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Ніколи не було і не буде жодної втоми від України в Європі. Це - російський наратив, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

У Європи немає жодної втоми від України, а наративи про таку втому нав’язані Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного марафону низки телеканалів "UAразом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі. Та немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін. Я завжди казав до цього, кажу це зараз і казатиму завжди: ніколи не було жодної втоми від України, немає і не буде. Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився", - підкреслив Кулеба.

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Топ коментарі
+6
Дмитру Кулебі, патріоту, синові своєї землі, Дипломату з великої літери моя щира повага. Дякую.
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24.06.2022 01:07
+5
Право на обладание и ношение огнестрельного оружия - есть право каждого свободного человека. Точка.
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24.06.2022 01:56
+4
А шо делают купа мужчин призывного возраста на гастролях в Польше? Наверное, обновляют позиции, которые подготовил для обороны от русни их героический бухгалтер ванек Баканов?
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24.06.2022 01:09
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Дмитру Кулебі, патріоту, синові своєї землі, Дипломату з великої літери моя щира повага. Дякую.
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24.06.2022 01:07 Відповісти
За що саме?
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24.06.2022 08:02 Відповісти
А шо делают купа мужчин призывного возраста на гастролях в Польше? Наверное, обновляют позиции, которые подготовил для обороны от русни их героический бухгалтер ванек Баканов?
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24.06.2022 01:09 Відповісти
Угу. Сейчас ты расскажешь мне, как история с клистронами помогла отражению нашествия твоих руснявых братух.
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24.06.2022 01:37 Відповісти
Кто о чём, а Дориан Грей - о бабах вездесущем ущемлении мужчин по половому признаку.
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24.06.2022 01:49 Відповісти
бачу українку!
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24.06.2022 02:14 Відповісти
Так ви маєте рацію, Я-українка по батькові і по матері так вийшло, що доля занесла в Америку давно вже тут живу.
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24.06.2022 06:46 Відповісти
Американское лобби по огнестрельному оружию NRA заявляет о выигрыше в деле о правах на оружие после знаменательного решения Верховного суда США.

Верховный суд США постановил, что американцы имеют фундаментальное право носить огнестрельное оружие в общественных местах.
Более того, «Вторая и Четырнадцатая поправки защищают право человека носить пистолет для самообороны вне дома», - сказал судья Кларенс Томас, написавший мнение большинства.

Джо Байден заявил, что он «глубоко разочарован» решением Верховного суда, которое расширяет право на публичное ношение огнестрельного оружия по всей территории Соединенных Штатов.

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24.06.2022 01:22 Відповісти
Право на обладание и ношение огнестрельного оружия - есть право каждого свободного человека. Точка.
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24.06.2022 01:56 Відповісти
Ну, мы и так имели на это полное право, гарантированное Конституцией США. Срать мы хотели на хотелки Демократов.
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24.06.2022 02:02 Відповісти
Росіяни повинні правильно надівати свій презерватив наратив на свої ж дурні голови.
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24.06.2022 01:39 Відповісти
кулебич? - зелену пургу гониш....
буба скаже? - 2рим номером на басах будеш кнопки рояльні смичком тицяти...
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24.06.2022 01:53 Відповісти
Щойно прочитала цікаву новину-Зеленський звільнятиме Баканова, цікаво хто займе його місце.
"Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні."
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24.06.2022 06:48 Відповісти
Лисий з Кварталу
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24.06.2022 08:21 Відповісти
Все устали от России и пора от нее избавится!
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24.06.2022 01:59 Відповісти
без буби не росте трава ,
без буби солнце не сідае,
без буби жухне листва (*********)
без буби хмари не хмаряся..
буба воен!
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24.06.2022 04:07 Відповісти
Якщо це російський наратив, то чому це розгапяє Ваш підлеглий посол Мельник щодо Німеччини? Чому Ви його держите?
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24.06.2022 08:01 Відповісти
Скажіть це мельнику,а то його недипломатичність визиває огиду
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24.06.2022 08:37 Відповісти
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24.06.2022 08:45 Відповісти
та ти шо?! а вчора ж Мєльнік розповідав що втома лише посилюється і хочуть щоб ми вже скоріш капітулювали
Так це шо, виходить у нас послюки російські наративи розповсюджують? айайай! Треба знайти хто ж це таких призначає і спитати з нього
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24.06.2022 09:08 Відповісти
 
 