Українські правоохоронці мають "дорожню карту" розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Українські правоохоронці мають так звану "дорожню карту", відповідно до якої сторони розподіляють, які вони будуть брати справи для розслідування щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це в інтерв’ю, яке транслювали українські телеканали, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо розслідувати усе. Але ми не все можемо розслідувати. Але оскільки міжнародне правосуддя має величезне значення, то ми робимо свої стратегії розслідування, звичайно, у кооперації із МКС, і це важливо. Тобто, у нас безпосередньо є така дорожня карта, і ми дивимося, кого може забрати прокурор Хан у Гаагу", - уточнила Венедіктова.

За її словами, коли прокурор МКС Карім Хан був на минулому тижні в Україні, то вони розбирали, хто яку справу буде брати.

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"Щоб не порушити права цих негідників – ми не можемо їх порушувати так само, і притягати двічі (до відповідальності за один і той же злочин – ред.). Стоїть високий стандарт міжнародного гуманітарного права, і ми маємо його виконувати", - заявила вона.

При цьому генпрокурор запевнила, що за дорученням Президента Володимира Зеленського українські правоохоронці зробили все можливе, щоб Офіс прокурора МКС в Україні почував себе впевнено.

Водночас вона зазначила, що МКС не може брати і розслідувати усі справи. "Базовий принцип його роботи – це принцип компліментарності. Тобто МКС бере ті справи, які не може або не хоче розслідувати національна влада. Це у всіх країнах так відбувається", - поінформувала вона.

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Чиновниця уточнила, що усі наші партнери думали, що українські правоохоронці будуть притягати до відповідальності воєнних злочинців і почнуть активну фазу ефективних розслідувань саме після закінчення війни з рф.

"Але для української влади принципово важливо робити це тепер, бо тут є влада, Президент і уряд, парламент, суди, і ми маємо робити цю роботу і виносити рішення іменем України", - сказала вона.

При цьому, за її словами, наразі прокурор МКС зі свого боку показує, що він готовий просуватися швидко.

"Він з усіма вже познайомився, і він готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами, які є тут, в Україні", - поінформувала Венедіктова.

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