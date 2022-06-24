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Білорусь нарощує системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на кордоні з Україною та ЄС, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Волинському та Поліському напрямках наразі ситуація без особливих змін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
На території республіки Білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
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+11 частный сектор
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+10 Петушарик
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502 +141+975+605=2223 кілометри кордону з Україною і країнами НАТО. Як казав вовк із відомого мультика собаці, яку хазяїн вигнав: бог в помощь
Білоруси пишуть що з Мозирського НПЗ в авральному порядку , вивозять паливо ,, бояться що ЗСУ можуть лупонути по заводу . А лупонути вони можуть , у випадку вторгнення армії бульбофюрера в Україну .
В Мозыре остановили нефтеперерабатывающий завод, люди убегают из города https://charter97.org/ru/news/2022/6/23/
Орки ще не задіяли людський ресурс від мацковського та пітерського округів - думаю під шумок з білорусі попруть на Львів, Франківськ (а перед цим піде в атаку приднестрів'я щоб Україна перекинула туди сили).
Також пам'ятати треба погрози пуйла про сармат на бойовому чергуванні в 23 році - оркостан повинен бути знешкоджений до появи цієї вандервафлі.