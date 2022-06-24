Учасники G7 обговорять заходи щодо посилення ізоляції Росії від світової економіки, - Білий дім

Лідери G7 на саміті в Німеччині обговорять нові заходи, спрямовані на ізолювання Росії від світової економіки та порушення ланцюгів постачання для російського оборонного комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Серед цих пріоритетів для G7 - нові домовленості, націлені на ізоляцію Росії від глобальної економіки, створення перешкод для ланцюгів постачань російського оборонного сектора та продовження вжиття жорстких заходів проти обходу цих безпрецедентних санкцій", - повідомив журналістам Кірбі в четвер під час брифінгу в Білому домі.

За його словами, учасники саміту також планують досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.

Саміт лідерів G7 відбудеться 26-27 червня у ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters