистити. Тільки от знову ракети прилетали з білгородських *******.
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24.06.2022 00:36 Відповісти
- А шіто прітлаґаєт таваріщ дЄрьмак?
- дЄрьмак прітлаґаєт здацца.
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24.06.2022 00:46 Відповісти
Даже лапотные пропагандоны уже поняли, как их развёл Порошенко. А нашим Ермакам и ЗЕбилам не дошло

На россии даже не стараются скрыть своей лютой ненависти к Порошенко, который, предложив мирный план впоследствии называемый «Минские соглашения», чем буквально заставил Путина совершить ошибку - поставить подпись под Минскими соглашениями в феврале 2015 года.
Фактически, это явилось признанием России себя стороной конфликта, и привело к санкциям против Москвы за невыполнение Минских договоренностей.
В то же время, ни одной санкции не была наложено на Украину.
В чем разница между российскими дураками и нашими,отечественными дураками?
Большая разница.
Первые - враги, признавшие, что их виртуозно по дипломатически развел Порошенко, достигнув цели и выиграв самое ценное - время.
Вторые - были использованы в глобальной антипорошенковской кампании, и которые до сих пор уверены в слабости позиций Порошенко и Украины в контексте «Минска 1» и «Минска 2».‼️
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24.06.2022 01:25 Відповісти
Скільки требанарад, щоби призначити очільника САП, який більшепівроку тому виграв конкурс???
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24.06.2022 01:27 Відповісти
Співати будуть-суровиє годи уходьят,деригент каломийських,от і вся карта дорожня,без дорог нікуди...
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24.06.2022 02:05 Відповісти
С такими идиотами, как зеленский и его нарада - просрут, суки, всё и вся - от же ж послал, хотел с Бог, но он то здесь причём, мудрый нарид идиотов.
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24.06.2022 03:02 Відповісти
Какая ,,дорожная карта"? Зеленский заслуженно заслужил погоняло ,,Сусанин". И опасения, как бы он не завёл страну в болото, тоже заслуженны
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24.06.2022 06:14 Відповісти
«Дорожня карта» і відразу на думці «велике крадівництво».
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24.06.2022 06:33 Відповісти
Що знову Zeкоманда планує грабувати країну через якийсь грандіозний розпил бабла, назразок бальшой стройкі?! Чи ви такі наївні і думаєте, що Ze розблокує призначення голови САП і НАБУ бо йому дуже хочеться у ЄС?!
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24.06.2022 06:52 Відповісти
каломойского тоже пригласил?
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24.06.2022 06:56 Відповісти
ох как порохоботву штырит, давненько столько дерьма в одном месте не видел
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24.06.2022 07:26 Відповісти
То піди удавись ***** кацапське
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24.06.2022 10:23 Відповісти
Стадо идиотов...за 3 года обосрались по полному тарифу... вяликайе будівницво пля...комсомольці Шаріковы...
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24.06.2022 07:32 Відповісти
Угу, скоро побачимо Зєлєнского в майці з портретом Бандери?
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24.06.2022 07:41 Відповісти
План Маршалла для Украины успешно сделает Лешек Бальцерович...спас Польшу...спасет и Украину...
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24.06.2022 07:49 Відповісти
Може тоді держава доб'ється повернення Беняю 5 млрд. украдених грошей з Привата? Якщо ні, то це просто порох в очі...
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24.06.2022 08:02 Відповісти
Краще б воно думало про ситуацію на фронтах та визволення Української землі. Відосіки і самозакохані монологи тільки деморалізують і шкодять більше за всю московську пропаганду. Це кандидатство до ЄС зараз нікому (ні Україні, ні самому ЄС) нах не потрібне, бо нічого не дає для здобуття перемоги у війні.Це чистий піар і, чергова "біла ворона" для українців, щоб відвернути увагу від провалів в обороні, економіці і соціальній та гуманітарній сферах. ЦЕ - ЧЕРГОВИЙ КВАРТАЛ НА КРОВІ І КІСТКАХ УКРАЇНЦІВ І РУЇНАХ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ.
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24.06.2022 08:28 Відповісти
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука протримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....
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24.06.2022 09:43 Відповісти
100%
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24.06.2022 10:43 Відповісти
Главная ценность - это суровые еврокомиссары в пыльных шлемах, которые склонятся над Украиной и будут тыкать нас мордой в невыполненные обязательства!
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24.06.2022 10:22 Відповісти
Українські правоохоронці мають "дорожню карту" розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
Зеленський найближчим часом збере нараду щодо подальшої дорожньої карти руху України в ЄС

зелені картьожніки....
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24.06.2022 10:32 Відповісти
 
 