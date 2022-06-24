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Миколаївська область (1820) Одеська область (2488) Херсонщина (4221)

Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць техніки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України 23 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював.

Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску.

Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда.

Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворожих атак зазнали Миколаїв та область: пошкоджено приватні будинки, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

А на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь.

Нашою авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів.

Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ збили російську ракету над Одеською областю, - ОВА. ВIДЕО

 В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але несприятливі штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.

Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині, є певні успіхи, - ОК Південь

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Прийде час і жодного орка не залишиться в нашій краіні ,тільки не потрібно панікувати, а потрібно вірити та допомагати ЗСУ !
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24.06.2022 02:29
+4
Це війна кпцапні не тільки проти України, але й проти всього цивілізованого світу. Тому необхідно, щоб Захід різко збільшив виробництво зброї й збільшив поставки Україні.
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24.06.2022 04:26
+3
щоб вони почали видихатися потрібно 500-600 тушок в день, щоб почати визволяти - від 1000. Інакше їх прибуває більше.
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24.06.2022 02:38
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Знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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24.06.2022 02:01 Відповісти
Что-то мне подсказывает что там каждый день прибывает орков больше, чем мы уничтожаем. И это мы ещё контрнастутельные действия типа ведём.
Таким темпом мы их никогда не выбъем
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24.06.2022 02:13 Відповісти
Скоро будет из роддома прямо на фронт
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24.06.2022 02:15 Відповісти
щоб вони почали видихатися потрібно 500-600 тушок в день, щоб почати визволяти - від 1000. Інакше їх прибуває більше.
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24.06.2022 02:38 Відповісти
1. "На сегодня к широкомасштабной агрессии против Украины россия привлекла около 330 тысяч человек."
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"

А тепер просто порахуйте, скільки продовжиться ще війна, якщо в ворога будуть такі втрати.
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24.06.2022 04:12 Відповісти
"а счетчик счелкает и все равно - в конце пути придется расчитаться..."
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24.06.2022 02:26 Відповісти
Прийде час і жодного орка не залишиться в нашій краіні ,тільки не потрібно панікувати, а потрібно вірити та допомагати ЗСУ !
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24.06.2022 02:29 Відповісти
Нехай ригають і здихають і на морі, і на землі.
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24.06.2022 03:28 Відповісти
Ukrainian Army: Ой у лузі червона калина [REMIX]
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24.06.2022 03:46 Відповісти
А коли і хто казав ВСЮ правду?!
Слідкуй за руками та діями з наслідками.
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24.06.2022 05:44 Відповісти
В тебе не з математикою щось не тебе, а з мозоком. Окрім південного напрямку є Східний, та зона ООС. Найзапекліши бойови дії та відповідно втрати (в тому чіслі у ворога) відбуваються в останньой.
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24.06.2022 13:02 Відповісти
Нешановний тролле, а хто тобі заважає подивився на статистику Мінстерства Оборони ЗСУ по всім напрямкам станом на 23 червня? Там вказано про втрати ворога: (+100) осіб ліквідовано.
Так де тут відповідність до заяв Данілова?
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24.06.2022 13:45 Відповісти
Це війна кпцапні не тільки проти України, але й проти всього цивілізованого світу. Тому необхідно, щоб Захід різко збільшив виробництво зброї й збільшив поставки Україні.
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24.06.2022 04:26 Відповісти
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

Источник: ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.
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24.06.2022 05:50 Відповісти
В четверг Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма.Источник: Голос АмерикиДетали: Эта резолюция является призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.
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24.06.2022 05:53 Відповісти
У четвер, 23-го червня, Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря..

Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го..

Просто неймовірна швидкість. А до початку наступного року резолюція може дійде й до діда.
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24.06.2022 14:19 Відповісти
В Алчевске российская ПВО поразила саму себя - соцсети

Отрицательное наведение на цель, так сказать )))
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24.06.2022 06:53 Відповісти
В РФ разбился военный самолет Ил-76: трое погибших
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24.06.2022 06:55 Відповісти
Цікаво чим займається наша арта на південному напрямку, якщо за добу вражено тільки 2 гармати противника?
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24.06.2022 07:07 Відповісти
Чи вони рахують тільки те що зафіксовано на відео? Тоді так і кажіть.
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24.06.2022 07:10 Відповісти
 
 