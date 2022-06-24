Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць техніки, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про оперативну обстановку на півдні України 23 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій не вів, нових ударних угруповань не створював.
Тактика ракетних ударів продовжується, як засіб бойового і психологічного тиску.
Влучання ракет в такі соціальні об’єкти, як лікарня, дитяча спортивна школа й стадіон – це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда.
Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування окупаційної "влади".
А на Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил. Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь.
Нашою авіацією по ворожих позиціях нанесено за добу 5 ударів.
Підтверджені втрати противника складають 44 рашисти, 2 152 мм гармати - "Гіацинт-Б" та "Мста-Б", декілька одиниць броньованої та автомобільної техніки.
В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий для своїх сил оперативний режим. Але несприятливі штормові погодні умови змушують їх час від часу укриватися в пунктах базування. На стійкість до морської хвороби випробовуються екіпажі 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів.
Загроза ракетного удару з моря залишається досить високою, але не виключає удари і з тимчасово окупованих територій і Криму, і Херсонщини, як і застосування стратегічної авіації.
Штормова погода нагадує також про можливу активізацію дрейфу морських мін".
Будь ласка, зачекайте...
Таким темпом мы их никогда не выбъем
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"
А тепер просто порахуйте, скільки продовжиться ще війна, якщо в ворога будуть такі втрати.
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"(Українські захисники на південному фронті протягом 22 червня знищили 20 окупантів)
3. "Втрати України "набагато менші, ніж у противника" - Данілов"
Як це? Скажіть, в мене щось не те з математикой? Чи хтось каже неправду?
Слідкуй за руками та діями з наслідками.
Так де тут відповідність до заяв Данілова?
Источник: ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.
Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го..
Просто неймовірна швидкість. А до початку наступного року резолюція може дійде й до діда.
Отрицательное наведение на цель, так сказать )))