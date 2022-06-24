Кулеба про здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС: Дуже важливу роль зіграв Макрон, а переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва

Велику роль у наданні Україні статусу кандидата на входження в Європейський Союз зіграв Президент Франції Еммануель Макрон, а вирішальним моментом став візит лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрніформ.

"Треба відзначити, що дуже важливу роль зіграв Президент Франції Емманюель Макрон, і я звернув увагу, що саме під час головування Франції (у Раді ЄС. - Ред.) це рішення ухвалене. І це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав він.

"Ну і переломним моментом, скажу вам чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва на минулому тижні, минулого четверга, і їхня розмова з Президентом України Володимиром Зеленським", - додав Кулеба.

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Глава української дипломатії зауважив, що на момент візиту лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії ще не було остаточної версії позиції Європейської комісії, а також зазначив, що раніше скептиками надання статусу кандидата були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія і Німеччина.

"Був дуже крихкий, дуже тонкий, дуже тендітний процес, але все вдалося, все чудово", - підсумував міністр.