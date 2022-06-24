Кулеба про здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС: Дуже важливу роль зіграв Макрон, а переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велику роль у наданні Україні статусу кандидата на входження в Європейський Союз зіграв Президент Франції Еммануель Макрон, а вирішальним моментом став візит лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії до Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрніформ.
"Треба відзначити, що дуже важливу роль зіграв Президент Франції Емманюель Макрон, і я звернув увагу, що саме під час головування Франції (у Раді ЄС. - Ред.) це рішення ухвалене. І це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав він.
"Ну і переломним моментом, скажу вам чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва на минулому тижні, минулого четверга, і їхня розмова з Президентом України Володимиром Зеленським", - додав Кулеба.
Глава української дипломатії зауважив, що на момент візиту лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії ще не було остаточної версії позиції Європейської комісії, а також зазначив, що раніше скептиками надання статусу кандидата були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія і Німеччина.
"Був дуже крихкий, дуже тонкий, дуже тендітний процес, але все вдалося, все чудово", - підсумував міністр.
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У кошки четыре ноги,
Позади у ней длинный хвост.
Но ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост
Украина должна стать членом ЕС по упрощенной процедуре, - Макрон
https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/ukraina-dolzhna-stat-chlenom-es-po-uproschennoj-protsedure-makron.htm
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Это не благодаря администрации Байдена, раскачавшую снулую Европу?
Не благодаря ВСУ?
Не благодаря Польше, Литве, Латвии, Эстонии?
Они действительно дебилы или только нас за дебилов держат?
треба клепки в голові мати якщо хочете мати союзника Польщу
-- Добре, але я дзвонив йому з України, а то вже роумінг, витрати...
до кандидатства України в ЄС доклались всі - від ЗСУ до Макрона.
Макрон зараз для нас це бесцінні "Цезарі" та інші цікаві плюшки
тому й важить гаубиця у два рази меньше, а коштує як танк - 3,5 млн. дол.
висока мобільність трєбуєт жертв
та й вочевидь американці не думали що у 21 сторіччі знову буде повторюватись Верден із ешелонами снарядів кожен день, якими будуть знову тупо бити "по площадям"
ДАНО:
На сьогодні ми змогли випросити усього 4 РСЗВ "Himars", озброєні ракетами з дальністю до 70 км.
Українська РСЗВ "Вільха" стріляє до 130 км.
ЗНАЙТИ:
Скільки власних "Вільх" ми могли б виготовити за три роки, якби не"залізні яйця" одного пана?
Вільха М нічуть не гірша за Хімарси - радиус попадання всього 15 м,
тобто по площадям бьє гарантовано на 100%, а для якогось бункера можна дві-три ракети пульнути і теж гарантовано рознесе із своїми 170 кг БЧ
чому не налагодять виробництво Вільхи в Польщі ?
ми ж маємо аж 80-т пускових Ураганів
ДАНО:
1000-і кілометрів асфалованих доріг та мостів було збудовано в 2020-2021 роках.
ЗНАЙТИ:
з яким прискореням по цих дорогах їхали руZZкі танки?
Все це розсипалось як картковий будинок, Путін заявив, що ніколи не буде мати справ із Заходом, а вчора патрушев запросив переговорів із США. Зрозуміли ж, що Європа вже не відступиться. Однією з умов переговорів є зняття санкцій з ********** путіна. І основна вимога повторює Макронівську -завойовані території це ісконно русские земли, Однією ногою в могилі і ще кручиняться.
А підсвідомо треба ще "подякувати" Х-лу!
План Маршалла для Украины и успешные реформы команда Кучмистов не сделает...и Трускавец не поможет беняМойским...
Мы ж понимаем, что окрылённые Шольц и Дуда теперь "ещё быстрее" начнут поставлять оружие и активнее помогать...
И - считаю- несправедливо не упомянут абрамович ! Как же так ?! Ведь сильнее всех УКраине помогает абрамович ! Хотя б у арахамии спросИте - и будет точно знать...