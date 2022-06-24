УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6636 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 873 1
армія РФ (13443) війна (56174) Запоріжжя (1439) обстріл (20960) Запорізька область (2556) Старух (198)

Ворог обстріляв із РСЗВ населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню населений пункт біля Запоріжжя, вражено об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи, які було чути сьогодні вночі - це обстріл ворогом території передмістя з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. У самому місті "прильотів" не було", - зазначив Старух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено велику мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Балабино из сити оф лост хевэн...тримайся пригород
показати весь коментар
24.06.2022 11:26 Відповісти
 
 