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На Харківщині внаслідок обстрілів 23 червня загинули двоє осіб, ще десять - поранені, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,золочів

У результаті обстрілів Харківської області з боку Росії у четвер, 23 червня, загинули двоє мирних жителів, ще десять осіб отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані за підсумками дня оприлюднили у Харківській ОВА.

Як зазначено, обидва вбиті - жителі міста Балаклія Ізюмського району.

Крім того, в місті Чугуєв шестеро поранених, серед них двоє дітей - шести і дев'яти років. По одному пораненому у селі Велика Бабка Чугуївського району та у Золочеві Богодухівського району.

Також від ворожих обстрілів постраждали двоє жителів села Андріївка Ізюмського району.

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Автор: Роман Свиридович
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Горіть у пеклі , кляті моцкалі 😡
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24.06.2022 01:36 Відповісти
Золочів , це Золочівського району, а не Богодухівського р- ну!
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24.06.2022 01:37 Відповісти
как сдавали ЮГ
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24.06.2022 01:59 Відповісти
зэ-черви
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24.06.2022 02:03 Відповісти
2015 год. Война с РФ, море крови, а #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
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24.06.2022 02:07 Відповісти
 
 