Ворог обстріляв із РСЗВ населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури, - ОВА

Ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чути сьогодні вночі - це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті "прильотів" не було", - зазначив Старух.

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