Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України 23 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював.

Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску.

Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда.

Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

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А на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь.

Нашою авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів.

Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але несприятливі штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.

Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін".

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