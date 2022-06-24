Білорусь нарощує системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на кордоні з Україною та ЄС, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках наразі ситуація без особливих змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

На території республіки Білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах", - зазначають у Генштабі.

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