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Новини За кордоном
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Кулеба про здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС: Дуже важливу роль зіграв Макрон, а переломним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Велику роль у наданні Україні статусу кандидата на входження в Європейський Союз зіграв Президент Франції Еммануель Макрон, а вирішальним моментом став візит лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрніформ.

"Треба відзначити, що дуже важливу роль зіграв Президент Франції Емманюель Макрон, і я звернув увагу, що саме під час головування Франції (у Раді ЄС. - Ред.) це рішення ухвалене. І це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав він.

"Ну і переломним моментом, скажу вам чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва на минулому тижні, минулого четверга, і їхня розмова з Президентом України Володимиром Зеленським", - додав Кулеба.

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Глава української дипломатії зауважив, що на момент візиту лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії ще не було остаточної версії позиції Європейської комісії, а також зазначив, що раніше скептиками надання статусу кандидата були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія і Німеччина.

"Був дуже крихкий, дуже тонкий, дуже тендітний процес, але все вдалося, все чудово", - підсумував міністр.
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Топ коментарі
+19
А Президент Польши, который устроил целый тур для убеждение союзников, что Украина должна быть в ЭС, то такое?
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24.06.2022 01:00
+13
А что ж так хамили союзникам? Абристович, Мельник, Зеленский( оскорбивший президента Германии), и дальше будут по хамски себя вести?
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24.06.2022 00:36
+11
то може не треба було ******* зайвого, а запускати всіх одразу до звільненої Бучі,а не скавуліти про "ліврні ковбаси,і телефоністку емануель"?
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24.06.2022 00:24
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то може не треба було ******* зайвого, а запускати всіх одразу до звільненої Бучі,а не скавуліти про "ліврні ковбаси,і телефоністку емануель"?
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24.06.2022 00:24 Відповісти
треба, треба тримати свою лінію у зовнішній політиці:

У кошки четыре ноги,
Позади у ней длинный хвост.
Но ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост
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24.06.2022 01:11 Відповісти
Мельник: Пане Шольц, я беру свої слова назад, ви більш не ображена ліверна ковбаса.
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24.06.2022 08:01 Відповісти
В Ірпені вони чули людей, які казали їм, що українці ненавидять рашистів та ніколи не тиснути їм руки.
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24.06.2022 00:29 Відповісти
коли опа і з ними починають хвалити макрона? - відпадають всі питання...
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24.06.2022 00:35 Відповісти
Макрон зараз став нашим паротягом,, тож не треба бути дурними...

Украина должна стать членом ЕС по упрощенной процедуре, - Макрон

https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/ukraina-dolzhna-stat-chlenom-es-po-uproschennoj-protsedure-makron.htm

.
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24.06.2022 02:43 Відповісти
бо макрон гарно знае, шо на ділі це кандідатство означае практично нічого - хоча і приємно....
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24.06.2022 08:50 Відповісти
брехня. Значить, багато чого означає, припиніть знову під шумок простягати московські наративи.
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24.06.2022 10:01 Відповісти
А что ж так хамили союзникам? Абристович, Мельник, Зеленский( оскорбивший президента Германии), и дальше будут по хамски себя вести?
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24.06.2022 00:36 Відповісти
Вони інакше не можуть. Проблеми виховання.
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24.06.2022 07:58 Відповісти
Серйозно? А як би чинили, якби ваш народ вбивали кожного дня? Смиренно і ввічливо чекали б на допомогу? Безглуздя!
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24.06.2022 08:05 Відповісти
Тролль, не прикидыайся умалишенным. Ты тоже в банк закредитом идешь и быкуешь с порога?
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24.06.2022 10:14 Відповісти
Коли людей вбивають щодня, то вибачте не час робити реферанців, треба вимагати і критикувати! Все правильно! Подивилась би на вас як чинили б!
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24.06.2022 08:00 Відповісти
Тролль! Ты неумный, как и все Подоляковские. Хам Мельник, давая интерьвью немецким СМИ- краснел, бледнел и жалко чт-то лепетал про "богатство немецкого языка". И "он не хотел никого обидеть ". Вначале наср..л, сломал этим поставки оружия, испугался ответственности и побежал извиняться.
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24.06.2022 11:17 Відповісти
Молодці наші дипломати, Сергію Кислиці щира пошана. Щира їм дяка, нашим українцям.
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24.06.2022 00:43 Відповісти
Серьезно? Это, оказывается, благодаря микрону ?

Это не благодаря администрации Байдена, раскачавшую снулую Европу?
Не благодаря ВСУ?
Не благодаря Польше, Литве, Латвии, Эстонии?

Они действительно дебилы или только нас за дебилов держат?
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24.06.2022 00:47 Відповісти
кулеба зелений, але кулеба не дурак, але кулеба зелений.
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24.06.2022 00:49 Відповісти
забаньте його вже. На Московію працює.
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24.06.2022 10:03 Відповісти
А Президент Польши, который устроил целый тур для убеждение союзников, что Украина должна быть в ЭС, то такое?
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24.06.2022 01:00 Відповісти
Нє, не "такоє"... Тому УПА й відродиться: УПА: Україна, Польща, Англія...
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24.06.2022 01:14 Відповісти
перестаньте згадувати УПА поруч з Польшею !

треба клепки в голові мати якщо хочете мати союзника Польщу
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24.06.2022 01:17 Відповісти
чесно кажучи,***** зморозив...
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24.06.2022 01:27 Відповісти
-- Макарон, якщо більше не здвонитимеш *****, ми скажемо, що ти відіграв "дуже важливу роль", добре?
-- Добре, але я дзвонив йому з України, а то вже роумінг, витрати...
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24.06.2022 01:12 Відповісти
досить наярювати на кулебу то такаж гнида як і вся зелень,як дипломат воно ІМПОТЕНТ,до 24го воно НІЧОГО НЕ МОГЛО,а тут враз стало ************* дипломатом?
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24.06.2022 01:29 Відповісти
ша !

до кандидатства України в ЄС доклались всі - від ЗСУ до Макрона.
Макрон зараз для нас це бесцінні "Цезарі" та інші цікаві плюшки
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24.06.2022 01:15 Відповісти
сумніваюсь що дасть рафалі та леклерки... головне щоб ще цезарів підкинув з ЗІПом та снарядів,щоб не вийшла така ж хрінь як і з "трьома топорами" м777 що їх частину уже в ремонт відправили від перегріву... той же гіацинт-б не з проста 10т важить,тому і може гатити годинами а то й днями,а м777 "легкий" ствол плата за аеромобільність,яка нам якось не дуже потрібна
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24.06.2022 01:34 Відповісти
у М-777 не ствол легкий, а інші деталі, які зроблені із титану

тому й важить гаубиця у два рази меньше, а коштує як танк - 3,5 млн. дол.
висока мобільність трєбуєт жертв

та й вочевидь американці не думали що у 21 сторіччі знову буде повторюватись Верден із ешелонами снарядів кожен день, якими будуть знову тупо бити "по площадям"
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24.06.2022 02:50 Відповісти
Народ, та хоч зара не нийте... у вас мабуть вже щоки на підлозі, стільки жалітись, то не так, і то не так... так і помрете
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24.06.2022 01:44 Відповісти
ЗАДАЧА.
ДАНО:
На сьогодні ми змогли випросити усього 4 РСЗВ "Himars", озброєні ракетами з дальністю до 70 км.
Українська РСЗВ "Вільха" стріляє до 130 км.
ЗНАЙТИ:
Скільки власних "Вільх" ми могли б виготовити за три роки, якби не"залізні яйця" одного пана?
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24.06.2022 01:54 Відповісти
на 2020 рік мали всього 98 штук, більше НЕ виробляли !!!!!!!!!!!!!

Вільха М нічуть не гірша за Хімарси - радиус попадання всього 15 м,
тобто по площадям бьє гарантовано на 100%, а для якогось бункера можна дві-три ракети пульнути і теж гарантовано рознесе із своїми 170 кг БЧ

чому не налагодять виробництво Вільхи в Польщі ?
ми ж маємо аж 80-т пускових Ураганів
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24.06.2022 03:02 Відповісти
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1000-і кілометрів асфалованих доріг та мостів було збудовано в 2020-2021 роках.

ЗНАЙТИ:
з яким прискореням по цих дорогах їхали руZZкі танки?
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24.06.2022 08:26 Відповісти
Чому за три роки, а не за вісім? П'ять років висаджували у повітря боезапаси
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24.06.2022 10:21 Відповісти
Зрозуміти зелених дуже важко. Є відповідальний за цей процес -Єрмак. Він є дирижером хор-ланки убогих. Мета Єрмака - капітулянтська перед Вольдемаром. Макрон в хорі мордоліцих був самим головним, мав привезти чорну мітку,на передодні попереджував. Однак волхви із Заходу миттєво перевзулись. Макрон переконав італійців видати план капітулірен, але секта свідків путіна в Сенаті Італії вщент програла, німецький уряд не погодився втратити реноме, а румуна Макрон взяв шо б не подумали бува що привезли саме чорну мітку.
Все це розсипалось як картковий будинок, Путін заявив, що ніколи не буде мати справ із Заходом, а вчора патрушев запросив переговорів із США. Зрозуміли ж, що Європа вже не відступиться. Однією з умов переговорів є зняття санкцій з ********** путіна. І основна вимога повторює Макронівську -завойовані території це ісконно русские земли, Однією ногою в могилі і ще кручиняться.
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24.06.2022 02:44 Відповісти
Всім підлизав.

А підсвідомо треба ще "подякувати" Х-лу!
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24.06.2022 04:19 Відповісти
пеізберіть бубу і Україні *******!
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24.06.2022 04:31 Відповісти
А про Польщу мовчок?Не соромно?Поляки зробили навіть більше чим могли....
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24.06.2022 07:22 Відповісти
Всем в мире нужно доводить тот факт, что Украина - единственная страна, которая добровольно отказалась от ядерной дубины, поэтому имеет право требовать поступить так же от других стран мира и возглавить движение за полный отказ всех стран мира от ядерного оружия и полный его запрет!
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24.06.2022 08:25 Відповісти
Это и будет национальной идеей и исторической миссией Украины!
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24.06.2022 08:59 Відповісти
Это ничего не означает...
План Маршалла для Украины и успешные реформы команда Кучмистов не сделает...и Трускавец не поможет беняМойским...
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24.06.2022 08:40 Відповісти
неповага до Президента України на цьому форумі ознака засилля тут московських посіпак.
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24.06.2022 10:19 Відповісти
Придурок ! Только придурок мог выделить кого-то одного... НО это и есть "зелёная этика" : поблагодарить, плевком в морду...
Мы ж понимаем, что окрылённые Шольц и Дуда теперь "ещё быстрее" начнут поставлять оружие и активнее помогать...

И - считаю- несправедливо не упомянут абрамович ! Как же так ?! Ведь сильнее всех УКраине помогает абрамович ! Хотя б у арахамии спросИте - и будет точно знать...
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24.06.2022 10:43 Відповісти
Для Зелі важніше стати кандідатом ніж членом ЄС.
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24.06.2022 11:48 Відповісти
мы не знаем, о чём в реале шла речь за кулисами, во время визита макрона и K°. вот тут https://www.instagram.com/p/CfLxBHlgZgt/ сидят двое (с учётом, что прехт, агент парашного влияния) и рассуждают по поводу - "конфетка кандидатства взамен отделения востока" и главного вопроса войны и мира -"сохранения лиц, *****, европе и самому зе", на основании сказанного зе о возможности начала переговоров с парашей в августе. если допустить, что это где-то так, то расшаркивания перед макроном понятны. "он привёз мир" в обмен на кандидатство. тогда сейчас быстро будет сдан восток в административных границах, но на юге начнётся наступление. будем подождать и когда наступит сентябрь, посмотреть, насколько реальна была данная спекуляция этих собеседников.
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24.06.2022 16:59 Відповісти
 
 