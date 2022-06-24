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Венедіктова (756) воєнні злочини (1565)

Українські правоохоронці мають "дорожню карту" розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венедіктова

Українські правоохоронці мають так звану "дорожню карту", відповідно до якої сторони розподіляють, які вони будуть брати справи для розслідування щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це в інтерв’ю, яке транслювали українські телеканали, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо розслідувати усе. Але ми не все можемо розслідувати. Але оскільки міжнародне правосуддя має величезне значення, то ми робимо свої стратегії розслідування, звичайно, у кооперації із МКС, і це важливо. Тобто, у нас безпосередньо є така дорожня карта, і ми дивимося, кого може забрати прокурор Хан у Гаагу", - уточнила Венедіктова.

За її словами, коли прокурор МКС Карім Хан був на минулому тижні в Україні, то вони розбирали, хто яку справу буде брати.

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"Щоб не порушити права цих негідників – ми не можемо їх порушувати так само, і притягати двічі (до відповідальності за один і той же злочин – ред.). Стоїть високий стандарт міжнародного гуманітарного права, і ми маємо його виконувати", - заявила вона.

При цьому генпрокурор запевнила, що за дорученням Президента Володимира Зеленського українські правоохоронці зробили все можливе, щоб Офіс прокурора МКС в Україні почував себе впевнено.

Водночас вона зазначила, що МКС не може брати і розслідувати усі справи. "Базовий принцип його роботи – це принцип компліментарності. Тобто МКС бере ті справи, які не може або не хоче розслідувати національна влада. Це у всіх країнах так відбувається", - поінформувала вона.

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Чиновниця уточнила, що усі наші партнери думали, що українські правоохоронці будуть притягати до відповідальності воєнних злочинців і почнуть активну фазу ефективних розслідувань саме після закінчення війни з рф.

"Але для української влади принципово важливо робити це тепер, бо тут є влада, Президент і уряд, парламент, суди, і ми маємо робити цю роботу і виносити рішення іменем України", - сказала вона.

При цьому, за її словами, наразі прокурор МКС зі свого боку показує, що він готовий просуватися швидко.

"Він з усіма вже познайомився, і він готовий співпрацювати з усіма правоохоронними органами, які є тут, в Україні", - поінформувала Венедіктова.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Шо там с расследованием умышленного саботажа Украинских ПВО, повлекшим смерти тысяч Украинцев? А, простите, это ж такая политика партии.....
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24.06.2022 00:59
+3
зелену дорожню карту?
була б не зелена? - то вже ґілки смерек похилилися б під вашою зеленою тyшковнею...
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24.06.2022 00:57
+3
Що там зі справою вагнеровців?
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24.06.2022 06:27
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зелену дорожню карту?
була б не зелена? - то вже ґілки смерек похилилися б під вашою зеленою тyшковнею...
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24.06.2022 00:57 Відповісти
Шо там с расследованием умышленного саботажа Украинских ПВО, повлекшим смерти тысяч Украинцев? А, простите, это ж такая политика партии.....
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24.06.2022 00:59 Відповісти
Карти в дорогу
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24.06.2022 01:02 Відповісти
це ще, Говоряща голова жіночого роду з ОПИ президента знову вилізла.
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24.06.2022 02:04 Відповісти
Що там зі справою вагнеровців?
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24.06.2022 06:27 Відповісти
чоловік бенедіктової вкрав у держави мільйон, однак гейпрокурватура досі не бачить склад злочину. подібна фігня з друганом Zе - татаровим, який нагрівся на десятки мільйонів за рахунок держави. це виходить, що свої можуть красти скільки заманеться, а чисто свій прокурвор прикриє.
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24.06.2022 06:44 Відповісти
По тому закону "про колаборацію", який приняла ВРУ, притягнути до відповідальності можно - АЖ НІКОГО.Чому?Тому,що колаборанти, так чи інакше,працювали на місцеву громаду.Треба переглядати цей Закон і робити його жорсткішим як до чиновників так і до звичайних цивільних,які пропагандують " руській мір".Дивіться відосики в ЮТУБІ,вони там ВСІ "світяться".Особливо багато таких на нових окупованих територіях Луганщіни та Донеччини.Де побутовий сєпаратизм нікуди,після 2014 року,не зник.Вони і зараз,ще не всі повилазили.Поки що побоюються.
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24.06.2022 07:23 Відповісти
Гидко дивитися і слухати...
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24.06.2022 08:44 Відповісти
Спічрайтери здається ті самі, що у Ющенка: "дорожня карта" замість "план, програма, обов'язки, відповідальні,..." Результат буде такий самий
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24.06.2022 08:48 Відповісти
Случайно включил - не мог оторваться до конца!
За исключением пары реверансов к попе Зеленского - весьма интересное интервью, по части системы международных расследований!
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24.06.2022 10:06 Відповісти
 
 